Διχασμένη εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά στην στάση της απέναντι στον κολοσσό της τεχνολογίας Google, σχετικά με την επιβολή προστίμου για τις πρακτικές της αμερικανικής εταιρείας στον τομέα της διαφήμισης στις μηχανές αναζήτησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που η Επίτροπος Ανταγωνισμού Τερέζα Ριμπέρα ετοιμαζόταν να ανακοινώσει πρόστιμο προς την Google για τις πρακτικές της, υπήρξε παρέμβαση από τον Επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς κατά του καταλογισμού του προστίμου εναντίον της εταιρείας, με τις πληροφορίες να υποστηρίζουν ότι αυτό συνέβη υπό τον φόβο της αντίδρασης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Σέφτσοβιτς πάγωσε το πρόστιμο υπό τις απειλές Τραμπ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το Politico στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, η Google ενημερώθηκε ότι θα λάβει απόφαση τη Δευτέρα σχετικά με την τετραετή έρευνα της ΕΕ για την Adtech. Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς πλήττει τον πυρήνα του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας στην τοποθέτηση διαδικτυακών διαφημίσεων.

Ωστόσο, η ανακοίνωση της απόφασης τελικά αναβλήθηκε με παρέμβαση του Σέφτσοβιτς, παρά τη θέληση της Επιτρόπου Ανταγωνισμού Τερέζα Ριμπέρα.

Όπως σημειώνει το Politico, η απόφαση να μην επιβληθούν κυρώσεις στην Google έρχεται εν μέσω αυξανόμενων φόβων στην Ευρώπη ότι ο Τραμπ θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Ευρώπη μετά τη σύναψη μιας μονομερούς εμπορικής συμφωνίας τον Ιούλιο. Τώρα απειλεί να «επιβάλει σημαντικούς πρόσθετους δασμούς» και να σταματήσει την πώληση τεχνολογίας και τσιπ σε χώρες με ψηφιακούς κανόνες που θεωρεί ότι κάνουν διακρίσεις εναντίον των αμερικανικών εταιρειών.

Σπάνια παρέμβαση

Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία είναι αρμοδιότητα της Επιτρόπου Ανταγωνισμού Ριμπέρα, όμως πρέπει να υπογραφούν από το σύνολο του Κολλεγίου των Επιτρόπων για να υιοθετηθούν επίσημα. Είναι ασυνήθιστο ένας επίτροπος που δεν είναι αρμόδιος για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο να παρεμποδίζει μια διαδικασία που εμπίπτει σε αυτό, ιδίως κάποιος που τυπικά βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση στην ιεραρχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ο Σέφτσοβιτς.

Η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής, που περιγράφεται λεπτομερώς σε κατηγορητήριο που απεστάλη στην Google πριν από δύο χρόνια, είναι ότι η εταιρεία παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό στον κλάδο της διαφημιστικής τεχνολογίας. Η δυναμική γύρω από ένα πιθανό πρόστιμο από την ΕΕ έχει αυξηθεί από τότε που το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) ζήτησε το «σπάσιμο» του γίγαντα των μηχανών αναζήτησης νωρίτερα φέτος.

«Σε εξέλιξη» τελικά η έρευνα

Η Επιτροπή αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες όταν ρωτήθηκε για την απόφαση. «Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου της ΕΕ την Τρίτη, προσθέτοντας: «Η έρευνα θα ολοκληρωθεί μόλις ληφθεί η απόφαση».

Η Ριμπέρα επανέλαβε αυτό το σχόλιο στο περιθώριο μιας εκδήλωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δήλωσε ότι οι σχέσεις με τους ομολόγους της στο DoJ παραμένουν «καλές».