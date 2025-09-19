Αξιοπρόσεκτα ήρεμο ήταν το κλίμα που επικράτησε στη σύναξη που διοργάνωσε την Τετάρτη ο Γιώργος Γεραπετρίτης στα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς προκειμένου να ενημερώσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Σύμφωνα με πηγή μου που βρέθηκε στην αίθουσα, η γραμμή του υπουργού Εξωτερικών είναι ότι όλα πάνε καλά, όλα είναι καλώς καμωμένα και πως κάθε πρόβλημα που ανακύπτει με την Τουρκία λύνεται εν τη γενέσει του.

Μάλιστα, ο κ. Γεραπετρίτης έδειξε να απορεί με την κριτική που δέχεται- όχι ο ίδιος αλλά η εξωτερική πολιτική που όπως συνηθίζει να λέει χαράσσεται από το ΚΥΣΕΑ υπό την καθοδήγηση του πρωθυπουργού– ενώ βρήκε στο πρόσωπο της Ντόρας Μπακογιάννη (προέδρου της εν λόγω Επιτροπής) μια ανέλπιστη (;) σύμμαχο. Πάντως τόσο η Ντόρα Μπακογιάννη όσο και ο Γ. Γεραπετρίτης μιλούν για άδικη κριτική προερχόμενη από «εθνικιστικές φωνές».

***

Η μη κλήση Μυλωνάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ

Φαντάζομαι είδατε τις λίστες των μαρτύρων που προτείνουν τα κόμματα για να παραστούν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις λίστες της αντιπολίτευσης είναι και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος όμως δεν θα κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για όσα του καταλογίζουν κόμματα της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γιατί; Μαθαίνω ότι αυτά που του προσάπτουν δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ασχολείται μόνον με το κοινοτικό χρήμα. Ωστόσο η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θα τον αφήσει ήσυχο. Ήδη σε συνεντεύξεις δήλωσε ότι θα «τον πάει μέχρι τέλους». Τι του καταλογίζει; O, τι γνώριζε τις παρακολουθήσεις βουλευτών, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή ίσως και από αλλού, και τους ενημέρωνε ότι τους «άκουγαν»….

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

***

Τσακωμός και για τις καρέκλες

Ακόμα και για τις… καρέκλες τσακώθηκαν στη χθεσινή εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, επέλεξε να καθίσει στη δεύτερη σειρά, πίσω από τους βουλευτές του ΠαΣοΚ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που τον κατηγόρησε πως παραβίασε τους χωροταξικους κανόνες, κόντρα στην κοινοβουλευτική τάξη. «Είναι ασέβεια, είναι ασέβεια αυτό που κάνετε!» φώναζε ο Κώστας Μπάρκας, με τον Βασίλη Κόκκαλη και τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ να διαμαρτύρονται επίσης εντόνως.

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας ωστόσο δεν μετακινήθηκε από τη θέση του. Έξαλλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίαζε δε στο διάδρομο πως στην Πλεύση Ελευθερίας κάνουν… δημοσκοπικά όνειρα. «Μήπως να ερχόμαστε νωρίτερα από την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να κρατάμε θέσεις, λες και είμαστε ξανά στο δημοτικό; Μήπως να αφήνουμε και τη τσάντα μας;», διερωτήθηκε.

Καυστικά σχολίασε και «γαλάζιος» βουλευτής λέγοντας «αυτοί θέλουν και να κυβερνήσουν τη χώρα…». Πάντως από την έδρα ο πρόεδρος της επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, είπε ενδεικτικά: «Θα παρακαλέσω να μην ξεκινάμε με αντιπαραθέσεις. Με την κοινοβουλευτική τάξη να κάθεστε, με κάποια συνεννόηση μεταξύ σας και κατά την κοινοβουλευτική τάξη ως είθισται». Μάλλον ούτε στο δημοτικό…

***

Γραμματέας ο Μάξιμος

Στις 12 σήμερα στην Ολομέλεια θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Το θέμα της συζήτησης θα είναι η εκλογή του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής ομάδας Ο πρωθυπουργός έχει προτείνει τον Μάξιμο Χαρακόπουλο και θεωρείται μάλλον απίθανο να μην τον ψηφίσουν οι βουλευτές. Υπενθυμίζεται ότι θα αναπληρώσει την κενή θέση που άφησε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος μετά τον αιφνίδιο θάνατό του.

***

Παραίτηση από αμοιβές Τη Τετάρτη συνεδριάζει ξανά η εξεταστική επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάθος δεκαετιών. Σημειώνεται ότι στη χθεσινή συνεδρίαση συμφώνησαν όλα τα μέλη να παραιτηθούν από την πρόβλεψη αποζημίωσης για τις εργασίες της Βουλής, πράγμα βέβαια όχι ασυνήθιστο αλλά αντιθέτως αυτή είναι – τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον – η γραμμή που ακολουθούν και συμφωνούν όλα τα κόμματα.

***

Ποιος έδωσε τα λεφτά;

Μαθαίνω πως υπάρχει κίνδυνος να τιναχτεί στον αέρα ο νόμος Πιερρακάκη που αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Βλέπετε στη Χαριλάου Τρικούπη ισχυρίζονται ότι με βάση τον νόμο για να πάρει ένα πανεπιστήμιο άδεια και να ιδρύσει το παράρτημά του στη χώρα μας, πρέπει το μητρικό πανεπιστήμιο να πληρώσει 2.000.000 ευρώ εγγυητική και 600.000 ευρώ παράβολο. Αυτά τα υποστήριξε και το υπουργείο Παιδείας στο υπόμνημα που έστειλε στο ΣτΕ. Στην περίπτωση που αυτό δεν συμβεί και π.χ. βάλει τα χρήματα κάποιο κολέγιο τότε είναι η διαδικασία ακυρώνεται και ως παράνομη και ως αντισυνταγματική. Ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας του ΠαΣοΚ Στέφανος Παραστατίδης ζήτησε στις 10/07 να μάθει ποιος έχει πληρώσει τα χρήματα για τις εγγυητικές και τα παράβολα. Δεν απάντησε κανείς όμως από το υπουργείο και μετά από 50 ημέρες κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση.

***

Η απάντηση που έλαβε από τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου είναι ότι δεν έγινε γνωστό ποιός πλήρωσε τις εγγυητικές εξαιτίας «τεχνικού προβλήματος» και ότι τις εγγυητικές και τα παράβολα μπορούν να πληρώσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με το μητρικό. Βέβαια, ο νόμος λέει άλλα, και από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για ύποπτες τακτικές του υπουργείου Παιδείας. «Πρέπει να δοθούν τα στοιχεία» μου είπε αρμόδιο στέλεχος του ΠαΣοΚ, «γιατί αν τα λεφτά δεν τα έδωσαν τα μητρικά πανεπιστήμια, αλλά τρίτα πρόσωπα ή φορείς, τότε δεν θα έχουν εξαπατήσει μόνο την κοινή γνώμη, αλλά και ο νόμος που διαφήμιζαν θα πέσει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα».

***