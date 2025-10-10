Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν πέντε νεαροί άνδρες για τη δολοφονία του 26χρονου Αντώνη Αντωνιάδη, που είχε πάει διακοπές στο Λονδίνο. Ο 26χρονος έχασε τη ζωή του καθώς οι δράστες ήθελαν να του αρπάξουν μία τσάντα Lacoste και ένα ρολόι Versace που φορούσε.

Ο Αντώνης μαχαιρώθηκε φεύγοντας από το κλαμπ 32 Portland Place στο κέντρο του Λονδίνου τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Ιουλίου 2024. Για τη δολοφονία καταδικάστηκαν ένας 26χρονος, ένας 20χρονος, δύο 18χρονοι και ένας 21χρονος. Οι δράστες τον χτύπησαν, τον κλώτσησαν και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν στο στήθος και το μηρό. Το θύμα πέθανε δύο εβδομάδες αργότερα στο νοσοκομείο.

Πριν από την ανακοίνωση των ποινών στο δικαστήριο, ακούστηκαν γέλια στο εδώλιο όταν ένας άνδρας από την αίθουσα του κοινού φώναξε ότι η διαδικασία είναι «διεφθαρμένη», προσθέτοντας: «Κρατήστε το κεφάλι ψηλά, μην αφήσετε το σύστημα να σας σπάσει!».

«Παρατηρώ τους περισσότερους από εσάς -όχι όλους- να γελάτε και να δείχνετε πλήρη έλλειψη σεβασμού σε αυτή τη διαδικασία και στην πραγματικότητα στη ζημιά που έχετε προκαλέσει» είπε η δικαστής Ρεμπέκα Τρόουλερ KC.

Οι γονείς του, Στέλλα και Γιάννης Αντωνιάδης, δήλωσαν ότι η «άδικη και απάνθρωπη» απώλεια του γιου τους τούς έχει αφήσει «καταρρακωμένους».