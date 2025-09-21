Ο Μάριος Αθανασίου δεν αποκαλύπτει πολλά για το ρόλο του στη Γη της Ελιάς. Από τις 21 Σεπτεμβρίου που κάνει πρεμιέρα ο 5ος και τελευταίος κύκλος της δημοφιλούς σειράς του MEGA με την υπογραφή των Αντρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου και Κούλλη Νικολάου, θα τον βλέπουμε σε καθημερινή βάση στο ρόλο του Αντώνη.

Είναι ο εμπορικός διευθυντής στο λατομείο της οικογένειας των Ρουσσάκηδων με επαφές στο εξωτερικό και ταξίδια που αφήνουν χώρο στη σύζυγό του Ερωφίλη (Βαρβάρα Λάρμου) να έχει μια πιο ελεύθερη ζωή, όπως σχολίασε ο ίδιος ο ηθοποιός πρόσφατα στην εκπομπή Buongiorno και τη Φαίη Σκορδά. Ο Αντώνης αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει με τη γυναίκα του και θα αναλάβει δράση.

Ο νέος τηλεοπτικός ρόλος του Μάριου Αθανασίου επιφυλάσσει απρόοπτα και εξελίξεις που θα φανερωθούν σταδιακά. Πολύπειρος ως ηθοποιός και δρομέας μακρών αποστάσεων στην ελληνική τηλεόραση, με πρόσωπα και χαρακτήρες σε σειρές που τον έκαναν πολύ αγαπητό στο κοινό, καθώς και πολιτικά μάχιμος (το 2019 εξελέγη περιφερειακός σύμβουλος Αττικής με τον συνδυασμό της Ρένας Δούρου, ενώ ήταν υποψήφιος στις εθνικές εκλογές το 2023 και στις ευρωεκλογές το 2024 με τον ΣΥΡΙΖΑ), μιλάει στο ΒΗΜΑ για τις τηλεοπτικές του διαδρομές, τα επόμενα βήματά του στην πολιτική και την ανάγκη να «ορίζουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε».

Πώς θα περιγράφατε τον χαρακτήρα του Αντώνη που υποδύεστε στη Γη της Ελιάς;

Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος κρύβει αρκετά πράγματα, πολλά που δεν τα μοιράζεται με τους δικούς του ανθρώπους. Έχει επιλέξει έναν πιο δύσκολο δρόμο απ’ ότι ένας κοινός φυσιολογικός άνθρωπος από το να ζήσει μια ήρεμη ζωή. Νομίζω ότι ο ήρωας βρίσκεται σε ένα στάδιο που αναζητά τα πατήματά του μετά από μια σειρά λάθος επιλογών.

Βέβαια υπάρχουν και πράγματα που κι εγώ δεν γνωρίζω ακόμα να σας πω ως προς την εξέλιξή του, γιατί είναι ένας ήρωας τον οποίο θα τον βλέπουμε για αρκετό διάστημα, οπότε φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και μια εξέλιξη σε σχέση με αυτόν πέρα από αυτό που γνωρίζουμε ήδη. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Δεν είναι θύμα συγκυριών ή αναγκών. Επίσης είναι ένας άνθρωπος που λόγω δύσκολης παιδικής ηλικίας και πραγμάτων που στιγμάτισαν τη νεανική του ζωή, έχει μάθει να πορεύεται έτσι στη ζωή του.

Ο ρόλος προέκυψε τυχαία;

Επαγγελματικά, όπως γίνεται συνήθως. Δεν είχα συνεργαστεί ποτέ ξανά με την ομάδα της Γης της Ελιάς. Ήταν κάτι που ήθελα να κάνω και να συνεργαστώ μαζί τους. Προέκυψε τώρα, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για μένα, γιατί είναι ένας ρόλος με ενδιαφέρον. Είναι χαρά μου να συνεργαστώ με αυτή την ομάδα.

Παίζουν επίσης εξαιρετικοί ηθοποιοί με μεγάλη εμπειρία.

Είναι συνάδελφοι με πολλά χιλιόμετρα στο χώρο. Γνωριζόμαστε με αρκετούς, άλλους χαίρομαι που τους γνώρισα τώρα. Είναι και ηθοποιοί από την Κύπρο που είναι ευκαιρία να γνωριστούμε.

«Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η Γη της Ελιάς έχει αληθινά στοιχεία, δηλαδή στιγμές οι οποίες είναι βγαλμένες από τη ζωή μας, από την κανονικότητά μας.»

Η σειρά είναι πολύ αγαπητή στον κόσμο. Έχει διανύσει τη διαδρομή της και παραμένει σταθερά ψηλά στην τηλεθέαση. Ποιο είναι το στοιχείο εκείνο, κατά τη γνώμη σας, που κάνει τη «Γη της Ελιάς» τόσο δημοφιλή και επιτυχημένη;

Συνήθως επιτυχία κάνουν οι σειρές που είναι καλές – δεν λέω κάτι πρωτότυπο, αλλά το αυτονόητο. Οι σειρές που έχουν ένα στοιχείο, το οποίο εκλαμβάνεται θετικά από τον κόσμο στην πλειοψηφία του. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η «Γη της Ελιάς» έχει αληθινά στοιχεία, δηλαδή στιγμές οι οποίες είναι βγαλμένες από τη ζωή μας, από την κανονικότητά μας. Υπάρχουν και extreme ιστορίες, οι οποίες όμως δεν είναι φαντασίας ή άλλου πολιτισμού άλλης χώρας. Είναι δικές μας ιστορίες, τις γνωρίζουμε και υπάρχουμε μέσα σε αυτές. Αυτό το έχει πετύχει η σειρά πολύ καλά. Επίσης είναι προσεγμένη όσον αφορά την κινηματογράφηση με εξωτερικά γυρίσματα, ωραίους χώρους και όμορφες τοποθεσίες. Σημαντικό είναι ότι οι ηθοποιοί ενσαρκώνουν τους ρόλους τους αγγίζοντας ένα επίπεδο ερμηνειών πολύ καλό και ο κόσμος ταυτίζεται μαζί τους.

Έχετε διανύσει κι εσείς τα δικά σας πολλά χιλιόμετρα στον χώρο της τηλεόρασης. Η εμπειρία του καθημερινού σίριαλ, έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με παλαιότερες χρονικές περιόδους;

Η δουλειά είναι ίδια παντού. Τόσο τα εβδομαδιαία όσο και τα καθημερινά σίριαλ έχουν ίδιους ρυθμούς. Η διαφορά ενός εβδομαδιαίου σίριαλ από ένα καθημερινό είναι ότι το σκηνοθετικό team έχει περισσότερο χρόνο να αφιερώσει προσοχή και φροντίδα σε μια σκηνή. Εμείς ως ηθοποιοί τις ίδιες ώρες δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο. Απλώς στο καθημερινό σίριαλ πρέπει να είσαι πολύ πιο ευέλικτος και γρήγορος, με μεγαλύτερη ετοιμότητα, γιατί όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η βασική διαφορά σε σχέση με το καθημερινό σίριαλ. Το επίπεδο έχει ανέβει στις σειρές που προβάλλονται σε καθημερινή βάση.

Εγώ βέβαια παίζω στην τηλεόραση από την εποχή που είχαν ήδη διαμορφωθεί καλές επαγγελματικές συνθήκες μετά τη «Λάμψη», με περισσότερα χρήματα σε τέτοιου είδους τηλεοπτικές παραγωγές. Από εκεί και πέρα, η δουλειά, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, έχει ζορίσει λίγο παραπάνω, όπως συμβαίνει σε όλο το φάσμα της κοινωνίας πια. Είναι πολύ πιο γρήγοροι οι ρυθμοί, απαιτούνται περισσότερες ώρες εργασίες, καμιά φορά δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ποσότητα αντί στην ποιότητα. Είναι σημεία των καιρών και είναι δύσκολο να τα αλλάξουμε.

Μπορεί να ακουστεί κοινότοπο, αλλά υπάρχει κάποιος ρόλος που να σας καθόρισε στην τηλεοπτική σας διαδρομή;

Υπάρχουν σίριαλ που αγαπώ, δεν έχω ρόλους που έχω αγαπήσει. Είναι το πρώτο σίριαλ που έκανα (σ.σ. πρόκειται για τη σειρά «Ήλιος») και μετά οι «Αέρινες σιωπές», επειδή ο ρόλος σχετιζόταν με ένα επάγγελμα (σ.σ. υποδύθηκε τον πιλότο Παύλο Στάικο) που θα ήθελα να κάνω και μπόρεσα να το ζήσω έστω απ’ έξω. Σε μετέπειτα σίριαλ δημιουργήθηκαν πολύ καλές παρέες και αναμνήσεις όμορφες που τις έχω κρατήσει.

