Επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές σήμερα σε ολόκληρη την χώρα. Εκτός όμως από τον καθιερωμένο Αγιασμό, η αρχή της σχολικής χρονιάς συνοδεύεται παραδοσιακά από έναν μακρύ κατάλογο αγορών για σχολικά προϊόντα, ο οποίος επιβαρύνει, πριν καν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σχολικά είδη, τσάντες, κασετίνες, γραφική ύλη, φροντιστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, ρούχα και παπούτσια αποτελούν τα βασικά είδη, χωρίς να υπολογίζουμε επιπλέον κόστη που μπορεί να προκύψουν από σχολείο σε σχολείο.

Φέτος, το «καλάθι» του μαθητή είναι γεμάτο από περισσότερο άγχος καθώς η ακρίβεια που παρατηρείται σε όλα τα βασικά είδη ανάγκης, αναπόφευκτα θα επηρεάσει και τα σχολικά αναλώσιμα, παρά τις διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης ότι οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Τα βασικά έξοδα στο Δημοτικό

Ξεκινώντας από τα βασικά, η λίστα των μαθητών περιλαμβάνει τσάντα και κασετίνα, τετράδια, μολύβια, στυλό, γόμες, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, καλλιτεχνικά υλικά, ντοσιέ, διαφάνειες και φακέλους.

Το κόστος για μαθητή δημοτικού ξεκινά από 80-90€ και μπορεί να αγγίξει τα 300€, ανάλογα με τις επιλογές που θα γίνουν -αν για παράδειγμα οι γονείς προτιμήσουν να αγοράσουν σχολικά από γνωστές μάρκες.

Αναλυτικά, οι απλές σχολικές τσάντες κυμαίνονται στα 25 – 75 € σε μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ και πολυκαταστημάτων, ενώ αν πάμε σε εργονομικές λύσεις, όπως τσάντες-βαλίτσες με ροδάκια οι τιμές ξεκινούν από 45€ και μπορεί να φτάσουν και τα 100€.

Οι κασετίνες μπορεί να ξεκινήσουν από 6€ και να ξεπεράσουν τα 30€ αν θελήσουμε κάποιο brand, ενώ τα δοχεία και οι τσάντες φαγητού, το λεγόμενο lunch box με το παγούρι επιβαρύνουν 30€ – 50€ το budget. Όσο για την γραφική ύλη, υπολογίζουμε περίπου 20 € επιπλέον.

Από την Γ’ Δημοτικού κι έπειτα τα περισσότερα παιδιά ξεκινούν κάποια ξένη γλώσσα σε φροντιστήριο. Το κόστος ανά μήνα κυμαίνεται στα 50€ ενώ για τα βιβλία υπολογίζουμε 12€ – 35€ το καθένα. Για τις αθλητικές δραστηριότητες, το κόστος ανά μήνα είναι γύρω στα 30€-35€.

Τα φροντιστήρια ανεβάζουν το κόστος στο Γυμνάσιο και Λύκειο

Στο γυμνάσιο, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται. Ο λογαριασμός για τις αγορές κυμαίνεται μεταξύ 200 και 350 ευρώ, καθώς οι απαιτήσεις για βιβλία, υλικά και εξοπλισμό γίνονται περισσότερες.

Στο λύκειο από την άλλη, ιδιαίτερα στη Β΄ και την Γ΄ τάξη, όπου οι μαθητές προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, η κατάσταση ξεφεύγει. Ο Σεπτέμβριος μπορεί να κοστίσει στην οικογένεια πάρα πολύ ακριβά, αφού προστίθενται τα φροντιστήρια, τα ιδιαίτερα μαθήματα και οι εξωσχολικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), το σχολικό έτος 2023-2024, ανάλογα με την περιοχή, το μηνιαίο κόστος για φροντιστηριακά μαθήματα σε βασικά εξεταζόμενα μαθήματα κυμάνθηκε από 294€ έως 400€, ενώ τα θερινά προγράμματα κόστισαν κατά μέσο όρο 600€ τον μήνα.

Για όσους επιλέγουν ειδικά μαθήματα, όπως ξένες γλώσσες, ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο ή μουσική, το κόστος αυξάνεται επιπλέον κατά 200 € ανά μάθημα μηνιαίως.

Η πληθωριστική κρίση επιβαρύνει τους γονείς

Η άνοδος του πληθωρισμού από το 2021 έχει καταστήσει δυσκολότερη τη διαχείριση των οικογενειακών οικονομικών. Οι δαπάνες για την εκπαίδευση αυξήθηκαν συνολικά κατά 9,51% την τελευταία τετραετία, ενώ τον Απρίλιο του 2025, συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2024, καταγράφηκε νέα αύξηση 3,1% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η αγορά προσπαθεί να δώσει διεξόδους με πακέτα και προσφορές. Σούπερ μάρκετ και βιβλιοπωλεία διαφημίζουν ειδικές εκπτώσεις, ενώ οι ηλεκτρονικές αγορές δίνουν τη δυνατότητα για ακόμη χαμηλότερες τιμές. Πολλοί επιλέγουν να κάνουν τις αγορές τους διαδικτυακά, κυνηγώντας μεγαλύτερες προσφορές.

Παράλληλα, όλο και περισσότεροι γονείς στρέφονται στη λύση της επαναχρησιμοποίησης υλικών από προηγούμενες χρονιές. Τσάντες και κασετίνες που παραμένουν σε καλή κατάσταση, τετράδια που έχουν μείνει μισογεμάτα, σετ χρωμάτων που δεν έχουν εξαντληθεί, όλα μπαίνουν ξανά στην τσάντα του παιδιού για να περιοριστούν τα έξοδα.

Η σύγκριση τιμών αποτελεί πλέον αναγκαιότητα. Διαφορές παρατηρούνται όχι μόνο από κατάστημα σε κατάστημα, αλλά και ανάμεσα σε προϊόντα ίδιας κατηγορίας. Ένα τετράδιο μπορεί να κοστίζει 1 € ή 3, ανάλογα με το σχέδιο και την ποιότητα. Η απόφαση να αγοραστούν πιο ανθεκτικά προϊόντα μπορεί να αυξήσει το αρχικό κόστος, αλλά προσφέρει διάρκεια χρήσης και τελικά μειώνει τη δαπάνη ανά έτος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι τσάντες. Ένα πιο ακριβό μοντέλο μπορεί να αντέξει τρία ή τέσσερα χρόνια, ενώ μια φθηνή επιλογή συχνά χρειάζεται αντικατάσταση κάθε Σεπτέμβριο.

Η αλήθεια είναι πως μετά την χαλάρωση των διακοπών, αλλά και των επιπλέον εξόδων, για τους περισσότερους γονείς ο Σεπτέμβριος που ακολουθεί αποτελεί έναν πραγματικό Γολγοθά.

Κι εδώ ανακύπτει ένα επιπλέον ζήτημα: με την υπογεννητικότητα να παραμένει για ακόμη μία χρονιά στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, πώς μπορεί η ελληνική οικογένεια να αντέξει το βάρος των υπέρογκων δαπανών που απαιτεί η μόρφωση των παιδιών;