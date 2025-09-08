Στο στόχαστρο της πορτογαλικής και βρετανικής Αστυνομίας βρίσκεται μια Γερμανίδα για την υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚαν. Υπενθυμίζουμε οτι το τρίχρονο κορίτσι από τη Βρετανία εξαφανίστηκε στις διακοπές της στις 3 Μαΐου 2007, ενώ κοιμόταν σε διαμέρισμα στην περιοχή Praia da Luz, στην ακτή του Αλγκάρβε της Πορτογαλίας.

Οι αρχές ερεύνησαν τη Γερμανίδα σε σχέση με τη θεωρία ενός τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη πριν από επτά χρόνια, όταν επικεντρώνονταν σε αυτήν την κατεύθυνση.

Η θεωρία του τροχαίου και η ύπαρξη της ανώνυμης γυναίκας-υπόπτου διέρρευσαν τον Ιούνιο στην πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manhã. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διερεύνηση της υπόθεσης έφθασε σε αδιέξοδο, καθώς οι γερμανικές αρχές αρνήθηκαν να εμπλακούν και να χρησιμοποιήσουν μυστικό αστυνομικό για περαιτέρω έρευνα.

Πρόσφατα, η Γερμανίδα εντοπίστηκε από το Sky News και δήλωσε ότι δεν γνώριζε καν πως ήταν ύποπτη. Η έρευνα εις βάρος της διεξήχθη λίγο πριν ο Christian B καταστεί ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν. Ο 48χρονος Christian B., πρόκειται να αποφυλακιστεί την επόμενη εβδομάδα στη χώρα του. Εκτίει ποινή για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας τουρίστριας το 2005, στο ίδιο θέρετρο της Praia da Luz, από όπου εξαφανίστηκε το κορίτσι.

Η Αστυνομία φαίνεται να εγκατέλειψε τη θεωρία του τροχαίου ατυχήματος, όταν ενισχύθηκε το κατηγορητήριο εις βάρος του Christian B, αναφέρει η Daily Mail. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι απήγαγε και δολοφόνησε τη Μαντλίν, ωστόσο εκείνος αρνείται κάθε εμπλοκή και δεν έχει κατηγορηθεί επισήμως. Παραμένει υπό έρευνα και του έχει απαγορευθεί η επιστροφή στην Πορτογαλία μετά την αποφυλάκισή του.

«Δεν ξέρω καν τι συνέβη»

Η Γερμανίδα μίλησε σήμερα, αφότου πληροφορήθηκε ότι βρισκόταν υπό έρευνα για την εξαφάνιση της Μαντλίν, λέγοντας ότι το βράδυ της εξαφάνισης εργαζόταν σε εστιατόριο κοντά στην παραλία της Praia da Luz.

Οι γονείς του εξαφανισμένου κοριτσιού Madeleine, δειπνούσαν εκείνο το βράδυ με φίλους στο εστιατόριο τάπας Ocean Club. Τα παιδιά -η Μαντλίν και τα δίδυμα αδέλφια της- κοιμούνταν στο ισόγειο διαμέρισμα, σε απόσταση περίπου 55 μέτρων. Οι γονείς έλεγχαν τα παιδιά ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώσπου στις 10 μ.μ. διαπιστώθηκε η εξαφάνιση της 3χρονης.

Η Γερμανίδα δήλωσε ότι επέστρεψε στο σπίτι της από τη δουλειά στις 10:30 μ.μ., και βρήκε ήδη εκεί τον Βρετανό σύντροφό της, σεφ στο Ocean Club, ο οποίος είχε σερβίρει το ζεύγος McCann. «Δεν ξέρω καν αν συνέβη τροχαίο ατύχημα, διότι εργαζόμουν εκείνο το βράδυ», ανέφερε.

«Πιστεύετε ότι την τεμάχισα»;

Η πορτογαλική Αστυνομία έψαξε το διαμέρισμά τους τις επόμενες ημέρες, όπως συνέβη και με πολλούς κατοίκους της περιοχής. Η γυναίκα, που ζούσε χρόνια εκεί, έχασε την υπομονή της κατά τη δεύτερη έρευνα, όταν ένας αστυνομικός ζήτησε να αδειάσει την κατάψυξή της. Εκείνη τον ρώτησε: «Πιστεύετε ότι την τεμάχισα και θα την έχω για δείπνο;».

Περισσότερα από δέκα χρόνια αργότερα, η Γερμανίδα δέχθηκε κλήση από τη γερμανική Αστυνομία, η οποία τη ρώτησε εάν γνώριζε τον Christian B. και αν τον είχε δει κοντά στο διαμέρισμα των ΜακΚαν. Εκείνη απάντησε ότι, αν και άλλοι είχαν δει το βαν του στην περιοχή, η ίδια όχι.

Οι αστυνομικοί επικοινώνησαν αρκετές φορές μαζί της σε διάστημα άνω του έτους, και μία φορά της ζήτησαν την κάρτα SIM που χρησιμοποιούσε στην Πορτογαλία, γεγονός που υποδηλώνει ότι έψαχναν περισσότερα από απλές πληροφορίες για τον Christian B.

Τοπικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ίσως είχε δανειστεί αυτοκίνητο, όμως εκείνη απάντησε: «Πιστεύετε ότι την πάτησα με το αυτοκίνητο; Δεν είχα καν αυτοκίνητο τότε».

Η ίδια δεν γνώριζε για το πρόσφατο πορτογαλικό δημοσίευμα που την αφορούσε, μέχρι που της το αποκάλυψε το Sky News, και αναρωτήθηκε γιατί οι φίλοι της δεν την είχαν ενημερώσει.

Ο εισαγγελέας Hans Christian Wolters, που εργάζεται στην υπόθεση στη Γερμανία, δήλωσε: «Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι ο Christian B. είναι ο μόνος ύποπτος στην υπόθεση. Θεωρούμε ότι είναι υπεύθυνος για την εξαφάνιση και τελικά για τον θάνατό της. Παράλληλα, θεωρούμε πολύ πιθανό να διαπράξει παρόμοια εγκλήματα, ιδίως σεξουαλικής φύσεως».