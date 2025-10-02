Τα ξημερώματα της Πέμπτης σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ δύο αεροσκαφών της Delta Air Lines σε διάδρομο τροχοδρόμησης στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης.

Σε δήλωσή της, η Delta Air Lines ανέφερε ότι σημειώθηκε «σύγκρουση χαμηλής ταχύτητας» μεταξύ της πτήσης 5047 της Endeavor Air, που έφτασε από τη Σάρλοτ και της πτήσης 5155 της Endeavor, που είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει για το Ρόανοκ της Βιρτζίνια.

Η Endeavor είναι θυγατρική της Delta. Η Αρχή Λιμένων της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ ανέφερε σε δήλωσή της ότι η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής.

Γιατί συνέβη το ατύχημα

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) δήλωσε αργότερα ότι η πτήση 5047 τροχοδρομούσε προς την πύλη της όταν συγκρούστηκε με την πτήση 5155. Η FAA ανέφερε ότι ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας έδωσε εντολή στην πτήση 5155 να σταματήσει και να δώσει προτεραιότητα στο άλλο αεροσκάφος.

Το ατύχημα συνέβη στη διασταύρωση των διαδρόμων τροχοδρόμησης M και A, σύμφωνα με την FAA. Σύμφωνα με την Delta, οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι η πτέρυγα της πτήσης 5155 ήρθε σε επαφή με το σκάφος της πτήσης 5047.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι ένας αεροσυνοδός υπέστη ελαφρύ τραυματισμό και έλαβε τις πρώτες βοήθειες από τους διασωστές στο σημείο του ατυχήματος. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Αρχή Λιμένων.

«Δεν υπήρξε καμία επίπτωση στις λειτουργίες του αεροδρομίου», ανέφερε η Αρχή Λιμένων σχετικά με το περιστατικό. Η πτήση Endeavor 5155 μετέφερε 28 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος, σύμφωνα με την Delta. Η πτήση Endeavor 5047 μετέφερε 57 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος.

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών διερευνά τα αίτια του ατυχήματος. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, η υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι η δεξιά πτέρυγα της πτήσης 5155 και η μύτη και το παρμπρίζ της πτήσης 5047 υπέστησαν ζημιές κατά τη σύγκρουση. Οι καταγραφείς πτήσης και των δύο αεροσκαφών ανακτήθηκαν και στάλθηκαν στην έδρα της NTSB στην Ουάσινγκτον για ανάλυση, σύμφωνα με την υπηρεσία.