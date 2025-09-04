Σε δομικό ανασχηματισμό με τη μορφή της περιστροφής και στόχο τον καθαρό καταμερισμό ευθυνών, τη διαρκή λογοδοσία και τη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, προχώρησε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στη Διοίκηση της Περιφέρειας, μετά από επαναξιολόγηση των αναγκών 20μηνης θητείας.

Το νέο διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας διακρίνεται για την ανανέωση προσώπων και την εναλλαγή ρόλων, με κεντρικό άξονα τη σταδιακή κατανομή αρμοδιοτήτων και την αξιοποίηση όλων των αιρετών, ενώ παραμένει ισχυρή η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης.

Το όνομα που ξεχωρίζει στο νέο σχήμα είναι αυτό της Σταυρούλας Αντωνάκου, η οποία αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, έναν από τους σημαντικότερους τομείς στο νέο μοντέλο διακυβέρνησης. Η κ. Αντωνάκου, με αποδεδειγμένο έργο στην Αυτοδιοίκηση, θα έχει πλέον την ευθύνη να παρακολουθεί και να συντονίζει την πορεία μεγάλων έργων σε όλη την Αττική, έργων που φέρουν σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μέχρι το 2028.

Η θέση αυτή απαιτεί διορατικότητα, ικανότητα συντονισμού και έγκαιρη παρέμβαση ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με συνεργάτες της, διαθέτει σε μεγάλο βαθμό η κ. Αντωνάκου, χάρη στην εμπειρία, την αποφασιστικότητα και το ομαδικό της πνεύμα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Περιφερειάρχης την επέλεξε και ως Αναπληρώτριά του στο νεοσύστατο Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Παράλληλα, της ανατίθεται και η εποπτεία των αθλητικών έργων του Λεκανοπεδίου – ένας τομέας που γνωρίζει καλά, καθώς υπήρξε διεθνής πολίστρια με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Η αθλητική της διαδρομή αποτελεί εγγύηση για τη συστηματική και στοχευμένη δουλειά που απαιτεί η νέα της αποστολή.

«Κανείς δεν είναι μόνιμος, κανείς δεν περισσεύει»

Στο πλαίσιο αυτό αλλάζουν όλοι οι έμμισθοι χωρικοί και θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, στη λογική της δίκαιης κατανομής ευθυνών, της συμμετοχής όλων των στελεχών και της ενίσχυση της συλλογικότητας. «Κανείς δεν είναι μόνιμος, κανείς δεν περισσεύει» είναι το μότο του νέου σχήματος.

Οι αντιπεριφερειάρχες που αποχωρούν, συνεχίζουν να προσφέρουν από νέους ρόλους, ενώ όσοι αναλαμβάνουν για πρώτη φορά θέσεις ευθύνης θα αποδείξουν δράσουν, δημιουργώντας έναν κύκλο ανανέωσης, συνέχειας και αλληλοϋποστήριξης.

Επιπροσθέτως, η επαναξιολόγηση των αναγκών, οδήγησε στην απόφαση για αναβάθμιση χαρτοφυλακίων εντεταλμένων συμβούλων σε Θεματικές Αντιπεριφέρειες, και στην ενίσχυση του συντονισμού με τη συγκρότηση «Συντονιστικού Οργάνου Στρατηγικού Σχεδιασμού», προκειμένου να παρακολουθείται η πορεία όλων των έργων και στους 66 δήμους της Αττικής και να υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

«Προχωράμε υπεύθυνα με ομαδικό πνεύμα συναντίληψης και συγκεκριμένο σχέδιο», τόνισε σε δηλώσεις του, ο Νίκος Χαρδαλιάς, αμέσως μετά την παρουσίαση των αντιπεριφερειαρχών και εντεταλμένων συμβούλων για το επόμενο εικοσάμηνο.

Ειδικότερα οι θέσεις των Χωρικών αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται ως εξής:

Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Γεώργιος Βλάχος

Ανατολικής Αττικής: Δημήτριος Δαμάσκος

Βορείου Τομέα Αθηνών: Μαργαρίτα Βάρσου

Νοτίου Τομέα Αθηνών: Γεωργία (Τζίνα) Αδαμοπούλου

Πειραιά: Σταύρος Βοϊδονικόλας

Δυτικού Τομέα: Χαράλαμπος (Μπάμπης) Αλεξανδράτος

Δυτικής Αττικής: Αθανασία Παπασπύρου

Νήσων: Νικόλαος Παπαγεωργίου

Οι 8 θεματικοί αντιπεριφερειάρχες είναι:

Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού: Αλεξάνδρα Πάλλη

Οικονομικών: Σταυρούλα Μακρή

Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού: Σοφία Αλυμαρά

Πολιτικής Προστασίας: Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης

Χωρικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικών Θεμάτων & Εφαρμογών: Θεόδωρος Κουτσογιαννόπουλος

Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας: Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης)

Αλσών – Πάρκων & Υγείας Ζώων: Ελευθερία Μωραϊτάκη – Πικρού

Εθελοντισμού: Ευγενία Μπαρμπαγιάννη – Αδαμοπούλου

Επιπλέον ορίστηκαν 3 θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, χωρίς αντιμισθία:

Στρατηγικού Σχεδιασμού: Σταυρούλα Αντωνάκου

Υγείας: Αθανάσιος (Θάνος) Ασκητής

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής: Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας

Αναπληρώτρια περιφερειάρχης παραμένει η Χριστίνα Κεφαλογιάννη

Με απόφαση του περιφερειάρχη ορίζονται επίσης οι κατωθι εντεταλμένοι σύμβουλοι:

Κωνσταντίνος Ζώμπος, Εκπρόσωπος Τύπου Περιφέρειας, για θέματα Τύπου και Επικοινωνίας

Μαριάννα Τουμαζάτου, για θέματα Εμπορίου

Έρρικα Πρεζεράκου, για θέματα Παιδείας

Δήμητρα Αγγελάκη, για θέματα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Ευαγγελία (Εβίνα) Γιακουμάτου, για θέματα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

Βασιλική Μιλλούση, για θέματα Ολυμπιακού Ιδεώδους

Λεωνίδας Μανωλάκος, για θέματα Κέντρων Logistics & Διαχείρισης Κρίσεων

Χρήστος Γώγος, για θέματα Ελέγχου – Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Αθανάσιος Βισκαδουράκης, για θέματα Αλληλεγγύης & Αρωγής

Αθηνά Κωνσταντέλλου, για θέματα Ελέγχου & Λειτουργίας Δομών Υγείας

Μιχαήλ (Mike) Ζαμπίδης, για θέματα Αθλητισμού

Βασιλεία (Μπέσσυ) Αργυράκη, για θέματα Πολιτισμού

Στις δηλώσεις που ακολούθησαν μετά την παρουσίαση του νέου διοικητικού σχήματος για το επόμενο εικοσάμηνο της θητείας της Διοικητικής Αρχής, ο Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε “Κανείς δεν είναι μόνιμος, κανείς δεν περισσεύει στην Περιφέρεια Αττικής”.

Ανέφερε ότι η Διοίκηση της “Πρωτεύουσας Περιφέρειας της Πατρίδας δεν ήταν ποτέ μια εύκολη υπόθεση” και ότι “Αποτελεί πάντα ένα μεγάλο στοίχημα ευθύνης, αλλά και σύνθεσης για τον κάθε επικεφαλής” Αναγνώρισε, ότι κατά τους πρώτους 20 μήνες “Το σύνολο των αντιπεριφερειαρχών και εντεταλμένων συμβούλων μας, αλλά και όσων τους ανατέθηκαν θέσεις ευθύνης και διοικητικές αρμοδιότητες για το πρώτο αυτό εικοσάμηνο που ολοκληρώθηκε, συνέβαλαν καθοριστικά σε όλα όσα σημαντικά δρομολογήσαμε και πετύχαμε”.

Ο περιφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίηση του γιαυτό σημειώνοντας ότι προχώρησε σε πολλές αλλαγές του διοικητικού σχήματος ενόψει του νέου δεύτερου εικοσαμήνου. Αλλαγές συμβατές με τη δέσμευσή του, όπως τόνισε, “για ισότιμες ευκαιρίες, για δίκαιη κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων και υπεύθυνη, σταδιακή αξιοποίηση όλων των εκλεγμένων Περιφερειακών μας Συμβούλων σε βάθος χρόνου, στη διάρκεια και των 60 μηνών της θητείας μας”.

Συνεχάρη και ευχαρίστησε τους απερχόμενους αντιπεριφερειάρχες “για τον ζήλο, την προσήλωση και την αποτελεσματικότητά τους σε αυτούς τους πρώτους μήνες”, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους για τους επόμενους 20 μήνες, είτε από θέσεις εντεταλμένων συμβούλων, είτε δίπλα του, στο νέο επιτελικό Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικού Σχεδιασμού – που δημιούργησε, “για την υποβοήθηση και παρακολούθηση του έργου μας – είτε από τις νέες θέσεις ευθύνης τους σε Οργανισμούς, Επιτροπές και Φορείς της Περιφέρειάς.

Ο κ Χαρδαλιάς ευχήθηκε στους νέους αντιπεριφερειάρχες καλή επιτυχία και τους προσκάλεσε να εργαστούν σκληρά, με τη σοβαρότητα και σεμνότητα που επιβάλλουν οι περιστάσεις, για να δικαιώσουν και την επιλογή του, αλλά και τις προσδοκίες των συμπολιτών μας στις 66 γειτονιές του Λεκανοπεδίου.

“Η Περιφερειακή Ομάδα των 51 εκλεγμένων Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξής μας «ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» συνεχίζει δυνατά και στο επόμενο δεύτερο εικοσάμηνο”, υπογράμμισε ο κ Χαρδαλιάς, δίνοντας έμφαση στην συνεκτική και μεθοδική εργασία για “μετρήσιμα αποτέλεσματα, με το βλέμμα στραμμένο στις αγωνίες των εκατομμυρίων συμπολιτών μας που απαιτούν από εμάς ειλικρίνεια, ήθος, συνέπεια, συνέχεια και ευθύνη, γνωρίζοντας ότι όλοι είμαστε κρατικοί λειτουργοί-εργάτες και η ενασχόλησή μας με την Περιφέρεια δεν είναι επάγγελμα, αλλά στοίχημα προσφοράς και δημιουργίας..”

Ο περιφερειάρχηςς πρότεινε επίσης:

Για την ΑΜΚΕ «Αγροδιατροφική Σύμπραξη», πρόεδρο τη Μαρία Κουρή, με αντιπρόεδρο τον Σοφοκλή Σχορτσιανίτη.

Για τον Οργανισμό Λαϊκών & Υπαίθριων Αγορών, πρόεδρο τον Σταύρο Μελά, με αντιπρόεδρο τη Γεωργία Βλάχου.

Για τον Φορέα Διαχείρισης Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», πρόεδρο τον Αθανάσιο (Σάκη) Κατσούλη.

Για την Επιτροπή Αθλητισμού, πρόεδρο την Βασιλική Μιλλούση και νέα μέλη τους Κλεάνθη Βαρελά και Πέτρο Γαλακτόπουλο.

Για την Επιτροπή Πολιτισμού, πρόεδρο την Λουκία Κεφαλογιάννη.

Για αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, την Σταυρούλα Μακρή.

Γραμματέας της Περιφερειακής Ομάδας αναμένεται να οριστεί η περιφερειακή σύμβουλος του Βορείου Τομέα Αθηνών, Ευαγγελία (Εβίνα) Γιακουμάτου.

Τέλος, με απόφαση του περιφερειάρχη, συγκροτείται το Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής (ΣΟΣΧΕ) με επικεφαλής τον ίδιο και αναπληρώτριά του την αντιπεριφερειάρχη Στρατηγικού Σχεδιασμού, Σταυρούλα Αντωνάκου.

Στην Ομάδα τακτικά μέλη είναι οι:

Χριστίνα Κεφαλογιάννη

Λουκία Κεφαλογιάννη

Βασιλική (Βίκυ) Καβαλλάρη

Χρήστος Θεοδωρόπουλος

Βασίλης Λώλος

Αθανάσιος Αυγερινός

Κωνσταντίνος Ζώμπος

Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας

Ευαγγελία (Εβίνα) Γιακουμάτου.

Ειδικότερα, η Ομάδα Εργασίας μεταξύ άλλων έχει ως αντικείμενο:

τον ενιαίο και επιτελικό συντονισμό των στρατηγικών πρωτοβουλιών της Περιφέρειας,

την παρακολούθηση της πορείας των έργων μείζονος σημασίας και έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας,

την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων σε περιφερειακό επίπεδο,

τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση δράσεων περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού,

την κατάρτιση και έγκριση του αναπτυξιακού προγράμματος και των μεσοχρόνιων προγραμμάτων της Περιφέρειας,

την εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών μελετών,

και την υποβολή προτάσεων, εισηγήσεων και εκθέσεων προς τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας.

Το Όργανο συνεδριάζει σε τακτική βάση, κατόπιν πρόσκλησης του Περιφερειάρχη, με δυνατότητα έκτακτης σύγκλησης, ενώ μπορεί να συγκροτεί υποομάδες εργασίας για επιμέρους θεματικούς άξονες (Ψηφιακή Πολιτική, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, Πολιτική Προστασία, Περιφερειακή Καινοτομία Κοινωνική Πολιτική, Μεταφορές, Διοικητική Μεταρρύθμιση, κ.λπ.).

Στη συγκεκριμένη ομάδα θα συμμετέχουν ως μέλη και επιτελικά υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας.