Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 30/9 σε νηπιαγωγείο του Αγίου Παντελεήμονα, όταν ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών κατάφερε να απομακρυνθεί από τον χώρο του σχολείου χωρίς να γίνει αντιληπτό από το προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη, την ώρα της αποχώρησης, όταν δηλαδή, οι γονείς παραλάμβαναν τα παιδιά τους. Η 4χρονη προφανώς διέφυγε από την προσοχή της δασκάλας και βγήκε στον δρόμο.

Το κοριτσάκι τελικά εντοπίστηκε στη λεωφόρο Αχαρνών έξω από μια καφετέρια. Μια 34χρονη είδε το κοριτσάκι μόνο του να περπατά το οποίο βρισκόταν σε σύγχυση. Η ίδια το συνόδευσε μέχρι το νηπιαγωγείο και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Ευτυχώς, το παιδί είναι καλά στην υγεία του και δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό.

Η 59χρονη διευθύντρια του νηπιαγωγείου συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί κατάφερε να βγει από τον σχολικό χώρο και να διασχίσει τον δρόμο χωρίς να γίνει αντιληπτό.