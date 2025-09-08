Εκφράζοντας την ελπίδα πως όλοι οι εμπλεκόμενοι θα υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, ο Νίκος Χριστοδουλίδης πήρε σήμερα θέση σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, δηλώνοντας πως η χώρα του θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

«Θέλω να το επαναλάβω για πολλοστή φορά, να το ακούσουν στην Κύπρο, να το ακούσουν στην Ελλάδα, να το ακούσουν στις Βρυξέλλες, να το ακούσουν όπου ενδιαφέρονται. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα δεσμευμένη σε αυτό το γεωστρατηγικής σημασίας έργο», σχολίασε -μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παραλίμνι- ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τις πρόσφατες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ζήτημα.

Σύμφωνα με το κυπριακό SigmaLive, ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε τρία βασικά σημεία: