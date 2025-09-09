Το Ιράν και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας – υπηρεσία του ΟΗΕ – συμφώνησαν το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου σε ένα «νέο πλαίσιο συνεργασίας», ώστε να ξαναρχίσουν οι επιθεωρήσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές.

Η Τεχεράνη είχε διακόψει τη συνεργασία της με τον ΔΟΑΕ μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της, τον Ιούνιο.

Πώς βλέπουν τη συμφωνία οι δύο πλευρές;

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «σήμερα στο Κάιρο συμφωνήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν (…) οι πρακτικοί τρόποι για την επανάληψη των επιθεωρήσεων». «Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, επιβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη και ο ΔΟΑΕ «κατέληξαν σε συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσουν σε αυτό το νέο πλαίσιο», κατά τη συνάντηση που είχαν στο Κάιρο ο Γκρόσι με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.