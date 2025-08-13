Σε πλήρη εξέλιξη καθώς φαίνεται είναι οι στρατηγικές κάποιων funds στη σκιά της πρότασης της Euronext στην ΕΧΑΕ, καθώς μόλις δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι το αμερικανικό fund The Capital μείωσε τη συμμετοχή του στην ΕΧΑΕ σε ποσοστό κάτω του 5% – από το μοναδικό άνω του 5% που διατηρούσε –, ένα άλλο επενδυτικό σχήμα, η Praude Asset Management, αύξησε τη δική του θέση στην εισηγμένη, φτάνοντας το 6,40%.

Ενεργοποιούνται νέες στρατηγικές

Μάλιστα, η Praude Asset Management λειτουργεί ως διαχειρίστρια επενδύσεων στα funds Praude Asset Management Limited, Hermes Linder Fund SICAV, Altinum Funds SICAV PLC, Praude Total Return Fund, Praude Micro & Small Cap Fund, επιβεβαιώνοντας αυτό που ανέμεναν αρκετοί εγχώριοι αναλυτές, ότι η δημόσια πρόταση εξαγοράς της ΕΧΑΕ από τη Euronext αναμένεται να ενεργοποιήσει συγκεκριμένες στρατηγικές από πλευράς θεσμικών επενδυτών.

Επιβεβαιώνει επίσης ότι η προσφορά της Euronext στα 7,14 ευρώ ανά μετοχή (αυξημένη από τα 6,90 ευρώ προηγουμένως), ήτοι περίπου 412,8 εκατ. ευρώ σε σύνολο, θεωρείται ότι αφήνει περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης, καθώς το ζητούμενο της απόκτησης του 67% των μετοχών της ΕΧΑΕ από τη Euronext μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι – ειδικά μετά την υποχώρηση της συμμετοχής του Capital Group κάτω από το όριο του 5%.

Μετά τις πρώτες κινήσεις επενδυτικών σχημάτων, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην πορεία της μετοχής της ΕΧΑΕ, η οποία έχει επανέλθει κοντά στα 6,90 ευρώ – την αρχική τιμή που είχε προσφέρει η Euronext στις αρχές του Ιουλίου.

Μεταβλητή η τελική τιμή της προσφοράς

Η επικαιροποιημένη πρόταση αποτιμά την ΕΧΑΕ στα 7,14 ευρώ ανά μετοχή, με αναλογία ανταλλαγής 20 μετοχών της ΕΧΑΕ για κάθε μία νέα μετοχή της Euronext, με βάση την τιμή κλεισίματος της δεύτερης στα 142,7 ευρώ στις 30 Ιουλίου 2025 (σε πλήρως εξαρτημένη βάση – fully diluted).

Αυτό μεταφράζεται σε premium 19% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΕΧΑΕ στις 30 Ιουνίου και σε 27% πάνω από τη σταθμισμένη μέση τιμή των τελευταίων 3 μηνών.

Ωστόσο, η τελική τιμή της προσφοράς είναι μεταβλητή, καθώς εξαρτάται από τη μελλοντική πορεία της μετοχής της Euronext. Η μοναδική σταθερά της συμφωνίας είναι η αναλογία ανταλλαγής.

Συνεπώς, το ποσό των 7,14 ευρώ ενδέχεται να αναθεωρηθεί ανάλογα με τις διακυμάνσεις της μετοχής της Euronext τη στιγμή που θα ξεκινήσει η διαδικασία αποδοχής.

Η πρόταση συνοδεύεται από την προϋπόθεση ότι θα γίνει αποδεκτή από μετόχους που κατέχουν τουλάχιστον το 67% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, αν και η Euronext διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτό το ποσοστό, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η Αθήνα στο ραντάρ των ξένων επενδυτών

Πέραν όμως των παραπάνω, είναι εμφανές ότι η πρόταση εξαγοράς της ΕΧΑΕ από τη Euronext λειτούργησε ως επιταχυντής για την ελληνική κεφαλαιαγορά, βάζοντας δυναμικά την Αθήνα στο ραντάρ των ξένων επενδυτών. Η συγκεκριμένη πρόθεση εξαγοράς ήδη έχει ερμηνευθεί από την αγορά ως ένδειξη εμπιστοσύνης στο μέλλον του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παράλληλα, η πιθανή ενσωμάτωση της ελληνικής αγοράς σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαπραγμάτευσης ενισχύει την ελκυστικότητα του ελληνικού χρηματιστηρίου, τόσο από πλευράς ρευστότητας όσο και προβολής. Ελκυστικότητα που ούτως ή άλλως ενισχύθηκε από τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα από τις ελληνικές big-cap, σε συνδυασμό με το υποστηρικτικό διεθνές κλίμα.

Η πορεία του Γενικού Δείκτη του ΧΑ

Ενδεικτικά, την 1η Ιουλίου ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 1.885,04 μονάδες με ημερήσιο όγκο 48,3 εκατ. μετοχών. Eναn μήνα αργότερα, την 1η Αυγούστου, είχε αγγίξει τις 2.039,53 μονάδες, με τον όγκο να εκτοξεύεται στα 63,4 εκατ. μετοχές.

Μάλιστα, στις 6 και 7 Αυγούστου σημειώθηκαν οι υψηλότεροι ημερήσιοι τζίροι για το διάστημα, με 88,6 και 83,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα – υπερδιπλάσιοι από τον μέσο όρο του Ιουνίου. Ταυτόχρονα, η δυναμική του Γενικού Δείκτη – με άνοδο 35,7% στο επτάμηνο – κατατάσσει το Χρηματιστήριο Αθηνών στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, σύμφωνα με διεθνείς αξιολογήσεις.

Επιπλέον, η ελληνική αγορά μετρά πέντε συνεχόμενες ανοδικές χρονιές, με συνολικά κέρδη 146,6% και μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 19,8%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τους βασικούς διεθνείς δείκτες, όπως ο MSCI ACWI (7,5%) και ο STOXX Europe 600 (6,5%).

Πώς κινούνται οι συναλλαγές

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 μέχρι στιγμής, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών κινείται σε ανοδική πορεία, φτάνοντας το υψηλότερο επίπεδο τον Μάρτιο (259,7 εκατ. ευρώ), ενώ και τον Ιούλιο διατηρήθηκε υψηλή (224,8 εκατ. ευρώ).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς παραμένει σε σταθερά υψηλά επίπεδα, μεταξύ 65,78% και 68,81%, αποτυπώνοντας την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς.