Εκφράζοντας την ελπίδα πως όλοι οι εμπλεκόμενοι θα υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, ο Νίκος Χριστοδουλίδης πήρε σήμερα θέση σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, δηλώνοντας πως η χώρα του θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.
«Θέλω να το επαναλάβω για πολλοστή φορά, να το ακούσουν στην Κύπρο, να το ακούσουν στην Ελλάδα, να το ακούσουν στις Βρυξέλλες, να το ακούσουν όπου ενδιαφέρονται. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα δεσμευμένη σε αυτό το γεωστρατηγικής σημασίας έργο», σχολίασε -μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παραλίμνι- ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τις πρόσφατες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ζήτημα.
Σύμφωνα με το κυπριακό SigmaLive, ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε τρία βασικά σημεία:
- Σημείωσε ότι η δέσμευση της Κύπρου στο έργο επιβεβαιώνεται και από τις διεθνείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Υπενθύμισε την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της χώρας για πιθανή συνεργασία μέσω κοινής εταιρείας και επενδύσεις που θα ενισχύσουν την υλοποίηση του σχεδίου.
- Τόνισε ότι τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα έχουν αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και διαβεβαίωσε πως η Λευκωσία θα τις τηρήσει. Επανέλαβε την προσδοκία του ότι το ίδιο θα πράξουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.
- Αναφέρθηκε στη διάσταση της εθνικής κυριαρχίας που συνδέεται με το έργο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε δημόσιες αντιπαραθέσεις, που «δε βοηθούν» και μπορεί να θέσουν υπό αμφισβήτηση τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. «Έχει σημασία να λέμε λιγότερα και να πράττουμε περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.