Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την υλοποίηση 13 νέων έργων με συνολικό προϋπολογισμό 116 εκατ. ευρώ, με στόχο την προστασία και αποκατάσταση της υγείας των ωκεανών, των θαλασσών και των υδάτων. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής αποστολής για τους ωκεανούς και τα ύδατα.

Έργα με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα

Τα έργα επικεντρώνονται σε δράσεις που αφορούν:

τη διατήρηση των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών,

την προστασία των οικοτόπων των μεταναστευτικών ιχθύων,

τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας,

την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Συμμετέχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα, τοπικές αρχές, σχολεία και εταιρείες, δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργασίας που θα ωφελήσει όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές.

Από τον Δούναβη έως την Αρκτική

Τα έργα θα αναπτυχθούν σε ποτάμιες και θαλάσσιες λεκάνες, όπως ο Εύξεινος Πόντος, ο Δούναβης, η Βαλτική και η Βόρεια Θάλασσα, η Μεσόγειος, καθώς και περιοχές του Ατλαντικού και της Αρκτικής.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν:

SEAMPHONI, που θα χρησιμοποιήσει προηγμένη τεχνολογία για την παρακολούθηση της υπεράκτιας βιοποικιλότητας,

DanubeLifelines, το οποίο θα αποκαταστήσει τις μεταναστευτικές διαδρομές των ψαριών στον Δούναβη,

ECO-CATCH και MarineGuardian, που θα αναπτύξουν νέες αλιευτικές τεχνολογίες με στόχο τον περιορισμό των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και την προστασία των θαλάσσιων οικοτόπων.

Ορίζοντας Ευρώπη: Καινοτομία για το περιβάλλον

Η επιλογή των έργων έγινε μετά από αξιολόγηση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και συνδέεται με τις ευρύτερες προτεραιότητες του ευρωπαϊκού συμφώνου για τους ωκεανούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι με την επένδυση αυτή γίνεται ένα ακόμη βήμα προς ένα βιώσιμο μέλλον, με στόχο να διασφαλιστεί η υγεία των θαλάσσιων και υδάτινων οικοσυστημάτων για τις επόμενες γενιές.