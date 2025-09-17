Στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ για να επιτεθεί εκ νέου στην κυβέρνηση, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, και να επαναλάβει το αίτημα για εκλογές.

Η Κουμουνδούρου κατηγορεί το Μαξίμου για «θριαμβολογίες», «μεγαλοστομίες περί αύξησης του εισοδήματος» και «ψέματα για το τι ακριβώς σημαίνει η εικόνα της ελληνικής οικονομίας», επισημαίνοντας κόντρα σε όλα αυτά ότι την ίδια στιγμή «ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη».

Όπως σημειώνουν από τον ΣΥΡΙΖΑ με πηγή τον ΟΟΣΑ «το πρώτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε πτώση 1,9% στο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2024», τη στιγμή που «είχε προηγηθεί μείωση κατά 1,53% μεταξύ τρίτου και τέταρτου τριμήνου του 2024».

«Η πτώση του εισοδήματος συμβαίνει ενώ συνεχίζεται η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης μέσω της διατήρησης των υψηλών συντελεστών στους έμμεσους φόρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η κυβερνητική πολιτική οδήγησε σε νέα ύψη το υπερπλεόνασμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού στο πρώτο οκτάμηνο του 2025 αυξήθηκε στα 8,1 δισ. ευρώ, από 4,9 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι» προσθέτουν από την Κουμουνδούρου και ζητούν απάντησεις στο αν «τα υπερπλεονάσματα είναι επιτυχία ή αποτυχία της οικονομικής πολιτικής».

«Η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι ότι πρόκειται για αποτυχία» απαντούν στην ανακοίνωσή τους, «καθώς τα υπερπλεονάσματα είναι η άλλη πλευρά της αφαίρεσης του εισοδήματος από τα μεσοστρώματα και τους αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας».

Κατά τους ίδιους, «αυτά είναι τα αποτελέσματα της αποτυχημένης πολιτικής του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ, που περιορίζει περαιτέρω το εισόδημα των νοικοκυριών και στερεί πολύτιμους πόρους από την αγορά, με αρνητικές συνέπειες κυρίως για τους αυτοαπασχολούμενους και μικρομεσαίους επιχειρηματίες». Γι’ αυτό επιμένουν πως «η χώρα χρειάζεται, επιτέλους, μια προοδευτική διακυβέρνηση, που θα φέρει αλλαγές υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας, όραμα και ελπίδα. Η χώρα χρειάζεται το σχέδιο της Προοδευτικής Ελλάδας».