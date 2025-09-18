Η ομάδα της Life is For All συμμετέχει για δεύτερη φορά στην Art Athina και διαμορφώνει τα εργαστήρια της φουάρ ώστε να απευθύνoνται και σε παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες.

Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, από τις 12:30 έως τις 18:00, στο περιστύλιο του Ζαππείου, σε συνεργασία με την Kroma διοργανώνουμε καλλιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Η Life is for All, μαζί με την ομάδα ειδικών παιδαγωγών της, θα τα πλαισιώσει ώστε να μετατραπούν σε συμπεριληπτικές εμπειρίες δημιουργίας, ανοιχτές σε όλους!

Επιπλέον, το Σάββατο από τις 15:00 έως τις 18:00 και την Κυριακή από τις 12:30 έως τις 16:30 θα υλοποιήσουμε τη δική μας δράση, «Athens for All». Μια δράση ανοιχτή σε παιδιά κάθε ηλικίας αλλά και σε ενήλικες που θέλουν να συμμετάσχουν, γεφυρώνοντας το παιχνίδι, τη δημιουργία και τη φαντασία. Πρόκειται για ένα τυχαίο, εφήμερο και αισθαντικό παιχνίδι τέχνης, με ροή και συνέχεια, κατά τη επίπεδα πορτρέτα από πλαστελίνη επάνω σε κομμάτια χρωματιστού χαρτιού, αποκαλύπτοντας μέσα από τις διαστρωματώσεις της ύλης συναισθήματα και διαθέσεις.

Σταδιακά τα πορτρέτα τοποθετούνται σε πλέγμα πάνω σε κύβους και παραλληλόγραμμα, παραπέμποντας στην αστική γεωμετρία της πόλης. Αντλώντας από την εμπειρία των πολυάριθμων εργαστηρίων του πρώτου χρόνου λειτουργίας της, σε σχολεία, Μουσεία και δημόσιους χώρους, η Life is for All συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες για να υποστηρίξει, μια σειρά συμπεριληπτικών δράσεων που θα συμεριλαμβάνει όλα τα παιδιά. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Life is for All θα δημιουργήσει συνθήκες ώστε να μειωθεί η αισθητηριακή υπερφόρτωση και τα εργαστήρια να ανταποκρίνονται σε όλο το φάσμα παιδιών και εφήβων τόσο με ορατές όσο και αόρατες αναπηρίες.

Στόχος μας είναι να μπορέσουν να εκφραστούν, να κοινωνικοποιηθούν και τελικά να ενταχθούν στις ποικίλες πολιτιστικές δράσεις της μεγάλης αθηναϊκής φουάρ. Γιατί η τέχνη είναι για όλους! #artisforall! Η Life is for All είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ), που δημιουργήθηκε με σκοπό να προάγει τη συμπερίληψη και τα δικαιώματα των ανθρώπων με μαθησιακές δυσκολίες και

νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες στον κοινό βίο.

Οι δράσεις της ομάδας έχουν στόχο η νευροδιαφορετικότητα να γίνει αποδεκτή, η ενσυναίσθηση να γίνει πράξη και η συμπερίληψη να γίνει πολιτική και καθημερινότητα. Η Life is for All ανοίγει τη συζήτηση για τη νευροδιαφορετικότητα με την οικογένεια, την εκπαιδευτική κοινότητα, τον κόσμο της τέχνης και των επιχειρήσεων και την κάνει πράξη με, δράσεις σε σχολεία, δήμους, πολιτιστικά κέντρα και συνέδρια.