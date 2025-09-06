Φεύγει από τα Χανιά με προορισμό το Λονδίνο για να σπουδάσει Αρχιτεκτονική. Για τα επόμενα 12 χρόνια η βρετανική πρωτεύουσα γίνεται δεύτερο σπίτι της. Η Έλια Λουπασάκη δεν ξεχνά τη ρίζα της, άλλωστε οι εικόνες που φέρει μέσα της από την Ελλάδα επηρεάζουν τις δημιουργίες της.

Ολοκληρώνει τις σπουδές της και ξεκινά να συνεργάζεται με αρχιτεκτονικά γραφεία ως architectural illustrator. Οι αρχιτεκτονικές εικονογραφήσεις της είναι ξεχωριστές. Έχουν χαρακτήρα και μπόλικο συναίσθημα. Για την Έλια Λουπασάκη η δημιουργία συναισθηματικών εντάσεων σε κάθε έργο της είναι ζητούμενο πρωταρχικό.

Τα τελευταία 3 χρόνια έχει επιστρέψει κι εγκατασταθεί στην Αθήνα. Το portfolio της «ανθίζει», περιλαμβάνοντας πια και χειροποίητα προσκλητήρια γάμων/βαπτίσεων και μοναδικά illustrations κατά παραγγελία.

Η Έλια Λουπασάκη μιλάει στο ΒΗΜΑ για τις εικονογραφήσεις της, την αποτύπωση του αστικού τοπίου και τις πηγές έμπνευσής της.

Αρχιτεκτονικός εικονογράφος, θα μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο ποιο είναι το αντικείμενο της δουλειάς σας;

Η αρχιτεκτονική έχει πολλά διαφορετικά κομμάτια. Για να είσαι αρχιτέκτονας πρέπει να είσαι και λίγο ζωγράφος, λίγο κατασκευαστής, να ξέρεις να απεικονίζεις τις ιδέες σου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Λονδίνο αντιλήφθηκα ότι αρέσει η λίγο πιο δημιουργική, η λίγο πιο παιχνιδιάρικη απεικόνιση.

Κάπως έτσι ξεκίνησα. Έψαχνα ένα στιλ για να παρουσιάσω όσα δημιουργούσα στο πανεπιστήμιο και σιγά σιγά κατέληξα να φτιάχνω οπτικές αναπαραστάσεις αρχιτεκτονικών ιδεών, έργων ή ακόμα και προσωπικών illustrations ή προσκλήσεων γάμου, όπως το έχω εξελίξει σήμερα.

Αυτές οι εικόνες βοηθούν στην παρουσίαση και στην κατανόηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων. Υπάρχουν διαφορετικά στιλ, απλά εγώ έχω επιλέξει το digital illustration.

Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε πολύ τον φωτορεαλισμό στην απεικόνιση. Μου αρέσει να δείχνουμε το συναίσθημα του σχεδίου κι όχι να στεκόμαστε τόσο πολύ στο επιφανειακό και πώς θα είναι το έργο τελειωμένο.

Μιλάμε ουσιαστικά για την ατμοσφαιρικότητα των σχεδίων;

Να, ακριβώς. Αυτό ήταν και το θέμα της πτυχιακής μου. Η ατμόσφαιρα δεν είναι μόνο μια φυσική εμπειρία αλλά και μια εμπειρία συναισθηματική.

Μέσω αυτών των σχεδίων που εγώ ονομάζω κολάζ -γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιούμε πάρα πολλά πράγματα μαζί και τα βάζουμε σε μια εικόνα- θέλω να αποδώσω την αίσθηση χρησιμοποιώντας διαφορετικές υφές, υλικά και χρώματα, δημιουργώντας ουσιαστικά συναισθηματικές εντάσεις αλλά και μία νοηματική προέκταση.

Το προσωπικό στοιχείο είναι πάντα ζητούμενο;

Αν δει κανείς από προηγούμενα έργα μου μέχρι σήμερα, μπορεί να καταλάβει ότι τα έχω δουλέψει εγώ. Υπάρχει εξέλιξη, όμως το προσωπικό στοιχείο είναι εκεί, ακόμα κι όταν υπάρχουν εναλλαγές λόγω των όσων ζητά ο εκάστοτε πελάτης. Προσπαθώ να προσαρμοστώ, χωρίς όμως να χάσω τον χαρακτήρα του σχεδίου και της δημιουργικής απεικόνισης.

Η σουρεαλιστική ανάγνωση της καθημερινότητας είναι κάτι που σας ενδιαφέρει;

Αυτό που μου αρέσει είναι να ξεφεύγω λίγο από την πραγματικότητα. Αυτό μου συμβαίνει όταν σχεδιάζω και μου αρέσει να το μεταφέρω μέσω των σχεδίων μου. Είναι σαν ένας σουρεαλιστικός καθρέφτης της ζωής μας.

Η αποτύπωση του αστικού τοπίου της Αθήνας μπορεί να γίνει ακόμη πιο σουρεαλιστική από όσο τη βιώνουμε στην πραγματικότητα;

Θεωρώ πως μπορεί. Η Αθήνα έχει τόσες πολλές αντιφάσεις, τόσο όμορφα χρώματα και έναν πολύ καθαρά αρχιτεκτονικό χαρακτήρα. Και παράλληλα έχουμε μια πόλη που ακόμα προσπαθεί να βγει στην επιφάνεια, ακόμα δημιουργείται.

Οπότε νομίζω ότι πολλά πράγματα μπορούν να αποτυπωθούν πιο σουρεαλιστικά. Και το προσπαθώ στα σχέδιά μου. Το φως είναι πολύ σημαντικό για την Αθήνα. Τα χρώματά της έχουν μια πολύ ιδιαίτερη έκφραση. Νιώθω ότι πολλές φορές μοιάζει με μία ζούγκλα, με όλες τις άγριες και όμορφες αντιθέσεις της.

Στα μάτια σας τι χρώμα είναι η Αθήνα;

Η Αθήνα έχει πολύ μπλε, κίτρινο και κόκκινο. Χρώματα έντονα. Κι όσο ζω σε αυτή και τη βιώνω καθημερινά, έχω αρχίσει να βλέπω και πολύ πράσινο. Βλέπω τη δυνατότητα η πόλη να έχει περισσότερο πράσινο.

Ζήσατε πολλά χρόνια στο Λονδίνο. Σε εκείνο ποια χρώματα υπερισχύουν;

Το Λονδίνο για ‘μένα έχει πολύ κίτρινο. Έχει και γκρι, αλλά το συνδυάζω πάντα με το κίτρινο, το οποίο βγάζει ένα θερμό συναίσθημα. Και λίγο καφετί.

Οι επιρροές και οι πηγές της έμπνευσής σας ποιες ήταν και ποιες είναι σήμερα; Έχουν διαφοροποιηθεί;

Σίγουρα η έμπνευση ήρθε αρχικά από την οικογένειά μου. Ο μπαμπάς μου είναι αρχιτέκτονας, ο αδερφός μου ασχολείται επίσης, η μαμά μου έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική αλλά δούλευε και ως σχεδιάστρια επίπλων.

Στην πορεία η έμπνευση προέρχεται από αρχιτέκτονες όπως οι Fala Atelier, οι οποίοι αποτελούν και τη «βάση» μου για τη δημιουργία κολάζ illustrations, ο Peter Zumthor αρχιτέκτονας με έντονη ατμοσφαιρικότητα στα έργα του, ο Luis Barragán.

Όλοι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Κι έπειτα αντλώ μεγάλη έμπνευση από ζωγράφους όπως ο Edward Hopper και ο David Hockney οι οποίοι επηρεάζουν την προσέγγισή μου, βοηθώντας με να αποτυπώσω την οπτική ποιότητα των σχεδίων μου.

Διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, με ένα κοινό όμως: το συναίσθημα.

Αυτό ακριβώς. Συγκλίνουν στο συναίσθημα. Νιώθω ότι η αρχιτεκτονική απορρέει συναίσθημα. Ας σκεφτούμε το εξής απλό: βλέποντας ένα κτίριο το πρώτο που θα νιώσουμε είναι αν μας αρέσει ή όχι. Αυτό είναι συναίσθημα.

Και μετά νομίζω ότι τα κτίρια τα κάνουν οι στιγμές. Κάθε στιγμή έχει μια συναισθηματική ένταση. Μου αρέσει να σχεδιάζω ακολουθώντας αυτή την «πορεία»: μέσω των στιγμών (δηλαδή μέσω ενός δωματίου) να καταλήγω στο κτίριο.

