Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης καλεί πολίτες να αποφύγουν την περιοχή της Times Square στο κέντρο του Μανχάταν «λόγω ενεργής αστυνομικής έρευνας». Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.

«Αποφύγετε την περιοχή της Δυτικής 43ης Οδού και της 7ης Λεωφόρου στο Μανχάταν… Αναμένετε οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στην γύρω περιοχή», ανέφερε το τμήμα της Νέας Υόρκης σε ανάρτηση στο X.

ADVISORY: Due to an active police investigation, avoid the area of West 43rd Street and 7th Avenue in Manhattan within the confines of @NYPDMTS. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/csoK013son — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 18, 2025



Αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν μέλος της ομάδας πυροτεχνουργών να εξετάζει ένα ύποπτο πακέτο στη γωνία της 43ης οδού και της 7ης λεωφόρου στην Times Square και τμήμα δύο τετραγώνων της 7ης Λεωφόρου μεταξύ της 42ης και της 44ης Οδού κλειστό για την κυκλοφορία.