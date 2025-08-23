Επιστολή στην Μελάνια Τραμπ απέστειλε η Εμινέ Ερντογάν καλώντας την να δείξει την ίδια ευαισθησία για τα παιδιά στη Γάζα όπως έχει επιδείξει για τα παιδιά της Ουκρανίας που επλήγησαν από τον πόλεμο.

Στην επιστολή της η πρώτη κυρία της Τουρκίας αναφέρθηκε στη μέχρι τώρα δράση της Μελάνια Τραμπ, υπογραμμίζοντας τη συμπόνια που είχε δείξει για τα παιδιά της ουκρανίας που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση.

Την κάλεσε να αναδείξει τον συνεχιζόμενο πόνο στη Γάζα, όπου εκτιμάται ότι έχουν σκοτωθεί 62.000 άμαχοι — ανάμεσά τους 18.000 παιδιά — τα τελευταία δύο χρόνια.

«Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται»

Υπενθυμίζοντας τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο πριν από έξι χρόνια, η ίδια εξήρε την ηθική ευαισθησία της Αμερικανίδας ομολόγου της, που φάνηκε και στην πρόσφατη επιστολή της προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Σημείωσε ότι η ανθρωπιστική της στάση «εμπνέει ελπίδα στις καρδιές των ανθρώπων».

Τόνισε επίσης ότι το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον είναι καθολικό και πρέπει να προστατεύεται ανεξάρτητα από γεωγραφία, φυλή ή θρησκεία.

«Στείλτε επιστολή στον Νετανιάχου»

Στην ίδια επιστολή, η Ερντογάν πρότεινε στη Μελάνια Τραμπ να απευθυνθεί με επιστολή στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας τον τερματισμό της κρίσης.

«Στις μέρες μας, όπου ο κόσμος βιώνει μια συλλογική αφύπνιση και η αναγνώριση της Παλαιστίνης έχει μετατραπεί σε παγκόσμια βούληση, πιστεύω ότι η δική σας έκκληση εκ μέρους της Γάζας θα εκπλήρωνε μια ιστορική ευθύνη απέναντι στον παλαιστινιακό λαό», σημείωσε.

Η Εμινέ Ερντογάν κατέληξε υπογραμμίζοντας τη σημασία της υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου και των κοινών ανθρώπινων αξιών, ώστε να αναζωπυρωθεί η ελπίδα για τα παιδιά που επέζησαν στη Γάζα.