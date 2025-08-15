Με την προσοχή τους στραμμένη στη Χίο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την δύσκολη μάχη με τη φωτιά που παραμένει ενεργή ανάμεσα στα χωριά Λεπτόποδα και Καμπιά. Η κλιμακούμενη ανησυχία στην τοπική κοινωνία είναι έκδηλη, καθώς οι πυρκαγιές σε όλη τη χώρα αυξάνονται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και θερμών ανέμων.

Την ίδια ώρα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ, γύρω στις 8:30, σε δασική έκταση στο Στρατώνι Χαλκιδικής. Η άμεση και μαζική κινητοποίηση των αρχών —με 60 πυροσβέστες, 20 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων— συνετέλεσε καθοριστικά στον περιορισμό των φλόγων, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Στην Αχαΐα, η εικόνα βελτιώνεται στον Μπάλα, όπου υπήρξε χθες αναζωπύρωση του μετώπου και πραγματοποιήθηκαν δύο προσαγωγές στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα των πυροσβεστών παραμένει υψηλή.

Ημερήσιος Χάρτης Κινδύνου

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, το ενδεχόμενο νέων πυρκαγιών είναι αυξημένο, καθώς και σήμερα υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς στην Αττική, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, όπως και στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή σε όλη τη χώρα, με στόχο την άμεση επέμβαση σε περίπτωση νέων εστιών», τονίζουν στελέχη της υπηρεσίας.