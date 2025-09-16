Μπορεί τα φετινά στρατιωτικά γυμνάσια Zapad να τράβηξαν το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων καθώς είναι οι πρώτες κοινές ασκήσεις Ρωσίας – Λευκορωσίας έπειτα από την εισβολή στην Ουκρανία και σε αυτές υπήρξαν εκτόξευση του υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik στη Θάλασσα του Μπάρεντς και δοκιμές τακτικών πυρηνικών όπλων, όμως το ζήτημα της ρωσικής οικονομίας και οι προβλέψεις του ρωσικού προϋπολογισμού, παρακολουθούναι με αντίστοιχο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μετά την εκπεφρασμένη δυσαρέσκεια για την επιβράδυνση της οικονομίας από τον ίδιο τον Βλαντίμιρ Πούτιν χθες.

Σε συνέχεια της προεδρικής δυσαρέσκειας, την σκυτάλη για μια τοποθέτηση σχετικά με την ρωσική οικονομία και συγκεκριμένα για τον προϋπολογισμό πήρε ο πρώην πρόεδρος της χώρας και προέδρου του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία, Ντιμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο Μεντβέντεφ δε θέλει «ισορροπημένο προϋπολογισμό»

Σύμφωνα με τον Μεντβέντεφ, το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο προετοιμάζεται είναι «πολεμικής περιόδου», όμως όπως υποστήριξε αυτό δεν σημαίνει ότι οι κοινωνικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένηξς της υποστήριξης των βετεράνων του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να θυσιαστούν στον βωμό της εξισορρόπησης των οικονομικών.

Η κυβέρνηση Μισούστιν πρέπει να υποβάλει ως την 1η Οκτωβρίου στο κοινοβούλιο το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026, καθώς και μια αναθεώρηση για το έλλειμμα του τρέχοντος έτους. Αναμένει ότι το φετινό έλλειμμα θα είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο 1,7% του ΑΕΠ.

Προϋπολογισμός πολεμικής περιόδου αλλά χωρίς περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες

«Ο προϋπολογισμός δεν ήταν ποτέ κάτι απλό και τώρα, ειλικρινά, πρόκειται για έναν προϋπολογισμό πολεμικής περιόδου», ανέφερε ο Μεντβέντεφ στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ενωμένης Ρωσίας πριν από τις συζητήσεις για το προσχέδιο. Απέρριψε τον όρο «ισορροπημένος προϋπολογισμός» ως «ευφημισμό».

«Η ανάπτυξη της χώρας δεν πρέπει να θυσιαστεί για χάρη μιας λεγόμενης ισορροπίας», πρόσθεσε ο Μεντβέντεφ, επισημαίνοντας τα πολλαπλά προγράμματα κοινωνικών δαπανών, τα οποία ήταν μέρος των προεκλογικών υποσχέσεων του κόμματός του το 2021 όταν έγιναν οι τελευταίες εκλογές που για άλλη μια φορά κέρδια το κόμμα του (από το 2003 δεν έχει χάσει αναμέτρηση με ποσοστά όλα πάνω από 37%).

Δυσαρέσκεια για τα επίσημα στοιχεία

Η οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας αναμένεται να επιβραδυνθεί σε τουλάχιστον 1,2% το 2025, το τέταρτο έτος του πολέμου στην Ουκρανία, από 4,3% το 2024. Οι συνδυασμένες δαπάνες για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια θα φτάσουν τα 17 τρισεκατομμύρια ρούβλια (204 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2025, το υψηλότερο ποσό από τον Ψυχρό Πόλεμο, αντιπροσωπεύοντας το 41% ​​των συνολικών δαπανών και καθιστώντας τον αμυντικό τομέα τον κύριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.