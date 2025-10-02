Τα πράγματα είναι απλά. Οποιος έλληνας πολίτης ενδιαφέρεται μπορεί να φτιάξει κόμμα, οργάνωση, λέσχη ή ομάδα.

Δικαίωμά του, δημοκρατία έχουμε.

Οταν λέμε «όποιος» εννοούμε «όποιος». Και ο Τσίπρας και ο Σαμαράς και ο Σαλμάς και η Καρυστιανού και ο κύριος Βαγγέλης στη γειτονιά που μου στέλνει κάθε τρεις και λίγο τις τοποθετήσεις του σε ζητήματα της επικαιρότητας.

Τα δύσκολα αρχίζουν μετά. Αλλά αυτό θα το μάθουν μόνοι τους όσοι το επιχειρήσουν.

Φιλική συμβουλή. Οι διάφορες «δημοσκοπήσεις» περί επιρροής υποτιθέμενου κόμματος που δεν υπάρχει είναι τόσο σοβαρές όσο οι αξιόλογες τοποθετήσεις του γείτονα κυρίου Βαγγέλη.

Οι οποίες εξηγούν πολύ σωστά πώς θα λυθεί το Ουκρανικό, η Γάζα, το δημογραφικό και η ακρίβεια αλλά με μια μάλλον σοβαρή επιφύλαξη. Ουδείς του έχει αναθέσει να τα λύσει.

Χθες διάβαζα ότι η πολυαγαπημένη μας ευρωπαία εισαγγελέας Κοβέσι φτάνει στην Ελλάδα να φωτίσει πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και τα Τέμπη.

Μόνο που με τα Τέμπη η εν λόγω αγαπημένη δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι καν στις αρμοδιότητές της, δεν ερευνά τίποτα πλην των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη σύμβαση 717 του 2014 και μεταξύ μας υποθέτω πως δεν ξέρει πού βρίσκονται.

Ούτε τα Τέμπη, ούτε τα κονδύλια.

Δεν θέλω λοιπόν να στενοχωρήσω τα παλαιά ή νέα κόμματα αλλά το επόμενο έτος που η αγαπημένη θα μας αποχαιρετήσει επειδή λήγει η θητεία της και δεν προβλέπεται η ανανέωσή της, εμείς ελπίζουμε τα Τέμπη να έχουν δικαστεί σε ένα κανονικό δικαστήριο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Και τι θα κάνει τότε η πρώην (πλέον) ευρωπαία εισαγγελέας; Καλά το μαντέψατε: λένε ότι θα φτιάξει κόμμα. Πού; Ευτυχώς στη Ρουμανία.

Οσο όμως έχει τη σημερινή της δουλειά και τριγυρνάει στη χώρα μας, θα μπορούσε να βάλει ένα χεράκι και στην υπόθεση Μπισμπίκη να βοηθήσει. Εκτός αν κάνει κόμμα και ο Μπισμπίκης.

Ούτως ή άλλως, υποψιάζομαι ότι η δημιουργία κομμάτων είναι μάλλον η αγαπημένη ενασχόληση των Ελλήνων. Υπολείπεται μόνο της συγκάλυψης σκοτεινών υποθέσεων και της αλληλεγγύης παντός είδους που είμαστε μάστορες.

Κάθε βράδυ που γυρίζω σπίτι μου περνάω από το Σύνταγμα. Εκεί έχω τη χαρά να διαπιστώσω την παρουσία καμιάς εκατοστής αλληλέγγυων (δεν ξέρω αν είναι οι ίδιοι ή αλλάζουν…) που ανεμίζουν παλαιστινιακές σημαίες και κρατούν ένα πλακάτ για «δικαιοσύνη» σε «Πύλο, Τέμπη, Παλαιστίνη».

Επιβεβαιώνουν έτσι ότι η καλύτερη δικαιοσύνη είναι εκείνη που απονέμουμε μόνοι μας.

Μετά φτιάχνουμε κι ένα κόμμα να έχουμε κάτι να ψηφίζουμε.