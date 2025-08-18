Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης καλεί πολίτες να αποφύγουν την περιοχή της Times Square στο κέντρο του Μανχάταν «λόγω ενεργής αστυνομικής έρευνας». Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.

«Αποφύγετε την περιοχή της Δυτικής 43ης Οδού και της 7ης Λεωφόρου στο Μανχάταν… Αναμένετε οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στην γύρω περιοχή», ανέφερε το τμήμα της Νέας Υόρκης σε ανάρτηση στο X.


Αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν μέλος της ομάδας πυροτεχνουργών να εξετάζει ένα ύποπτο πακέτο στη γωνία της 43ης οδού και της 7ης λεωφόρου στην Times Square και τμήμα δύο τετραγώνων της 7ης Λεωφόρου μεταξύ της 42ης και της 44ης Οδού κλειστό για την κυκλοφορία.