Αυτή την εποχή που παίζετε στις κωμικές παραστάσεις «Ο επιθεωρητής Ντρέικ» και «Η Μαύρη Χήρα» στο θέατρο, η κωμωδία αποτελεί συνειδητή επιλογή;

Η κωμωδία είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Με δυσκολεύει, δεν το αρνούμαι, είναι δύσκολο είδος, από τη σκοπιά που το αντιμετωπίζω. Μου είναι λίγο πιο δύσκολο από το δράμα, αλλά είναι λίγο πιο χαρούμενο. Όταν καταφέρεις ως ηθοποιός να το πετύχεις, αισθάνεσαι καλά. Το δράμα δεν το υποτιμώ, απλώς μου φαίνεται λίγο πιο κοντά σε μένα με έναν τρόπο.

Ενδεχομένως η κωμωδία να είναι και λίγο πιο απελευθερωτική, με την έννοια ότι προσφέρει μια ανάσα στον ηθοποιό.

Ακόμα κι αυτό εμπίπτει στην κατηγορία του μέτρου, όλα θέλουν μια ισορροπία. Και συνέχεια κωμωδίες να κάνεις δεν σημαίνει ότι θα είσαι πάντα χαρούμενος και ευτυχισμένος, το ίδιο ισχύει αν βλέπεις κωμωδίες συνέχεια. Θέλεις τις σωστές δόσεις από οτιδήποτε σου λείπει.

Πριν από κάποιους μήνες δημοσιεύσατε ένα βίντεο στα social media που έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση σχετικά με την εργασία σας σε οικοδομή. Πώς αποφασίσατε να δουλέψετε σε οικοδομή;

Ήταν κάτι που το είχα ανάγκη εκείνη την εποχή. Έπρεπε να το κάνω για πολλούς λόγους, κυρίως για να επανακαθορίσω κάποια πράγματα στη ζωή μου, να απέχω λίγο από αυτά που έκανα εκείνη τη στιγμή, που ήταν υπερβολικά πολλά και μου είχαν γεμίσει το μυαλό. Εκείνο το διάστημα η επιλογή της συγκεκριμένης δουλειάς ήταν κάτι το οποίο με προσγείωσε, μου έφτιαξε τις συντεταγμένες όπως τις χρειαζόμουν στη ζωή μου και ήταν κάτι που έχω ξανακάνει παλαιότερα. Ήταν ένα ένα τετ α τετ με τον εαυτό μου.

«Πρέπει να έχουμε επαφή με την πολιτική για να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που κρίνουμε.»

Με την πολιτική εξακολουθείτε να ασχολείστε;

Ναι, βέβαια, όχι όμως πια από κάποια θεσμική θέση.

Τι κρατάτε από την εμπειρία σας ως περιφερειακός σύμβουλος;

Ενδιαφέρον ήταν και είναι. Πάντα λέω ότι πρέπει οι άνθρωποι να ασχολούνται με τα κοινά όσο μπορούν, όσο τους δίνεται η δυνατότητα, γιατί η ενασχόληση αυτή απαιτεί χρόνο από την προσωπική σου ζωή, χρόνο που θα αφιερώσεις στην οικογένειά σου ή στη δουλειά σου. Κάτι θα σου στοιχίσει, αλλά πρέπει να γίνει. Πρέπει να έχουμε επαφή με την πολιτική για να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που κρίνουμε.

Οι προσπάθειες που έκανα με τις εκλογές καλό αποτύπωμα έχουν αφήσει, άσχετα αν δεν έφεραν το αποτέλεσμα που ήθελα εγώ. Αλλά δεν πρόκειται για κάτι μάταιο. Δεν είναι ένας χώρος ούτε με φίδια, ούτε με τέρατα, έχει απλά ικανούς ή ανίκανους ανθρώπους. Όπως όλα τα επαγγέλματα, η πολιτική έχει ανθρώπους που είτε κάνουν καλά τη δουλειά ειίτε όχι. Κι επειδή είναι χώρος που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα, απαιτείται πολλή προσοχή από όλες τις πλευρές. Αλλά εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, θεωρούμε ότι το δημόσιο χρήμα δεν είναι δικό μας, οπότε μπορούμε να το διαχειριζόμαστε πολύ πιο άνετα.

