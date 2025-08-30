Ήταν 4 τα ξημερώματα όταν δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους προσέγγισαν το κατάστημα στην Αργυρούπολη και πέταξαν αρχικά κροτίδα, σπάζοντας μέρος της τζαμαρίας του καταστήματος. Στη συνέχεια οι δράστες με γρήγορες κινήσεις τοποθέτησαν στο εσωτερικό άγνωστο εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος όμως δεν εξερράγη, καθώς σημειώθηκε ατελής καύση.

Βρέθηκε φιτίλι και πυροκροτητής

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πυροτεχνουργοί. Από την αυτοψία εντοπίστηκαν υπολείμματα από βραδύκαυστο φιτίλι και πυροκροτητή.

Από την επίθεση δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς το καταστήματα ήταν κλειστό, ούτε καταγράφηκαν άλλες ζημιές σε γειτονικές επιχειρήσεις.

Οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή σε μια προσπάθεια να καταφέρουν να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός έχει σταλεί αυτούσιος στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να ερευνηθεί για τυχόν αποτυπώματα και DNA που ενδεχομένως θα προδώσουν τους δράστες.