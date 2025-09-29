Κοκκίνισαν όλα τα χρηματιστήρια ενέργειας στην Ευρώπη με τις τιμές ρεύματος να εκτοξεύονται έως και 131% σε μία ημέρα.

Και η Αθήνα πήρε φωτιά… με τις τιμές ρεύματος σε μία μέρα να αυξάνονται κατά 34,51%. Στην αγορά επόμενης ημέρας (day ahead market) η μέση τιμή διαμορφώνεται για σήμερα στα 141,58 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ στη διάρκεια της ημέρας η υψηλότερη τιμή χτυπάει τα 425,83 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Στα χρηματιστήρια ενέργειας της Ευρώπης

Μεγάλες αυξήσεις στις τιμές ρεύματος καταγράφονται σήμερα και στα χρηματιστήρια της Ευρώπης.

Σε Ρουμανία και Βουλγαρία οι τιμές είναι αυξημένες κατά 43% και διαμορφώνονται σχεδόν στα 142 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, στη Σερβία καταγράφεται αύξηση 48% και τιμή στα 145 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, στην Κροατία η μέση τιμή είναι υψηλότερη κατά 47% και κλείδωσε στα 133,21 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, στην Ουγγαρία η τιμή αυξήθηκε κατά 36% και βρίσκεται στα 136,17 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, στην Αυστρία η αύξηση είναι 55% και η τιμή εκτοξεύτηκε στα 134,77 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, στη Γερμανία η τιμή είναι υψηλότερη κατά 37% και διαμορφώθηκε στα 122,72 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ σε Λιθουανία και Λετονία σημειώνονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις 131%.

Τα χρηματιστήρια ενέργειας της Ευρώπης φλέγονται σήμερα και αυξήσεις καταγράφονται ακόμη και σε εκείνα των Σκανδιναβικών χωρών όπως στη Νορβηγία και τη Δανία.

Η άπνοια των αιολικών και οι αυξήσεις στις τιμές ρεύματος

Οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές ρεύματος αποδίδονται στην άπνοια που επικρατεί στην Ευρώπη.

Το αποτέλεσμα είναι τα υπεράκτια αιολικά της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής αλλά και τα χερσαία αιολικά να μην λειτουργούν και να μην παράγουν φθηνή ηλεκτρική ενέργεια για την Ευρώπη. Οι αγορές ενέργειας είναι διασυνδεδεμένες και συνεπώς το όποιο καιρικό φαινόμενο αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση να επηρεάζει όλα τα χρηματιστήρια.

Με τα τρέχοντα δεδομένα η αύξηση στη μέση τιμή ρεύματος για τον Σεπτέμβριο έναντι του Αυγούστου είναι 19%

Για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα δουλεύουν ως επί το πλείστον οι μονάδες με φυσικό αέριο, ορυκτό καύσιμο το οποίο δένει… χειροπόδαρα όλες τις οικονομίες.

Έτσι, οι τιμές για σήμερα έχουν εκτοξευτεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στήνοντας ένα σκηνικό που παραπέμπει στις ημέρες της ενεργειακής κρίσης.

Οι αυξήσεις στις τιμές ρεύματος στην Ελλάδα

Οι τιμές ρεύματος στην Ελλάδα για σήμερα βρίσκονται στο χρηματιστήριο ενέργειας σε υψηλό επίπεδο.

Ο Σεπτέμβριος κλείνει και από την αρχή του μήνα μέχρι και σήμερα η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 90,99 ευρώ ανά Μεγαβατώρα έναντι 73,73 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Αύγουστο. Με τα τρέχοντα δεδομένα η αύξηση είναι κοντά στο 19% και πλέον όλοι αναμένουν τις κινήσεις των προμηθευτών ρεύματος για τους λογαριασμούς ρεύματος που θα εκδώσουν τον Οκτώβριο.

Εκπτώσεις

Σημειώνεται ότι για τον τρέχοντα μήνα οι περισσότεροι πάροχοι προχώρησαν σε μεγάλες εκπτώσεις με αποτέλεσμα οι τιμές ρεύματος για τα νοικοκυριά να υποχωρήσουν σημαντικά.

Δεν αποκλείεται οι πάροχοι και ιδίως οι μεγάλοι της αγοράς να χορηγήσουν εκπτώσεις ώστε να ψαλιδίσουν μέρος των αυξήσεων.

Πηγή: ot.gr