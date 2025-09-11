Το πώς εκτιμούν οι πολίτες τα όσα εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, στο περιθώριο της 89ης ΔΕΘ, θα φανεί από τη σφυγμομέτρηση τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός επιχειρεί να μην αφήσει τίποτα στη τύχη του και προσπαθεί να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα των προηγούμενων μηνών. Και αυτό, βγάζοντας τον εαυτό του μπροστά, επικοινωνώντας με τους πολίτες. Η πρώτη στάση ήταν στη δυτική Αθήνα και στο Χαϊδάρι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να αναλύσει τα όσα ανακοίνωσε από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, υποστηρίζοντας πως «η κυβέρνησή μας ακούει την κοινωνία». Μιλώντας για τα μέτρα, επέμεινε ότι πρότεινε μια «τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση, που έχει έναν κεντρικό σκοπό: να στηρίξει τους συμπολίτες μας απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις μισθών, που θα προκύψουν μέσα από γενναίες μειώσεις φόρων».

Ο κ. Τσίπρας «τσάκισε» τη μεσαία τάξη

Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε το «σκιάχτρο» της προηγούμενης κυβέρνησης, μη χάνοντας την ευκαιρία να πετάξει τα «βέλη» του και στον Αλέξη Τσίπρα. Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας για την αντιπολίτευση, αναφέρθηκε στην κοστολόγηση υπογραμμίζοντας πως «κάθε φορά που θα ακούτε από την αντιπολίτευση να σας υπόσχεται ακοστολόγητα μέτρα, θα πρέπει να αναρωτιέστε: αυτά τα οποία σας τάζουν και τα οποία θα έκαναν αν ήταν στη θέση μας, πώς άραγε μπορούν να τα χρηματοδοτήσουν;».

Και αμέσως μετά, επανήλθε στην διακυβέρνηση του 2015, λέγοντας ότι «η Ελλάδα βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού, πριν από 10 χρόνια, όταν η ΝΔ, 14 Αυγούστου του 2015, έβαλε πλάτη, στήριξε τη χώρα, υπέστη το κόστος του 3ου μνημονίου. Εξαπάτησε μετά ο κ. Τσίπρας τους πολιτικούς αρχηγούς, οδήγησε τη χώρα σε εκλογές, για να εφαρμόσει τελικά ένα 3ο μνημόνιο, το οποίο ”τσάκισε” τη μεσαία τάξη στους φόρους και έκανε την Ελλάδα ουραγό της Ευρώπης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αφήσαμε την περίοδο αυτή πίσω με πολλή προσπάθεια», είπε, για να προσθέσει με νόημα, «αλλά πρέπει να ξέρετε κάτι: αυτό το οποίο χτίζεται βήμα – βήμα, μπορεί υπό προϋποθέσεις να γκρεμιστεί γρήγορα».

«Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός ”παίκτης” στην Ανατολική Μεσόγειο»

Μεταξύ άλλων, τόνισε πως «το κεκτημένο της πολιτικής σταθερότητας έχει αντανάκλαση και στην οικονομία και στην κοινωνία. Θα το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, θα τιμήσουμε την εντολή την οποία μας δώσατε και θα ξαναδώσουμε ραντεβού στις κάλπες -παρά τα όσα κάποιοι μπορεί να πιστεύουν- την άνοιξη του 2027, για να κριθούμε συνολικά για το έργο μας».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά για τη Chevron-Helleniq Energy. Όπως σημείωσε από το Χαϊδάρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η σημερινή κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν σημαντικό ενεργειακό «παίκτη» στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.