Μπορέσατε να κάνετε έργο;

Είχα τη δυνατότητα κυρίως να ελέγξω έργο, καθώς ήμουν στην πλευρά της αντιπολίτευσης, αλλά υπάρχει πάντα ο τρόπος να κάνεις έργο, κατά το μέτρο του δυνατού τόσο στο βαθμό της αυτοδιοίκησης όσο και στις παραπάνω βαθμίδες, παρά το γεγονός ότι δεν το έκανα τόσο όσο ήθελα.

Παραμένετε ενεργός ως προς την κατεύθυνση της πολιτικής;

Είναι υπό σκέψη. Eπειδή η πολιτική, όπως και η ζωή είναι στάδια εξέλιξης, πρέπει να βλέπεις και το στάδιο εξέλιξης των υπολοίπων που είναι ρευστοί χώροι. Δεν είμαι οπαδός – δεν αποποιούμαι τις επιλογές μου, δεν το λέω για να πω ότι δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, για να συνεννοούμαστε – απλώς επειδή όλα αλλάζουν, πρέπει και εμείς να τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτά που αλλάζουν.

Από την αρχή είχα πει ότι ο τρόπος σκέψης και η επιλογή ζωής που έχω σαν άνθρωπος βρίσκεται στον χώρο της Αριστεράς, αλλά επειδή γίνονται ζυμώσεις, οφείλεις να παίρνεις μια μικρή απόσταση, να βλέπεις τα πράγματα απ’ έξω. Είμαι σε αυτό το στάδιο.

Φαντάζομαι ότι θα έχετε τη δική σας άποψη αν μπορεί να επανέλθει η αριστερά σε κυβερνητικό επίπεδο.

Αν η Αριστερά δεν σκέφτεται να επανέλθει σε κυβερνητικό επίπεδο, θα πρέπει να αλλάξει ρότα. Δεν γίνεται να είναι το όνειρό σου να είσαι αντιπολίτευση. Όταν θέλεις να λες ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να είσαι αυτός που είναι πρόθυμος να τα αλλάξει ή να βοηθήσεις σε αυτό. Άρα, υπό αυτή την έννοια οφείλει η Αριστερά να έχει πάντα όνειρο κυβερνησιμότητας. Αυτή τη στιγμή, τα νούμερα δεν την βοηθούν, ούτε το αποτύπωμα στην κοινωνία βοηθάει. Προφανώς πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα και θέλει και χρόνο και υπομονή. Νομίζω ότι δεν θα γίνει άμεσα, αμφιβάλλω αν θα γίνει στις επόμενες εκλογές.

Ούτε οι γεωπολιτικές συνθήκες είναι ιδανικές επί του παρόντος.

Ποτέ δεν ήταν. Αν το καλοσκεφτείς, πάντα βρισκόμασταν εν μέσω κρίσεων και πολέμων, φόβου και τρόμου. Είμαι 51 χρονών πια και έχω περάσει την τρομοκρατία, τον Ψυχρό Πόλεμο, τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, τον Πόλεμο στο Ιράκ. Τώρα έχουμε το Ουκρανικό, το Παλαιστινιακό.

Οι πολιτικοί κρίνονται από τις επιλογές τους. Θα κριθεί και ο κ. Μητσοτάκης από τις επιλογές που έχει κάνει, αν και πρέπει να κριθεί συνολικά η Δεξιά. Τα προηγούμενα χρόνια διαφωνούσα με το μοντέλο αντιπολίτευσης εστιασμένο στον Μητσοτάκη, έλεγα ότι η Δεξιά είναι μια ιδεολογία συγκεκριμένη που εφαρμόζει τα πράγματα στην Ελλάδα και έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης ότι το έχει πάρει επάνω του και είναι δική του ευθύνη. Αφού θες να είναι δική σου ευθύνη, θα το πάρεις πάνω σου και θα γίνει το ταμείο στο τέλος.

