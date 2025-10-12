Τη Δευτέρα 13/10 θα γίνει στο Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου η σύνοδος για τη Γάζα, αμέσως μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε στη διάσκεψη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στη λίστα με τους προσκεκλημένους των ΗΠΑ υπάρχουν ακόμα το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, ο Καναδάς, το Κουβέιτ, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ισπανία, το Μπαχρέιν και η Ουγγαρία. Το Ισραήλ δεν θα λάβει μέρος, ενώ και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα βρίσκεται στην Αίγυπτο.

Η σύνοδος θα έχει ιστορική σημασία, καθώς θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση από τον πόλεμο σε μια φάση ανασυγκρότησης και πολιτικής διαχείρισης της περιοχής. Στόχος είναι η θεσμική επικύρωση της ειρηνευτικής συμφωνίας που διαμορφώθηκε ύστερα από αμερικανική πρωτοβουλία, αλλά και η έναρξη ενός σχεδίου ανοικοδόμησης της Γάζας με διεθνή χρηματοδότηση.

Λίγες ώρες πριν τη σύνοδο, ο Ντόναλντ Τραμπ θα αφιχθεί στο Ισραήλ και θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ, ενώ θα συναντήσει και τις οικογένειες των ομήρων. Αύριο αναμένεται και η παράδοση των ομήρων της Χαμάς.

