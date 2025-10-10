Πανευρωπαϊκό σήμα κινδύνου εξέπεμψαν οι γαλλικές αρχές για προϊόν σοκολάτας, αφότου διαπιστώθηκε σφάλμα στη συσκευασία του που μπορεί να ενεργοποιήσει τροφικές αλλεργίες. Έτσι, προχώρησαν σε προληπτική ανάκληση της μαύρης σοκολάτας Dessert Noir Corsé 200g της σειράς Carrefour Original, που κυκλοφορεί και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των γαλλικών Αρχών Ασφάλειας Τροφίμων, η ανάκληση κρίθηκε αναγκαία διότι ενδέχεται το εν λόγω προϊόν να έχει τοποθετηθεί σε συσκευασία άλλης σοκολάτας και συγκεκριμένα της dessert praliné. Αυτό σημαίνει ότι στο περιεχόμενο ενδέχεται να υπάρχουν μη αναγραφόμενα αλλεργιογόνα, όπως γάλα και φουντούκια, τα οποία δεν αναφέρονται στη συσκευασία.

Το λάθος αυτό ενέχει σοβαρό κίνδυνο για άτομα που πάσχουν από αλλεργίες ή δυσανεξίες στο γάλα και τους ξηρούς καρπούς. Για τον λόγο αυτό, ο κόσμος που το έχει προμηθευτεί καλείται να μην το καταναλώσει, εφόσον έχουν αλλεργία ή δυσανεξία στις παραπάνω ουσίες.

Η σοκολάτα πωλείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, μέσω των καταστημάτων Carrefour ή συνεργατών τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή για τον εντοπισμό των παρτίδων που ενδέχεται να φέρουν λανθασμένη σήμανση.

Τα στοιχεία του προϊόντος

Όνομα προϊόντος: Dessert Noir Corsé 200g (σοκολάτα για γλυκά – μαύρη, έντονη)

Κωδικός GTIN: 3245412418136

Αριθμός παρτίδας: L21

Ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από: 31/07/2026

Διάστημα πώλησης: Από 22/08/2025 έως 09/10/2025

Συσκευασία: 200 γραμμάρια

Σημεία πώλησης: Καταστήματα Carrefour

Τα συμπτώματα τροφικής αλλεργίας που δεν πρέπει να αγνοούμε

Η τροφική αλλεργία μπορεί να προκαλέσει από ήπια συμπτώματα και μικροενοχλήσεις, έως σοβαρά επεισόδια αναφυλαξίας, γι’ αυτό και συνίσταται μεγάλη προσοχή σε όσους έχουν γνωστές αλλεργίες σε τροφές. Η αναφυλαξία είναι η πιο σοβαρή αντίδραση του οργανισμού μας σε αλλεργιογόνα και μπορεί να αποβεί μοιραία. Τα συμπτώματα, τα οποία αυξάνουν σε ένταση τάχιστα, είναι πρήξιμο, εξάνθημα, χαμηλή πίεση, έντονη φαγούρα στα μάτια και δυσκολία στην αναπνοή αλλά και την κατάποση.

Αν αισθανθούμε έντονη αδιαθεσία, αμέσως μετά την κατανάλωση κάποιας τροφής, πόνους στην κοιλιακή χώρα ή κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, αναζητάμε άμεσα ιατρική βοήθεια. Αν υποψιαστούμε πως η αδιαθεσία μας οφείλεται σε αλλεργική αντίδραση, αποφεύγουμε εντελώς την οδήγηση. Αν γνωρίζουμε πως έχουμε αλλεργία σε κάποια συνηθισμένη τροφή, καλό είναι να έχουμε πάντα μαζί μας ένεση επινεφρίνης και να ξέρουμε πως να την χρησιμοποιήσουμε.

Το αναφυλακτικό σοκ είναι η πιο σοβαρή περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης και είναι πιο συχνή σε περιπτώσεις τροφικών αλλεργιών. Οι τροφές που είναι πιθανό να προκαλέσουν αναφυλακτικό σοκ σε άτομα που έχουν αλλεργία σε αυτές, είναι οι ξηροί καρποί, τα οστρακοειδή και το αυγό. Σε περίπτωση που υποψιαζόμαστε ότι έχουμε κάποια τροφική αλλεργία, πρέπει να αποφεύγουμς την κατανάλωση της ύποπτης τροφής.