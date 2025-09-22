Όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ με αφορμή τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας αναδημοσίευσε βίντεο από την επιμνημόσυνη δέηση του αποθανόντος και έκανε λόγο για το «μεγαλύτερο πολιτικό φαινόμενο των τελευταίων δεκαετίων».

Παράλληλα, επιτέθηκε στην αριστερά τονίζοντας ότι η «Ελλάδα πρέπει να απαλλαγεί από την Ιδεολογική Ηγεμονία της»

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του: «Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ εξελίσσεται στο μεγαλύτερο πολιτικό φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών για όλη τη Δύση. Στις ΗΠΑ γίνεται αυτό που είδατε, στο ΗΒ αυτό που είδατε το περασμένο Σάββατο. Αξίες και ιδέες «ξεχασμένες» για δεκατίες κάτω από την κυριαρχία της Αριστεράς, ξύπνησαν.

Τίποτε δεν θα είναι πολιτικά και ιδεολογικά το ίδιο μετά από αυτό το γεγονός. Ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς. Η Ελλάδα σταθερά πρέπει να απαλλαγεί από την Ιδεολογική Ηγεμονία της Αριστεράς που μας κράτησε τόσο πίσω όλες αυτές τις δεκαετίες».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