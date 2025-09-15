Δριμεία επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, καταλογίζοντας στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ ότι εξαγγέλλει πρόγραμμα το οποίο δεν είναι κοστολογημένο. «Νομίζω, ότι αν μπορούσαμε να το πούμε με έναν τίτλο, θα ήταν ”όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, συνάντησε το λεφτά υπάρχουν”», είπε μεταξύ άλλων.

Όπως υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης, όσα πρότεινε ο κ. Ανδρουλάκης είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ, οπότε σύμφωνα με το σκεπτικό του, «είτε ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτά τα οποία είπε, τα είπε για να τα πει, έτσι για να πει στον κόσμο κάτι. Να το πω έτσι ευγενικά. Είτε απέκρυψε άλλα μέτρα, με τα οποία θα χρηματοδοτήσει αυτά τα οποία εξήγγειλε, τα οποία άλλα μέτρα είναι αυξήσεις φόρων. Είτε δηλαδή, απλά παρέθεσε μια σειρά από εξαγγελίες, για να γίνει ευχάριστος, μπας και ανέβει δημοσκοπικά».

Αναφερόμενος στις αυξήσεις ροών στην Κρήτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το αρμόδιο υπουργείο παρακολουθεί στενά το φαινόμενο και εξετάζει σενάρια δράσης. Υπενθύμισε ότι το έκτακτο μέτρο που ψηφίστηκε στη Βουλή, εκπνέει στις 11 Οκτωβρίου και τόνισε ότι το μέτρο λειτούργησε ως σοβαρό αντικίνητρο.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

«Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε, σήμερα το πρωί, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, το οποίο τόνισε πως «παραμένει πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε ξανά τη στήριξή του στην συνεννόηση η οποία γίνεται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, λέγοντας πως είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και προφανώς μόνο βάσει των θεμελιωδών προβλέψεων του Διεθνούς Δικαίου, με σεβασμό στο απαραβίαστο των συνόρων και σίγουρα με την τήρηση των απαραίτητων εγγυήσεων ασφάλειας.

Ο Πρωθυπουργός συμπλήρωσε: «Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, όπου στηρίζουμε έμπρακτα τις διαπραγματευτικές προσπάθειες για μία εκεχειρία», ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ, την οποία υπογράμμισε προσωπικά στον Εμίρη του κράτους, τονίζοντάς του ταυτόχρονα ότι πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα, θυμίζοντας πως η Ελλάδα, προσφέρει εδώ και καιρό σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια, όχι μόνο μέσω των Διεθνών Οργανισμών, αλλά και μέσω ρίψεων ανθρωπιστικού υλικού από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Ταυτόχρονα με αφορμή τα γεγονότα στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός επανέφερε την ανάγκη να υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτεί αμυντικές αγορές κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης, αναφέρθηκε με σαφήνεια στην θέση της χώρας για τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε αυτή τη νέα αμυντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να μετέχουν χώρες οι οποίες απειλούν ακόμα με πόλεμο μέλη της Ένωσης». «Είναι πιστεύω στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη, αλλά αυτό προϋποθέτει και έναν σεβασμό των αρχών της», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Άλλα ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν το μεταναστευτικό και η στήριξη που πρέπει να λάβουν τα κράτη πρώτης γραμμής, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και η κοινή αγροτική πολιτική.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δήλωσε: «Δράττομαι επίσης αυτής της ευκαιρίας για να σχολιάσω με πολύ θερμά λόγια όσα έχει κάνει η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς καταφέρατε να ανακάμψετε και να επιτύχετε πολύ υγιείς μακροοικονομικές βάσεις. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Τώρα, έχουμε σαφώς δύο προτεραιότητες: την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια, αλλά τίποτα δεν είναι δυνατό χωρίς υγιείς μακροοικονομικές βάσεις. Και αυτό που έχουμε κάνει είναι πολύ εντυπωσιακό. Σας ευχαριστώ, διότι είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη και για την ευρωζώνη. Εστιάζουμε τώρα σε αυτές τις δύο κύριες προτεραιότητες, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα. Είναι αλληλένδετες, διότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε εμπιστοσύνη στους επενδυτές και να τονώσουμε την οικονομία μας χωρίς ασφάλεια. Και είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσουμε τις επενδύσεις που χρειαζόμαστε στην ασφάλεια και την άμυνα χωρίς μια ισχυρότερη οικονομία».

Μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ, για επιπλέον μειώσεις φόρων από 1.1.2026, φτάνουν τις 83 οι φοροελαφρύνσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση από το 2019.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των φοροελαφρύνσεων της τελευταίας εξαετίας είναι:

Ότι μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ από το νέο έτος.

Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ ο φόρος εισοδήματος μειώνεται από 22% σε 20%

Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

Επιπλέον, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) στο φόρο εισοδήματος από ενοίκια.

Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027).

Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Η κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον δημόσιο τομέα, καθώς και στους Συνταξιούχους

Η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

Η κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα

Η μόνιμη και πλήρης απαλλαγή των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη

Η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα

Η κατάργηση του φόρου γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, για ποσό έως 800.000 ευρώ και πολλά ακόμα.

Σημειώνεται πως από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνεται η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%), στα αγαθά σχετιζόμενα με την δημόσια υγεία, η αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, κ.ά.

Οι φοροελαφρύνσεις αποτελούν τον πιο σίγουρο και αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να καταφέρουμε να αυξήσουμε το εισόδημα των πολιτών, ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του αυξημένου κόστους ζωής, στο οποίο σε καμία περίπτωση δεν κλείνουμε τα μάτια. Θέλουμε, τηρώντας τους δημοσιονομικούς κανόνες και σεβόμενοι τις οροφές δαπανών, να στηρίξουμε τους πολίτες με μόνιμα μέτρα που θα έχουν όντως θετικό αντίκτυπο στο εισόδημά τους.

Χιλιάδες συμπολίτες μας εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων υψηλού κόστους, που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τον ΕΟΠΥΥ στα μέσα Ιουνίου.

Βάσει υπολογισμών, εκτελούνται περίπου 10.000 κατ’ οίκον παραδόσεις φαρμάκων υψηλού κόστους ανά μήνα. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 83.000 παραδόσεις σκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών σε δομές της περιφέρειας.

Πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία παρέχεται δωρεάν. Αφορά, τόσο σε φάρμακα που διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου, όσο και σε σκευάσματα ψυγείου, τα οποία μεταφέρονται σε ειδικές ασφαλείς συσκευασίες. Ενεργοποιείται εύκολα, μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ και για το σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι χρειάζονται μόνο ηλεκτρονική συνταγή και άυλη γνωμάτευση.

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας, εξυπηρετούνται, πρωτίστως, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και δυσκολία στη μετακίνηση. Προσεχώς θα επεκταθεί, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης των σκευασμάτων και σε φαρμακείο της γειτονιάς του δικαιούχου.

«Για εμένα ήταν θέμα αρχής να μπορούμε να έχουμε και άλλους τρόπους παράδοσης τέτοιων φαρμάκων, ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται σε ουρές φαρμακείων» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Αυξημένες κατά 18,5% ήταν οι ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον φετινό Αύγουστο, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024.

Συγκεκριμένα, έγιναν 1.231 ρυθμίσεις, ύψους 317 εκατ. ευρώ, όταν τον Αύγουστο του 2024 είχαν γίνει 1.039. Ακόμη πιο θεαματική αύξηση προκύπτει από τη σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023, καθώς διαμορφώνεται στο 78%.

Συνολικά καταγράφονται 41.748 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 13,56 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έως τα τέλη Αυγούστου.

Από τα στοιχεία προκύπτει πως οι αλλαγές που έγιναν στον εξωδικαστικό μηχανισμό αποδίδουν καρπούς. Η μεσαία τάξη καλύπτεται, ουσιαστικά, από την πρωτοβουλία, καθώς μετά τη διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης, έχει αποκτήσει πρόσβαση σε ρεαλιστικές προτάσεις ρυθμίσεων.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επικοινώνησε με τον νέο Ηγούμενο της Βασιλικής και Αυτονόμου Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο και τον συνεχάρη για την εκλογή του.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση και προτεραιότητα της Ελλάδας για την κατοχύρωση εις το διηνεκές του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής και για τη διατήρησή της ως ζωντανού λατρευτικού χώρου.

Τον νεοεκλεγέντα ηγούμενο συνεχάρη και η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του.

339 εργαζόμενοι των αστικών συγκοινωνιών, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, έκαναν πραγματικότητα την πρώτη επίσημη 24ωρη λειτουργία της Αθήνας.

Συνολικά καταγράφηκαν πάνω από 55.000 επικυρώσεις εισιτηρίων στην ΣΤΑΣΥ και στον ΟΣΥ.

Συνολικά στην ΣΤΑΣΥ εργάστηκαν 287 άτομα προσωπικό προκειμένου να πραγματοποιηθούν πλέον των τακτικών δρομολογίων, επιπλέον 55 δρομολόγια στους συρμούς του μετρό και 30 στις γραμμές του Τραμ.

Παράλληλα, στην ΟΣΥ 90 οχήματα τέθηκαν σε λειτουργία για τα επιπλέον δρομολόγια ενώ εργάστηκαν συνολικά 52 άτομα.

Πέρα από την τακτική παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας, προστέθηκαν 18 εξειδικευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν στοχευμένες περιπολίες σε σταθμούς, συρμούς και δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Το 24ωρο Μετρό και Τραμ κάθε Σάββατο είναι πλέον πραγματικότητα. Η πρώτη νύχτα λειτούργησε με οργάνωση, επάρκεια προσωπικού και πλήρη ασφάλεια, ενώ, η ανταπόκριση των πολιτών ήταν θετική.

Θα ήθελα κλείνοντας να συγχαρώ την Εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών, την «επίσημη αγαπ.ημένη», για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ και την υποδειγματική εικόνα που είχαν μέσα και έξω από το γήπεδο. Σας ευχαριστούμε. Μας κάνατε υπερήφανους!»