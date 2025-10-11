Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί επιστρέφει στον πρωθυπουργικό θώκο της Γαλλίας, αυτόν που άφησε την περασμένη Δευτέρα υποβάλλοντας την παραίτησή του.

Σήμερα, στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανανέωση της θητείας του, ανέφερε ότι θα διασφαλίσει την ψήφιση του προϋπολογισμού έως τις 31 Δεκεμβρίου και θα προσπαθήσει να ξεπεράσει αυτή την «οδυνηρή» στιγμή για όλους.

Δήλωσε ότι η επόμενη γαλλική κυβέρνηση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης. «Χρειαζόμαστε μία κυβέρνηση που αντανακλά την πραγματικότητα του κοινοβουλίου, όμως να μην είναι όμηρος των κομματικών συμφερόντων», είπε ο Λεκορνί σε δημοσιογράφους, αφού επισκέφθηκε ένα αστυνομικό τμήμα στο Λ’ Αι λε Ροζ, προάστιο νότια του Παρισιού.

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα αναστολής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο Λεκορνί απάντησε: «Όλες οι συζητήσεις είναι πιθανές, αρκεί να είναι ρεαλιστικές».