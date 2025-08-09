Ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα έκαναν το πρωί του Σαββάτου δύο αεροσκάφη της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση στο Facebook, τα αεροπλάνα έριξαν 8,5 τόνους βασικών ειδών διατροφής σε διάφορες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Σήμερα το πρωί, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος».