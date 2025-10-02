«Ο Τσάρλι Κερκ ήταν προφήτης», σημείωνε στις 21 Σεπτεμβρίου ο φίλος του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή και εκπρόσωπος Τύπου της νεολαιίστικης οργάνωσης-ΜΚΟ Turning Point USA (TPUSA), Άντριου Κόλβετ, στο πλαίσιο της επιμνημόσυνης δέησης που έγινε με κάθε επισημότητα στην Αριζόνα.

Λίγες εβδομάδες αργότερα και με νωπή ακόμη την σοκαριστική εικόνα της δολοφονίας, η «κούρσα» για την οικειοποίηση της κληρονομιάς του δολοφονημένου και κατ’ επέκταση του προσεταιρισμού της ιδιαίτερα δραστήριας βάσης των μελών της οργάνωσης έχει ξεκινήσει. Και ο Τζέι Ντι Βανς δείχνει ο πλέον διατεθειμένος να αξιοποιήσει την ευκαιρία.

Σχέδια

Η είδηση ήρθε από τον ιστότοπο Axios και αφορούσε τον από κοινού προγραμματισμό του νυν αντιπροέδρου και του υιού του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, για εμφανίσεις τους σε εκδηλώσεις της TPUSA εντός των επόμενων μηνών. H κίνηση, σχεδιασμένη όχι μόνο να διατηρήσει αλλά να ενισχύσει την επαφή με το πιο δυναμικό τμήμα των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων, θα πρέπει να συσχετιστεί με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του 2026, οι οποίες θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Είναι ωστόσο εξώφθαλμο ότι στην περίπτωση του 41χρονου Βανς ο σχεδιασμός δεν σταματά στο επόμενο έτος αλλά φτάνει στο 2028, έτος προεδρικών εκλογών, στις οποίες ο ίδιος πιθανότατα θα είναι υποψήφιος.

Ο Βανς και ο Τραμπ Τζούνιορ «ήταν τόσο προσωπικά δεμένοι με τον Τσάρλι που είναι αποφασισμένοι να κάνουν το σωστό απέναντί ​​του και να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με την Turning Point», δήλωσε στο Axios υπό καθεστώς ανωνυμίας πηγή κοντά στον Βανς και τον Τραμπ Τζούνιορ. «Καταλαβαίνουν ότι το Turning Point είναι πλέον η πολιτική κληρονομιά του Τσάρλι και οι δύο θέλουν να βοηθήσουν στην ανάπτυξή του ώστε να γίνει μεγαλύτερο και πιο επιδραστικό από ποτέ» συμπλήρωσε η ίδια πηγή, τονίζοντας ότι η πρόθεσή του ιδιότυπου πολιτικού ντουέτου είναι να στηρίξει την οργάνωση στη διάρκεια της μετάβασης της υπό την ηγεσία της χήρας του Κερκ, Έρικα.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Κερκ, ο Βανς προθυμοποιήθηκε να συνοδεύσει την σύζυγο του επιδραστικού τραμπικού infuencer στην Αριζόνα με το κυβερνητικό αεροσκάφος Air Force Two, ενώ συνόδευσε ο ίδιος τη σορό, βοηθώντας μάλιστα προσωπικά στη μεταφορά του φερέτρου. Ούτε ότι κατά τη διάρκεια των ομιλιών που «συνόδευσαν» τον τεθνεώντα στο κατάμεστο στάδιο State Farm στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα πάλι ο Βανς έριξε «γέφυρες» με την δεξαμενή της θρησκευτικής Δεξιάς, αναφερόμενος στο πόσο η εμπειρία του θανάτου του Κερκ ενδυνάμωσε την επαφή του με τον… Ιησού Χριστό.

Το διακύβευμα

Φυσικά οι Βανς και Τραμπ Τζούνιορ δεν είναι οι μόνοι ενδιαφερόμενοι για το νεανικό κοινό της TPUSA. Η εξαιρετικά δημοφιλής podcaster Μέγκιν Κέλι και ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια Γκλεν Γιάνγκιν — ένας άλλος πιθανός υποψήφιος για την προεδρία του 2028 — διοργάνωσαν την περασμένη εβδομάδα μια εκδήλωση με τίτλο Turning Point στο Πανεπιστήμιο Virginia Tech, με αμφότερους να πλέκουν το εγκώμιο του Κερκ και παράλληλα να αναπαράγουν το «Ευαγγέλιο» της Νέας Δεξιάς περί ανάγκης «να ανασχεθεί η επιβολή της woke ατζέντας στα πανεπιστήμια».

Πρόκειται για μια ρητορική που περιγράφει τους όρους με τους οποίους θα διεξαχθεί το επόμενο διάστημα η μάχη για την «ψυχή» του κινήματος MAGA, που οδήγησε δύο φορές τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και βασίζεται στην διαρκή πόλωση του πολιτικού κλίματος, με αιχμή τα λεγόμενα ταυτοτικά ζητήματα. Αρκεί μόνο η παράθεση των στατιστικών για να καταδειχθεί το εκλογικό δέλεαρ: η Turning Point. η οποία αποτελεί «τέκνο» του Κερκ, διατείνεται σήμερα πως διαθέτει 250.000 μέλη και δραστηριοποιείται σε χιλιάδες πανεπιστημιουπόλεις, από μικρά, ιδιωτικά, χριστιανικά πανεπιστήμια έως τα ιδρύματα της Ivy League. Είναι ένας διόλου ευκαταφρόνητος αριθμός «στρατιωτών» της συντηρητικής παράταξης, σε μια χώρα που η ψήφος αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία και η τακτική της προσέγγισης «πόρτα-πόρτα» συνταγή νίκης.