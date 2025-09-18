Με τη συμμετοχή 23 χωρών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο η Intervision. Πρόκειται για τον μουσικό διαγωνισμό που δημιουργήθηκε από τη Σοβιετική εποχή και τώρα η Ρωσία τον παρουσιάζει ως τον αντίπαλο της Eurovision.

Η πρώτη Intervision, ένας διαγωνισμός τραγουδιού στον οποίο συμμετείχαν συμμαχικές χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1965 στην Τσεχοσλοβακία. Μετά την καταστολή της Άνοιξης της Πράγας από τα σοβιετικά τανκς το 1968, ο διαγωνισμός ανεστάλη προτού αναβιώσει το 1977 στην Πολωνία. Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ ο διαγωνισμός διακόπηκε.

Τώρα, η Ρωσία αποφάσισε να τον επαναφέρει λόγω του αποκλεισμού της από τη Eurovision. Στα αξιοσημείωτα είναι η συμμετοχή των ΗΠΑ η οποία θα γίνει με την ελληνικής καταγωγής Vassy.

H 42χρονη έχει γεννηθεί στην Αυστραλία από Έλληνες γονείς. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει συνεργαστεί με τον David Guetta και τον Tiesto. Επιπρόσθετα, το 2023 έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο ICON στα Electronic Dance Music Awards.

Οι χώρες που θα συμμετάσχουν Intervision