Νεκρός είναι ο πρωθυπουργός των Χούθι και άλλοι υπουργοί σε ισραελινή αεροπορική επίθεση σύμφωνα με το CCN.

«Ανακοινώνουμε τον μαρτυρικό θάνατο του πρωθυπουργού Μουτζαχίντ Άχμαντ Γαλέμπ αλ-Ράχουι… μαζί με έναν αριθμό συναδέλφων του υπουργών», ανέφερε η προεδρία σε δήλωση που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι.

Οι υπουργοί στοχοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια «μιας συνηθισμένης συνάντησης της κυβέρνησης, που είχε σκοπό να αξιολογήσει τη δράση και την απόδοσή της τον τελευταίο χρόνο», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Άμεσο σχόλιο δεν υπήρξε από το Ισραήλ, αλλά αξιωματούχοι την Πέμπτη είπαν ότι ο στρατός είχε στοχεύσει ηγετικά στελέχη των Χούθι, λίγες μέρες αφότου η ομάδα εκτόξευσε πύραυλο που περιείχε έναν νέο τύπο διασποράς υποπυρομαχικών.

Οι Χούθι στοχοποιούν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και έχουν εκτοξεύσει αρκετούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν.

Οι αντάρτες αποτελούν μέρος μιας συμμαχίας που υποστηρίζεται από το Ιράν και εκτείνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή, αλλά έχει αποδυναμωθεί σοβαρά από τις ισραηλινές επιθέσεις.