Πρόκειται για μια αντίστροφη προσέγγιση, η οποία έχει προκύψει και από τις σπουδές μου. Είχα καθηγητές που τους άρεσε και με παρότρυναν να πάω προς αυτή την προσέγγιση που δεν είναι η πεπατημένη κάνοντας μια κάτοψη ή μια πρόσοψη.

«Σκαλίζουμε» το μέσα για να μας οδηγήσει στην αποτύπωση του έξω;

Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν σχεδιάζω ένα σπίτι, σκέφτομαι τι θα ήθελες να βλέπεις από το παράθυρο. Φτιάχνω σιγά σιγά τον χώρο γύρω από το παράθυρο, το εκάστοτε παράθυρο, και στη συνέχεια «ανοίγω» και μπαίνω προς τους εσωτερικούς χώρους.

Όσα μου λέτε θυμίζουν την αρχιτεκτονική της συγκίνησης του Barragán. Κάθε αρχιτεκτονικό έργο πρέπει να βγάζει μια αίσθηση γαλήνης;

Κάπως έτσι νιώθω εγώ. Σίγουρα δεν έχουν όλοι τον ίδιο τρόπο, αλλά από πολύ μικρή εγώ έτσι αισθάνομαι κι έτσι δημιουργώ.

Τα προσκλητήρια πώς προέκυψαν;

Προέκυψαν τυχαία, όμως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Μια αρχιτέκτονας, την οποία δεν γνώριζα προσωπικά, μού πρότεινε να σχεδιάσω τα προσκλητήρια του γάμου της.

Κάπως έτσι ξεκίνησα. Βασίζομαι σε στιγμές του ζευγαριού για να δημιουργήσω. Το πολύ ιδιαίτερο είναι ότι ο γάμος δεν έχει γίνει όταν σχεδιάζω την πρόσκληση, οπότε σκέφτομαι πώς θα αποτυπώσω τη χαρά τους.

Μου αρέσει γιατί μου λένε μετά, είτε ότι το ένιωσαν όπως ήταν στην πρόσκληση, είτε ότι άρεσε στους καλεσμένους και την έκαναν κάδρο και την κρέμασαν στο σπίτι τους.

Είναι ιδιαίτερα όμορφο το γεγονός ότι ο κόσμος πλέον επιθυμεί να επενδύσει σε κάτι μοναδικό. Στόχος μου είναι να δημιουργώ έναν πίνακα που να παραμένει διαχρονικός για το ζευγάρι. Μου αρέσει πολύ που με εμπιστεύονται να αποτυπώσω τη στιγμή τους μέσα από τα σχέδια μου.

Ασχολείστε και με την εικονογράφηση παιδικών βιβλίων;

Είναι κάτι πολύ διαφορετικό που ήθελα να το κάνω πολλά χρόνια και μόλις ήρθε η πρόταση είπα κατευθείαν ναι. Πρόκειται για μια σειρά παιδικών βιβλίων που θα φιλοξενούν πόλεις της Ελλάδας και της Ελβετίας. Ένας οδηγός για παιδιά 3-6 ετών που θα ξεναγεί τους μικρούς αναγνώστες σε διάφορα κομμάτια των πόλεων.

Ο φόβος του λευκού «καμβά» υπάρχει;

Αυτός ήταν πάντα ο φόβος μου από μικρή πριν δώσω εξετάσεις για την αρχιτεκτονική που έπρεπε να σχεδιάσουμε. Θυμάμαι τον καθηγητή που είχα στο σχέδιο, ο οποίος μου έλεγε ότι δεν πρέπει να απογοητεύομαι και να έχω πίστη σε αυτό που θα έρθει.

Ετοιμάζετε και το e-shop σας;

Μέχρι στιγμής αν θέλει κάποιος να με βρει το κάνει μέσω του Instagram, όμως θα ήθελα να φτιάξω ένα website ώστε να υπάρχει η δουλειά μου πιο ξεκάθαρα δοσμένη και οργανωμένη. Και μέσω του e-shop να μπορούν οι παραγγελίες να γίνονται πιο εύκολα.