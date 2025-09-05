Η ταινία του Μάικ Φλάναγκαν The Life of Chuck (Η Ζωή του Τσακ) είναι ένα αισιόδοξο ταξίδι μέσα από τη ζωή και για τη ζωή, το θάνατο και τη μνήμη. Αν και γνωστός για την επιδέξια εξερεύνηση των σκοτεινών σημείων του σύμπαντος του Στίβεν Κινγκ, το τελευταίο έργο του Φλάναγκαν αποκαλύπτει μια νέα διάσταση στην κινηματογραφία του: αυτή που έχει ως πυρήνα τον ανθρωπισμό και την πίστη στην καλοσύνη των ανθρώπων.

Αυτή η ταινία παραπέμπει στο πνεύμα αγαπημένων ιστοριών του Κινγκ, όπως το Stand By Me και το The Shawshank Redemption, αποτελώντας μια βαθιά μαρτυρία της πλήρους απορρόφησης του συνολικού έργου του Κινγκ από τον Φλάναγκαν.

Μέσα από συνεντεύξεις σε διεθνή μέσα με τον σκηνοθέτη και το καστ, η ιστορία του The Life of Chuck αναδεικνύεται ως μια ιστορία βαθιάς προσωπικής σύνδεσης με ένα έργο, που έγινε το μέσο για τους δημιουργούς και συντελεστές του να εξερευνήσουν τους δικούς τους φόβους, χαρές, και το ίδιο το νόημα μιας ζωής που αξίζει να τη ζεις.

Η οπτική του σκηνοθέτη

Ήταν στα χρόνια του lockdown, λόγω του COVID-19, που ο Μάικ Φλάναγκαν ξεκίνησε να διαβάζει για πρώτη φορά τη νουβέλα του Κινγκ. «Αμέσως ένιωσα ότι ήταν για μένα—τόσο πολύ, που ήταν άβολο», είπε στο RogerEbert.com. «Ένιωθα ότι ο κόσμος τέλειωνε, κι εγώ επίσης». Η πρώτη πράξη της ιστορίας, που απεικονίζει μία κοινωνία να καταρρέει εν μέσω μιας μυστηριώδους αποκάλυψης, μιλούσε τόσο έντονα στη δική του φοβία, που παραλίγο να σταματήσει να διαβάζει. Ωστόσο, επέμεινε, και στο τέλος έκλαιγε—όχι από θλίψη, αλλά από μια βαθιά αίσθηση χαράς και αισιοδοξίας. «Με ανύψωσε», μοιράστηκε με το Creative Screenwriting. «Ένιωσα αισιοδοξία και ελπίδα, και κοίταξα τη ζωή μου λίγο διαφορετικά».

Αυτή η συναισθηματική σύνδεση έγινε το θεμέλιο της μεταφοράς του. Άλλωστε, ο Φλάναγκαν υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι το κύριο είδος του Κινγκ δεν είναι ο τρόμος με τον οποίο όλοι τον έχουνε συνδέσει, αλλά ο ανθρωπισμός. Σε μια συνέντευξη στο National Catholic Reporter, εξήγησε: «Υπάρχει η υπόθεση ότι ο Στίβεν Κινγκ είναι συγγραφέας τρόμου. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια. Πιστεύω ότι είναι κατά βάθος αισιόδοξος και ανθρωπιστής και βαθιά συμπονετικός… Οι ιστορίες του μπορεί να είναι φρικιαστικές, αλλά αυτό είναι δευτερεύον». Επισημαίνει για παράδειγμα ότι το The Stand είναι για τους απλούς ανθρώπους που στέκονται ενάντια στο κακό, το It είναι για την αγάπη και το θάρρος της παιδικής φιλίας, το The Shining είναι μια καταστροφική απεικόνιση του αλκοολισμού και του φόβου να πληγώσεις την οικογένειά σου.

Με το The Life of Chuck, ο σκηνοθέτης είδε την ευκαιρία να αφαιρέσει κάθε φρικιαστικό περιτύλιγμα και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα βασικά θέματα του Κινγκ: την πίστη, τη συγχώρεση και την κοσμική σημασία μιας και μόνο ζωής. «Έχει μια τεράστια πίστη ότι στη γενική ισορροπία των πραγμάτων, η καλοσύνη είναι πιο ισχυρή από το κακό, ότι η συγχώρεση δεν είναι μόνο εφικτή, αλλά και απαραίτητη», είπε ο Φλάναγκαν. Για εκείνον, η μυστηριώδης σοφίτα στο παιδικό σπίτι του Τσακ δεν είναι ένας στοιχειωμένος χώρος για φαντάσματα, αλλά μια μεταφορά για το «άγνωστο… Σου λέει πώς και πότε θα πεθάνεις. Αυτή είναι μια τρομακτική ιδέα, αλλά και βαθιά ανθρώπινη».

Ένα άλλο που αξίζει να σημειωθεί είναι η πιστή επεξεργασία στην προσέγγιση που έκανε κατά τη μεταφορά. Ο Φλάναγκαν έμεινε πιστός στο πρωτότυπο υλικό και αντί να προσθέσει νέα σημεία στην πλοκή, δημιούργησε συναισθηματικούς και οπτικούς συνδετικούς ιστούς για να συνδέσει τις τρεις πράξεις της ταινίας. Αυτό το έκανε με μαεστρία, προσθέτοντας διακριτικά, επαναλαμβανόμενα μοτίβα, όπως ένα συγκεκριμένο γουόκμαν ή ένα παλιό αυτοκίνητο, που αποκαλύπτουν ότι αυτό το ολόκληρο σύμπαν ζει μέσα στον Τσακ.

Στο παραπάνω, ενσωμάτωσε το «κοσμικό ημερολόγιο» του Καρλ Σάγκαν για να εκφράσει την αντίφαση που εξερευνά ο Κινγκ: ότι οι ζωές μας είναι ταυτόχρονα «κοσμικά μικροσκοπικές και εντελώς τεράστιες». Ο στόχος, όπως είπε ο Φλάναγκαν στο Creative Screenwriting, ήταν να φτιάξει μια ταινία που να είναι «καλειδοσκοπική» και να έχει ως άγκυρα τη χαρά. «Δεν μπορείς να μιλάς για τη χαρά χωρίς τη θνητότητα», δήλωσε. «Είναι συνδεδεμένα. Πρέπει να ξέρεις ότι θα χάσεις κάτι για να το εκτιμήσεις πραγματικά».

Το έργο τελικά για τον ίδιο έγινε βαθιά προσωπικό, ένα μήνυμα που ήθελε να αφήσει στα παιδιά του. «Αυτό που με κάνει να φοβάμαι περισσότερο να πεθάνω δεν είναι το τι θα μου συμβεί», ομολόγησε στο RogerEbert.com. «Αυτό που με πονάει είναι να φαντάζομαι όλες τις εμπειρίες των παιδιών μου που θα χάσω… Αυτό ήταν κάτι που ήθελα πολύ να είναι διαθέσιμο στα παιδιά μου όταν δεν θα είμαι πια εκεί». Αυτή η πρόθεση κρυσταλλώνεται σε έναν εγκάρδιο μονόλογο που εκφωνεί η σύζυγός του και συχνή συνεργάτιδα, Κέιτ Σίγκελ, η οποία υποδύεται τη δασκάλα του Τσακ στην παιδική του ηλικία. Ο Φλάναγκαν αποκάλυψε ότι συζήτησαν τι θα ήθελαν να πουν στα δικά τους παιδιά, κάνοντας τη σκηνή «την καρδιά της ταινίας».

Τέλος, ένα γεγονός που σημάδεψε το post production, ήταν ο ξαφνικός θάνατος του φίλου δημοσιογράφου, σεναριογράφου και podcaster (συνδημιουργό του podcast για τον Stephen King “The Kingcast”) Σκοτ Γουάμπλερ. «Η απώλεια του Σκοτ Γουάμπλερ είναι για πάντα συνυφασμένη με το νόημα της ταινίας για μένα», είπε ο Φλάναγκαν, σημειώνοντας ότι ο Γουάμπλερ ενσάρκωνε το ήθος της ταινίας, που είναι να αφήσεις στην άκρη τη τσάντα και να χορέψεις στον ρυθμό της μουσικής. Αυτή η προσωπική τραγωδία υπογράμμισε το κεντρικό μήνυμα της ταινίας: «Όλο το παιχνίδι είναι για το πόσο λάθος κάνουμε (για το πόσο χρόνο έχουμε). Κάνουμε λάθος για μερικές μέρες; Ή είναι πολύ πιο δραματικό;». Καθόλου τυχαία λοιπόν, η ταινία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του.

