Το Ιράν και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας – υπηρεσία του ΟΗΕ – συμφώνησαν το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου σε ένα «νέο πλαίσιο συνεργασίας», ώστε να ξαναρχίσουν οι επιθεωρήσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές.

Η Τεχεράνη είχε διακόψει τη συνεργασία της με τον ΔΟΑΕ μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της, τον Ιούνιο.

Πώς βλέπουν τη συμφωνία οι δύο πλευρές;

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «σήμερα στο Κάιρο συμφωνήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν (…) οι πρακτικοί τρόποι για την επανάληψη των επιθεωρήσεων». «Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Grateful to Egypt’s President @AlsisiOfficial 🇪🇬 for providing the framework that enabled today’s agreement on technical modalities for the implementation of inspections in Iran. A step in the right direction that opens the door for diplomacy and stability. pic.twitter.com/11GODwDRp3 — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) September 9, 2025

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, επιβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη και ο ΔΟΑΕ «κατέληξαν σε συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσουν σε αυτό το νέο πλαίσιο», κατά τη συνάντηση που είχαν στο Κάιρο ο Γκρόσι με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.