Νομίζω ότι πια ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται στην κοινωνία αυτή η κατάσταση, που ήταν πολύ έντονη τα προηγούμενα χρόνια, άσχετα αν καλύπτεται πίσω από εκλογικά ποσοστά. Δεν νομίζω όμως ότι τα νούμερα αυτά είναι καθαρά. Ωστόσο το πολίτευμά μας αυτή τη στιγμή κινείται με ορισμένους κανόνες, αυτοί που διαφωνούν δεν πάνε να ψηφίσουν και εσύ με 1.400.000 υποστηρικτές που μπορεί να έχεις αυτή τη στιγμή, μπορείς να πηγαίνεις στη ΔΕΘ και να νομίζεις ότι είσαι ο αυτοκράτορας της Ελλάδας.

«Μία ζωή έχεις, τουλάχιστον να την ορίσεις όπως θες εσύ και να φροντίζεις να προβάλλεις τις αξίες που πιστεύεις ότι μπορείς να μοιραστείς.»

Μιλάμε ενώ βρίσκεστε σε θεατρική περιοδεία στην ελληνική επαρχία. Από την επαφή σας με τον κόσμο, τι αντιλαμβάνεστε ότι συμβαίνει στην κοινωνία;

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα χάσμα στην κοινωνίας μας, η οποία κινείται σε δύο ταχύτητες. Αυτό που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ο μήνας βγαίνει οριακά, η ακρίβεια έχει γονατίσει τα σπίτια και τα νοικοκυριά, είτε μιλάμε για οικογένειες πολλών μελών, είτε δύο ατόμων είτε ακόμα για έναν νέο μόνο του.

Το στεγαστικό πρόβλημα και η ακρίβεια στα προϊόντα έχει δυσκολέψει πολύ τον κόσμο. Ο μισθός στην αγοραστική του αξία είναι πολύ μικρότερος απ’ όσο φαίνεται στην ονομαστική του. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι, ήταν κάτι το οποίο καταλάβαμε στις διακοπές μας. Όπου και να πήγαμε είδαμε ότι άλλαξαν πολύ τα πράγματα και οι άνθρωποι δεν καταναλώνουν πια. Δεν μπορούν να επιλέξουν διακοπές βάσει του τόπου που επιθυμούν στην Ελλάδα να κάνουν διακοπές, αλλά πηγαίνουν βάσει της οικονομικής δυνατότητας που έχουν. Κάναμε και τις διακοπές ταξικές πια. Όταν ακούς για σκάνδαλα, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι μπορεί να κάνουν μια ζωή που εσύ δεν μπορείς να την κάνεις ενώ δουλεύεις 25 χρόνια.

Η τέχνη μπορεί να είναι μια διέξοδος από την καθημερινότητα;

Πρέπει να σας πω ότι η τέχνη είναι και μια φθηνή διέξοδος. Τα θεατρικά εισιτήρια έχουν μείνει σε αρκετά χαμηλά επίπεδα και δίνουν την δυνατότητα στον κόσμο να έρθει μαζικά τις παραστάσεις, γι’ αυτό και παρατηρείται τόσο μεγάλη προσέλευση Αυτή τη στιγμή το εισιτήριο των 20 ευρώ είναι περίπου πέντε σουβλάκια.

Από την συζήτησή μας κρατάω ότι ξεκινάει για εσάς μια νέα τηλεοπτική περίοδος με τη Γη της Ελιάς και ότι παραμένετε στις επάλξεις. Σταθερός, επίμονος, εργατικός και όποτε χρειάζεται να κάνετε μια επανεκκίνηση δεν διστάζετε να το κάνετε. Στα social media μοιράζεστε τις σκέψεις σας με τον κόσμο.

Έτσι αντιλαμβάνομαι τη ζωή μου και την πραγματικότητα. Αυτό που θα ήθελα και ελπίζω να κάνουμε όλοι είναι να διεκδικούμε αυτό που θέλουμε, να κάνουμε αυτό που επιθυμούμε. Στα όρια βέβαια που δεν βλάπτουμε τους γύρω μας, αλλά μία ζωή έχεις, τουλάχιστον να την ορίσεις όπως θες εσύ και να φροντίζεις να προβάλλεις τις αξίες που πιστεύεις ότι μπορείς να μοιραστείς.

Δείτε το τρέιλερ του 5ου κύκλου της Γης της Ελιάς εδώ:

INFO «Η γη της ελιάς» των Αντρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου και Κούλλη Νικολάου, Πέμπτος Κύκλος – Ο Επίλογος. Πρεμιέρα: Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21.00