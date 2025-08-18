Πυροβολισμοί μεταξύ συμμοριών έπεσαν τη νύχτα στο κέντρο διασκέδασης «Taste of the City» στη γειτονιά Crown Heights του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα. Νεκροί είναι ένας 19χρονος, που πέθανε επί τόπου, ένας 27χρονος και ένας 35χρονος που υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο.

Η Αστυνομία πιστεύει ότι κάποια εκ των θυμάτων ήταν μέλη της συμμορίας και κάποια πέρναγαν απλά από το σημείο της αιματηρής συμπλοκής. Το «Taste of the City» προσφέρει φαγητό, κοκτέιλ, ναργιλέ και ψυχαγωγία κάθε βράδυ.

Χωρίς κατηγορούμενους υπό κράτηση, η Αστυνομία αναζητά τώρα έως και τέσσερις δράστες που πιστεύεται ότι εμπλέκονται στο περιστατικό. Οι ντετέκτιβ βρήκαν 42 κάλυκες στον τόπο του εγκλήματος, ανέφερε η Επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις.