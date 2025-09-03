Το πλήρες πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο έχει βρεθεί η Γαλλία έρχεται να υπογραμμίσει η συζήτηση στη χώρα περί παραίτησης του ίδιου του προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, που πλέον διεξάγεται ανοιχτά, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από πιο «σοβαρούς» πολιτικούς σχολιαστές και κεντροδεξιούς πολιτικούς.

Ο Μακρόν ψάχνει τον επόμενο πρωθυπουργό

Όπως αναφέρει το Politico, ο Μακρόν ήδη ψάχνει να βρει τον πέμπτο πρωθυπουργό του σε λιγότερο από δύο χρόνια, καθώς περιμένει ότι ο Φρανσουά Μπαϊρού θα απομακρυνθεί από τη θέση του τη Δευτέρα λόγω των αντιδημοφιλών μέτρων που προωθεί για τη μείωση του τεράστιου δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας.

Όμως το ερώτημα που παραμένει είναι αν θα μπορέσει ο νέος υποψήφιος πρωθυπουργός του Μακρόν να επιβάλει τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ που χρειάζεται η χώρα για να αποφύγει μια κρίση χρέους; Επιπλέον υπάρχει η ερώτηση αν οι πρόωρες κάλπες σε περίπτωση που στηθούν θα φέρουν μια λειτουργική πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση; Η απάντηση και στα δύο ερωτήματα μοιάζει μάλλον αρνητική, ενώ ακόμα και αν ο Μακρόν παραιτηθεί, ο διάδοχός του θα αντιμετωπίσει σχεδόν σίγουρα τα ίδια εμπόδια.

Δυσφορία για Μακρόν ακόμα και από την κεντροδεξιά

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μέσο: «Επί σχεδόν 70 χρόνια, οι θεσμοί της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας παρέμειναν στέρεοι, ανεξάρτητα από το πόσο συχνά ο λαός βγήκε στους δρόμους ή πόσο καιρό διαδήλωνε. Οι κυβερνήσεις εναλλάσσονταν, ενώ οι πρόεδροι, ως επί το πλείστον, παρέμεναν στη θέση τους μέχρι το τέλος της θητείας τους, αν και συνήθως με λιγότερη δημοτικότητα από ό,τι όταν ανέλαβαν. Το σύστημα άντεξε. Σήμερα, όμως, η νομοθετική εξουσία βρίσκεται σε αδιέξοδο, οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό έχουν σταματήσει και οι φωνές για κοινωνική αναταραχή γίνονται όλο και πιο δυνατές. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι ανήσυχες και ο ίδιος ο Μπαϊρού προειδοποιεί ότι το Παρίσι αντιμετωπίζει ένα σενάριο τύπου Ελλάδας, αν δεν περιορίσει τις δαπάνες».

Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο τόσο ο πρόεδρος της ακροδεξιάς της Εθνικής Συσπείρωσης, Ζορντάν Μπαρντελά, όσο και ο ηγέτης της ακροαριστεράς, Ζαν Λικ Μελανσόν, των οποίων τα κόμματα κατέχουν μαζί το ένα τρίτο των εδρών στην Εθνοσυνέλευση, ζητούν ανοιχτά πλέον την παραίτηση του προέδρου. Την ίδια ώρα η σχετική συζήτηση διευρύνθηκε και πέραν των κόλπων της αντιπολίτευσης και πλέον, παρότι θεωρείται δώρο άδωρο, όπως τουλάχιστον ανέφερε στο Politico, o δημοσκόπος της Ipsos France, Ματιέ Γκαλάρ. Σύμφωνα με αυτόν: «Ακούμε περί παραίτησης ακόμη και από φωνές που είναι κοντά στο στρατόπεδο του Μακρόν. Η δυσφορία είναι πραγματική».

Απίθανη η παραίτηση του, το αδιέξοδο δεν είναι καινούριο

Σύμφωνα με το Politico:«Ο Μακρόν εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να παραιτηθεί, κυρίως επειδή η πρόωρη αποχώρησή του — οι προεδρικές εκλογές δεν είναι προγραμματισμένες μέχρι το 2027 — δεν θα συμβάλει σε τίποτα στην επίλυση του χάους.

Οι δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν ότι νέες βουλευτικές εκλογές τις επόμενες εβδομάδες θα οδηγήσουν πιθανότατα σε ακόμα ένα μη λειτουργικό κοινοβούλιο με μερικές περισσότερες έδρες για την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν.

«Οι πολιτικοί πιστεύουν λανθασμένα στον μύθο ότι οι Γάλλοι επιλέγουν έναν ηγέτη και στη συνέχεια του παρέχουν μια λειτουργική κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να δράσει», δήλωσε ο Γάλλος συνταγματολόγος Μπενζαμέν Μορέλ.

Αυτή η ιδέα, σύμφωνα με τον Μορέλ, ήταν ένα ακόμη θύμα της νίκης του Μακρόν το 2017 ως φιλελεύθερου ανατρεπτικού παράγοντα που κατέστρεψε την παράδοση του δικομματισμού στη Γαλλία. Οι πολιτικές ρωγμές που προέκυψαν από τα ερείπια, σε μια σκληρή στροφή της μοίρας, επέστρεψαν για να τον στοιχειώσουν.

«Δεν έχω δει τόση αβεβαιότητα από τότε που ήμουν φοιτητής το 1968», δήλωσε ο Ερίκ Σανί, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της ασφαλιστικής εταιρείας AXA, αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες του Μαΐου 1968 που παρέλυσαν τη Γαλλία και οδήγησαν σε βαθιές κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

«Ξαφνικά, δεν ξέρεις τι συμβαίνει στην οικονομία σου, στην κυβέρνησή σου», ανέφερε ο ίδιος».