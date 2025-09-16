Ο τελευταίος ισολογισμός της Elpedison υπό το ιδιοκτησιακό καθεστώς HELLENiQ ENERGY – Edison δημοσιεύτηκε, κλείνοντας το κεφάλαιο της πολυετούς συνεργασίας των δύο ομίλων στην παραγωγή και προμήθεια ενέργειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 2024, το «αντίο» της Edison από την Elpedison, θα μπορούσε να πει κανείς ότι συνοδεύτηκε με ζημιές. Χωρίς φυσικά να επιρρίπτονται ευθύνες στον ιταλικό ενεργειακό κολοσσό.

Ζημιογόνος η χρήση του 2024 για την Elpedison

Για τη χρήση του 2024, η Elpedison ανακοίνωσε ζημιές μετά από φόρους ύψους 19,9 εκατ. ευρώ, όταν το 2023 είχε παρουσιάσει κέρδη 31,8 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 1,298 από 1,622 δισ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία, τα EBITDA βούτηξαν στα 11,75 από 75,74 εκατ. ευρώ.

Σε μία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά την οποία η εγχώρια ζήτηση ανήλθε σε 51,8 TWh σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σύγκριση με το 2023, για την Elpedison τρεις παράγοντες επηρέασαν τυα αποτελέσματα της. ‘Οπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις:

Μειωμένη διαθεσιμότητα της μονάδας της ELPEDISON στη Θίσβη λόγω επειγουσών εργασιών συντήρησης ή επισκευής για σημαντικά χρονικά διαστήματα εντός του έτους.

Προσωρινή παρέμβαση στο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η οποία επηρέασε την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2024, η ελληνική κυβέρνηση επέβαλε ειδικό τέλος στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή. Το κόστος για τις μονάδες της ELPEDISON ανήλθε σε 3,3 εκατ. ευρώ για τον σταθμό Θεσσαλονίκης και 3,5 εκατ. ευρώ για τον σταθμό Θίσβης.

Απώλειες δικτύου. Η εταιρεία έχει έλαβε ειδοποίηση σχετικά με τις μετρήσεις κατανάλωσης για την περίοδο από 01/01/2022 έως 31/12/2022. Ως εκ τούτου, έχει αναγνωριστεί πρόβλεψη ύψους περίπου 29,6 εκατ. ευρώ στα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 για την κάλυψη της επίπτωσης από τις απώλειες δικτύου για το διάστημα 2022-2024.

Τα μερίδια της Elpedison στη λιανική αγορά ρεύματος

Σύμφωνα, πάντα, με τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2024, το μερίδιο αγοράς της Elpedison στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 5,9% (2023: 6,2%) εν μέσω έντονου ανταγωνισμού από εναλλακτικούς προμηθευτές. Ο αριθμός των τελικών πελατών μειώθηκε κατά 8,7% σε 303.000, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 3,1 TWh.

Η νέα εποχή με HELLENiQ ENERGY

Η Elpedison, από τον Ιούλιο άλλαξε χέρια. Ανήκει εξολοκλήρου στην HELLENiQ ENERGY και με βάση πρόσφατες δηλώσεις του CEO Ανδρέα Σιάμισιη που αφορούσε στα επόμενα βήματα μετά την απόκτηση του μεριδίου της Edison, στόχος είναι ένα reset της εταιρείας.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε τον στόχο για μερίδιο 10% στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2026, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα προχωρήσει σε rebranding της εταιρείας.

Ο κ. Σιάμισιης επίσης έδωσε έμφαση στις συνέργειες με την HELLENiQ Renewables τον «πράσινο» βραχίωνα του Ομίλου αλλά και στην παροχή υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης της κατανάλωσης σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις.

Τα σχέδια για το CCGT και το FSRU στη Θεσσαλονίκη

Όσον αφορά τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια για την κατασκευή της μονάδας φυσικού αερίου ισχύος 826 MW και το FSRU στο Θερμαϊκό Κόλπο ο CEO της HELLENiQ ENERGY έκανε γνωστό ότι εντός του εξαμήνου θα ληφθούν οι αποφάσεις.

Στην ετήσια έκθεση για το 2024 η Elpedison σημειώνει ότι έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου υψηλής απόδοσης ισχύος 826 MW, η οποία προβλέπεται να ανεγερθεί δίπλα στην υφιστάμενη μονάδα των 400 MW στη Θεσσαλονίκη. Έχουν επίσης ολοκληρωθεί όλες οι προκαταρκτικές εργασίες προετοιμασίας του πεδίου.

Η νέα μονάδα, η οποία θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά φυσικό αέριο, θα βασίζεται στην πλέον προηγμένη τεχνολογία, εξασφαλίζοντας υψηλή λειτουργική απόδοση και σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές CO₂ σε σύγκριση με τον υφιστάμενο στόλο της Εταιρείας και ακόμη περισσότερο σε σχέση με το εθνικό ενεργειακό μείγμα. Η τεχνολογία καύσης που θα υιοθετηθεί ενδέχεται να επιτρέπει και τη χρήση υδρογόνου ως καυσίμου. Η επένδυση βρίσκεται στο τελικό στάδιο ανάπτυξης.

Η εταιρεία προβλέπει ότι οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της διαφοροποίησης από τη Ρωσία. Η υφιστάμενη υποδομή στην Ελλάδα δεν επαρκεί για την κάλυψη αυτής της ζήτησης και απαιτούνται νέες μονάδες FSRU. Ως εκ τούτου, η Elpedison έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός νέου FSRU στον Θερμαϊκό Κόλπο, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες φυσικού αερίου των υφιστάμενων (418 MW) και μελλοντικών (826 MW) μονάδων της στη Θεσσαλονίκη, καθώς και του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Το φυσικό αέριο θα παραλαμβάνεται σε υγροποιημένη μορφή σε τερματικό LNG που θα αποτελείται από FSRU και FSU αγκυροβολημένα στον Θερμαϊκό.

