Οι νέες μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη θέτουν σε σοβαρή δοκιμασία τη νέα μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης που εγκαινίασε ο τέως υπουργός Μάκης Βορίδης και συνεχίζει ο διάδοχος Θάνος Πλεύρης, εφαρμόζοντας «δρακόντειες» ρυθμίσεις.

Στη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου αποβιβάστηκαν στα κρητικά παράλια μέσα σε λίγες ώρες περισσότεροι από 500 μετανάστες, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν άντεξε στον χρόνο η αμφιλεγόμενη απόφαση για απαγόρευση της υποβολής αιτήσεων για άσυλο που είχε εμφανιστεί ως η «πανάκεια» που θα μηδένιζε τις νέες αφίξεις μεταναστών.

Ο συνωστισμός, εξάλλου, που επικρατεί στις δομές υποδοχής που έχουν στηθεί πρόχειρα στην ελληνική μεγαλόνησο αποτελεί την σαφή ένδειξη ότι, προσώρας τουλάχιστον, δεν λειτούργησε αποτρεπτικά ο προσφάτως ψηφιστείς σκληρός νόμος που πέρασε από τη Βουλή με την επιμονή του κ. Πλεύρη και προβλέπει την εφεξής απαγόρευση της απόκτησης άδειας παραμονής για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα επί μια επταετία.

Σύμφωνα με τον νέο «νόμο Πλεύρη» όλοι οι μετανάστες που φθάνουν στην Ελλάδα χωρίς επίσημα χαρτιά θα συλλαμβάνονται και θα κρατούνται στις φυλακές έως ότου απελαθούν.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η περίπτωση Αντεντοκούνμπο

Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της Δευτέρας να σχολιάσει την επισήμανση που έγινε στα social media ότι με βάση το νόμο Πλεύρη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όχι μόνον δεν θα έπαιζε μπάσκετ στην Εθνική Ελλάδας αλλά θα έπρεπε να απελαθεί.

«Είναι μία φτηνή αντιπολίτευση που γίνεται και μία εκτός τόπου και χρόνου κριτική», υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι «ο νόμος της κυβέρνησης με υπουργό τον Θάνο Πλεύρη αναφέρεται στους παράνομους μετανάστες οι οποίοι προσπαθούν να εισβάλλουν παράνομα στη χώρα μας και καταργεί μία διάταξη η οποία νομιμοποιεί μετά από επτά χρόνια έναν παράνομο μετανάστη».

Αναφερόμενος ειδικά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης συμπλήρωσε ότι «είναι σύμβολο της χώρας πλέον και του αθλητισμού, όχι γιατί πήρε το μετάλλιο, όχι γιατί μας κάνει υπερήφανους αλλά για το παράδειγμά του. Η οικογένειά του, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι σαν κι εμάς. Γεννήθηκαν στην Ελλάδα, πέρασαν πολύ δύσκολα, είναι Έλληνες. Δούλεψαν, εργάστηκαν σκληρά, πήγαν στο σχολείο. Αυτούς τους ανθρώπους η κυβέρνηση αυτή και όλοι μας θέλουμε και θέλουμε να τους αγκαλιάσουμε. Δεν έχουν σχέση με αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να εισβάλλουν παράνομα στη χώρα».

Σε πείσμα των πρόωρων κυβερνητικών πανηγυρισμών, που ήθελαν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες οι οποίες ανελήφθησαν επί της υπουργίας των κκ. Βορίδη και Πλεύρη να οδηγούν στην «σφράγιση των συνόρων», η πραγματικότητα καταδεικνύει ότι οι «δρακόντειες» νομοθετικές προβλέψεις τις περισσότερες φορές δεν οδηγούν στα προσδοκώμενα αποτέλεσμα.

Πώς προσεγγίζει το πρόβλημα η Κομισιόν

Το μεταναστευτικό αποδεικνύεται ότι αποτελεί σύνθετο και διαχρονικό ζήτημα που δεν αντιμετωπίζεται με ιδεοληπτικές προσεγγίσεις. Έχει κοινωνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές πτυχές που δεν πρέπει να παραβλέπονται στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των εκάστοτε πολιτικών.

Χαρακτηριστικό ως προς τούτο είναι και η απάντηση την οποία έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα μετανάστευσης Μάρκους Λάμερτ σε ερώτηση σχετικά με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Αφού χαρακτήρισε κρίσιμη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Λιβύη, τόνισε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ήδη επισημάνει σε επιστολή της προς τους ευρωπαίους ηγέτες ότι η ενεργός πολιτική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών είναι απαραίτητη.

Ο κ. Λάμερτ ανέφερε πως, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές συνέπειες που απορρέουν από την κατάσταση στη Λιβύη, καθώς και τις ενδείξεις για πιθανή χρήση της μετανάστευσης ως εργαλείου πολιτικής, η ΕΕ επιδιώκει να εμπλακεί ενεργά με όλους τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν βρίσκεται σε επαφή με τους δύο βασικούς παράγοντες της περιοχής, προκειμένου να διαχειριστεί καλύτερα τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις μεταναστευτικές ροές.