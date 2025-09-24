Ο 36χρονος άνδρας, ο οποίος οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα θεώρησε σωστό να καταγράψει την επικίνδυνη οδήγησή του και να τη μοιραστεί στα κοινωνικά δίκτυα.

Αυτό όμως ήταν και το βίντεο που τον πρόδωσε, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να του περάσουν τελικά χειροπέδες.

Στο βίντεο που ανέβασε στα σοσιαλ μίντια, ο οδηγός εμφανίζεται να κινείται με 205 χλμ./ώρα στη Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, σε σημείο όπου το όριο ταχύτητας είναι μόλις 80 χλμ.

Απο την έρευνα των αρχών αποκαλύφθηκε και δεύτερο βίντεο, σε άλλη πλατφόρμα, όπου ο 36χρονος φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα μέσα σε κατοικημένη περιοχή, αγνοώντας πλήρως τον κίνδυνο για τους πεζούς και τους υπόλοιπους οδηγούς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.