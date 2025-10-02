Ένορκη Διοικητική Εξέταση θα διενεργηθεί για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου που πέθανε στην Άρτα από αλλεργική αντίδραση μετά από αντιβίωση που της χορηγήθηκε.

Η νεαρή γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο με αιμορραγία και πόνους και εισήχθη στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου Άρτας. Εκεί οι γιατροί της έδωσαν αντιβίωση και μέσα σε λίγες ώρες η κατάστασή της επιδεινώθηκε και οδηγήθηκε στη ΜΕΘ έχοντας υποστεί αλλεργικό σοκ.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται τώρα είναι αν η ίδια γνώριζε ότι είχε αλλεργία στο συγκεκριμένο αντιβιωτικό ή αν την ρώτησαν οι γιατροί πριν της το χορηγήσουν.

Η 28χρονη, όπως είπε στο Mega ο πρόεδρος των εργαζομένων στα νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε ένα παιδάκι μόλις 2 ετών.

«Πρόκειται για τραγωδία. Χάθηκαν δύο ζωές. Πολλές φορές έχω υπερασπιστεί τα νοσοκομεία, σωστά διέταξε ο διοικητής ΕΔΕ. Χορηγήθηκε κοινή αντιβίωση, έπαθε αλλεργικό σοκ, κατέβηκε ο αναισθησιολόγος, τη διασωλήνησαν, δεν υπήρχε κενό κρεβάτι στη ΜΕΘ. Έπαθε πολυοργανική ανεπάρκεια, ανακοπή και δεν κατάφερε να ζήσει. Έχει και ένα κοριτσάκι δύο ετών» ανέφερε.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο. Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ. Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».