Η οπτική των ηθοποιών

Αν ο Φλάναγκαν παρείχε το φιλοσοφικό πλαίσιο, το καστ του The Life of Chuck παρείχε την καρδιά του. Γοητευμένοι από το όραμα του σκηνοθέτη και τη δύναμη της ιστορίας του Κινγκ, κάθε ηθοποιός βρήκε μια βαθιά προσωπική σύνδεση με το υλικό.

Για τον πρωταγωνιστή Τομ Χίντλστον, που υποδύεται τον ενήλικα Τσακ, η αρχική έλξη ήταν «το μυστήριο, η δομή, την οποία θεώρησα απολύτως ευφυή και πρωτότυπη». Σε μια κοινή συνέντευξη, στο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (BFI), ο συμπρωταγωνιστής του, Τσιούετελ Έτζιοφορ, συμφώνησε, προσθέτοντας ότι τον «προσέλκυσε το συναισθηματικό και φιλοσοφικό βάθος του σεναρίου». Και οι δύο ηθοποιοί επαίνεσαν τη μοναδική ικανότητα του Φλάναγκαν να ενώνει το καστ και το συνεργείο. «Έχει αυτόν τον τρόπο να δημιουργεί έναν τόνο και μια ατμόσφαιρα», παρατήρησε ο Έτζιοφορ. «Όλοι είναι αφοσιωμένοι στα ίδια πράγματα, και αυτός είναι πραγματικά το κέντρο όλων αυτών». Ο Χίντλστον πρόσθεσε ότι η μεγάλη προσφορά του Φλάναγκαν ήταν να ζητήσει από το καστ «να δοθεί τόσο με την καρδιά και την ψυχή του όσο και αυτός».

Ο Χίντλστον μίλησε επίσης στο KISS Breakfast και στην Gaby Roslin για το συναισθηματικό βάθος της ταινίας, ιδιαίτερα για την αξέχαστη αυθόρμητη χορευτική σκηνή. Την περιέγραψε ως μια «ενθαρρυντική ομιλία» για τη ζωή, μια κλήση να αγκαλιάσουμε τις στιγμές χαράς. Για αυτήν την μοναδική σκηνή μιλώντας στο BFI, είπε «Πάντα μου άρεσε ο χορός αλλά ήταν κάτι που όλοι κάνουμε σε πάρτι και γάμους». Για να προετοιμαστεί, έκανε μια «ταχεία, καταπληκτική πορεία» σε διάφορα στυλ, από την τζαζ μέχρι τη σάλσα, υπό την καθοδήγηση της χορογράφου Μάντι Μουρ. «Μου έδωσε τόσο μεγάλο σεβασμό για τους χορευτές, και την κινητικότητα, την ευκινησία και τον αθλητισμό που έχουν». Αλλά την ημέρα των γυρισμάτων, είπε, ήταν τελικά θέμα «χαράς και ελευθερίας. Έτσι, προσπάθησα να δεσμευτώ σε αυτό».

Για τον Έτζιοφορ, του οποίου ο χαρακτήρας, ο Μάρτι, παλεύει με το τέλος του κόσμου στην πρώτη πράξη της ταινίας, η ιστορία προκάλεσε μια βαθιά αίσθηση προοπτικής. Όταν ρωτήθηκε πώς θα περνούσε την τελευταία του μέρα στη Γη, αναλογίστηκε τα θέματα της ταινίας: «Ίσως είναι σημαντικό σε αυτές τις στιγμές… να δεις πραγματικά το μέγεθός σου, και να καταλάβεις πόσο μικροί είμαστε στο σύμπαν. Ίσως αυτό να φέρνει λίγη γαλήνη».

Η Κάρεν Γκίλαν, που υποδύεται την πρώην σύζυγο του Έτζιοφορ, Φελίσια, δεν χρειάστηκε να διαβάσει το σενάριο πριν πει ναι. Ως βετεράνος του “Oculus” του Φλάναγκαν -της ταινίας που την έφερε στο Χόλιγουντ- είπε στο Numéro Netherlands: «Αμέσως είπα ναι, και δεν χρειάστηκε καν να διαβάσω το σενάριο. Ευτυχώς, όταν το διάβασα, το ερωτεύτηκα». Βρήκε τον χαρακτήρα της, μια νοσοκόμα που προσπαθεί να διατηρήσει την αισιοδοξία καθώς ο κόσμος καταρρέει, βαθιά συναρπαστικό. Σε μια συνέντευξη με το Concrete Playground, εξήγησε: «Μπορείς απλά να δεις πόσο πολύ προσπαθεί ακόμα να εκπληρώσει αυτό το ρόλο, να κρατήσει τους πάντες σε εγρήγορση—και να διατηρήσει την αισιοδοξία όταν όλοι γύρω της τα παρατάνε».

Τα θέματα της ταινίας είχαν μια διαρκή προσωπική επίδραση πάνω της. «Με έκανε να εξετάσω τη δική μου ζωή», αποκάλυψε. «Ρώτησα τον εαυτό μου: ξοδεύω τον πολύτιμο χρόνο μου σε αυτόν τον πλανήτη με τον τρόπο που θέλω; Κάνω τα πράγματα που με κάνουν πραγματικά ευτυχισμένη; Και αν όλα τελείωναν αύριο, τι θα τολμούσα να κάνω που ήμουν προν πολύ φοβισμένη να κάνω;». Βρήκε το τελικό αποτέλεσμα να είναι μια «υπαρξιακή εμπειρία» που την άφησε με δάκρυα χαράς. «Είναι τόσο σπάνιο μια ταινία να το κάνει αυτό στο κοινό της».

Ο μοναδικός Μαρκ Χάμιλ, που υποδύεται τον παππού του Τσακ, σε διάφορες εκπομπές, εξέφρασε τη χαρά του που η ταινία δεν ήταν μια ταινία τρόμου όπως αρχικά είχε θεωρήσει. Την περιέγραψε στην τηλεοπτική εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ ως «συγκινητική» και «απέραντα αισιόδοξη», μια απόκλιση από αυτό που πολλοί περιμένουν από μια συνεργασία Κινγκ/Φλάναγκαν.

Η συλλογική εμπειρία του καστ αντικατοπτρίζει τελικά και το μήνυμα της ταινίας. Ο Έτζιοφορ το συνόψισε τέλεια στη συνέντευξή του με το BFI, αναλογιζόμενος την εξερεύνηση της μνήμης και της σύνδεσης στην ταινία: «Είναι αυτή η ιδέα όλων των αναμνήσεων που έχουμε, και όλων των ανθρώπων που κατοικούν στη συνείδησή μας… υπάρχει κάτι πολύ παρηγορητικό για μένα στην ιδέα ότι ακόμα και οι άνθρωποι που συναντάς μια φορά… είναι ακόμα εκεί, είναι ακόμα στο σύμπαν σου, και εσύ είσαι στο δικό τους».

Η ζωή που αξίζει να ζεις

Το The Life of Chuck μέσα από αυτές τις μαρτυρίες γίνεται κάτι περισσότερο από μια επιτυχημένη μεταφορά. Είναι μια απόδειξη για τη συνεργατική δύναμη της κινηματογραφίας και μια κοινή διαλογική προσέγγιση της θνητότητας. Από το βαθιά προσωπικό σκηνοθετικό όραμα του Φλάναγκαν μέχρι την εγκάρδια αφοσίωση του καστ στους χαρακτήρες τους, η ταινία γίνεται ένα μωσαϊκό της ανθρώπινης εμπειρίας.

Στρέφοντας για λίγο την πλάτη του στον τρόμο που τον έκανε διάσημο και στρεφόμενος προς μια ιστορία καθαρής, επιβεβαιωτικής χαράς της ζωής, ο Μάικ Φλάναγκαν έχει δημιουργήσει –κατά τον ίδιο- το πιο προσωπικό και συναισθηματικά έργο του μέχρι σήμερα. Κάνοντας αυτό, ο σκηνοθέτης και οι συνεργάτες του έχουν χαρίσει στο κοινό μια διαχρονική υπενθύμιση και παρακαταθήκη: ότι ο πραγματικός τρόμος δεν είναι ο θάνατος, αλλά η πιθανότητα να ξεχάσουμε να χορεύουμε όσο είμαστε ακόμα ζωντανοί.

Από 04/09 στους κινηματογράφους από το Cinobo.