Συναγερμός σήμανε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (8/9) σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Αμπελοκήπων, όταν ένας 67χρονος ασθενής υποβλήθηκε σε λανθασμένη μετάγγιση αίματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια, που είχε αναλάβει τη διαδικασία, χορήγησε κατά λάθος αίμα διαφορετικής ομάδας από εκείνη του ασθενούς. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό χάρη στην άμεση παρέμβαση της συζύγου του, η οποία ειδοποίησε το προσωπικό. Η μετάγγιση διακόπηκε άμεσα, αφού είχαν χορηγηθεί μόλις 40 ml από τα 200 ml της φιάλης.

Ο ασθενής νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Αστυνομία και η Άμεση Δράση συνέλαβε τρία μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου -τη νοσηλεύτρια και δύο γιατρούς- για τα αδικήματα της έκθεσης και της βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες είναι μία 26χρονη νοσηλεύτρια και δύο γιατροί 32 και 50 ετων αντίστοιχα.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές, που προσπαθούν να εξακριβώσουν υπό ποιες συνθήκες συνέβη αυτό το λάθος που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για τον 67χρονο ασθενή.