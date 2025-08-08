Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση για τον απόπλου των πλοίων από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Ωστόσο οι ταξιδιώτες που έχουν πρόγραμματισμένα ταξίδια θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών καθώς ορισμένες από αυτές επιλέγουν να πραγματοποιηούν τα δρομολόγια τους παρά το απαγορευτικό, με δική τους ευθύνη, όπως προβλέπεται.

Τα μόνα δρομολόγια που πραγματοποιούνται είναι αυτά που αφορούν τον Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά και το Μαρμάρι της Εύβοιας.

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries

Σε ανακοίνωση για τα προγραμματισμένα δρομολόγια της Παρασκευή 8 Αυγούστου προχώρησε η Blue Star Ferries, ενημερώνοντας τους ταξιδιώτες για τα δρομολόγια που θα ακυρωθούν αλλά και για όσα αλλάζουν ώρα και ημερομηνία αναχώρησης.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

«Σας ενημερώνουμε ότι λόγω απαγόρευσης απόπλου τα δρομολόγια των πλοίων μας την Παρασκευή 08/08/2025 , θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:

BLUE STAR NAXOS

To πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 06:45, στα εγκεκριμένα του δρομολόγια για Πάρο-Νάξο-Δονούσα-Αιγιάλη-Αστυπάλαια και επιστροφή.

BLUE STAR PAROS

Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR DELOS

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά 16:00 (αντί 13:00), για Πάρο 21:00-21:35, Νάξο 22:25-23:00, Πάρο 23:45-00:15, άφιξη στον Πειραιά 05:15 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

Η προσέγγιση στη Θήρα δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR ΜYCONOS

Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 17:00, για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο, Καρλόβασι και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

To πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 07:15, στα εγκεκριμένα του δρομολόγια για Μύκονο-Άγιο Κήρυκο-Φούρνους-Καρλόβασι και επιστροφή.

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 01:00 ως ακολούθως:

Από Πειραιά 01:00, Ψαρά 07:450-07:55, Οινούσσες 09:50-10:05, Χίο 10:50-11:50, Μυτιλήνη 14:50-17:00, Λήμνο 22:10-22:40, Καβάλα 02:35.

HELLENIC HIGHSPEED

Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Πάρο, Νάξο, Κουφονήσι, Κατάπολα, Νάξο, Πάρο, Πειραιά θα παραμέινει ανεκτέλεστο.

ARTEMIS

Το δρομολόγιο του πλοίου , από Λαύριο 07:00 για Κέα – Κύθνο – Σύρο και από Σύρο 13:30 για Πάρο, Νάξο, ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Κίμωλο, Μήλο δεν θα πραγματοποιηθεί.

Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/25 από Λαύριο 01:00 για Μήλο (άφιξη 05:45) και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι οι εταιρείες ενημερώνουν τους ταξιδιώτες με μηνύματα και σε emails.

Εικόνες από το λιμάνι του Πειραιά

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Αναγγελία θυελλωδών ανέμων – ΕΜΥ

Γενική σύνοψη 08-08-25/03 UTC

Χαμηλές πιέσεις 1005 στη θάλασσα Ρόδου και υψηλές 1024 στα Βόρεια Βαλκάνια

Στενό Καφηρέα, Νοτιοανατολικό Αιγαίο ικάριο βόρεια του 37.15 και δυτικά του 26.00,

Κεντρικό Αιγαίο νότια του 38.20, συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι 09/04 UTC

Βόρειοι 8 ή 9 και από 08/22 8

Νοτιοανατολικό Αιγαίο ικάριο νότια του 37.15 και δυτικά του 26.00,

Κεντρικό Αιγαίο βόρεια του 38.20 συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι 08/22 UTC

Βόρειοι 7 ή 8

Νότιος Ευβοϊκός συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι 08/22 UTC

Βόρειοι 8

Βορειοανατολικό Αιγαίο συνεχίζει μέχρι 08/19 UTC

Βορειοανατολικοί 7 ή 8

Νοτιοδυτικό Αιγαίο, δυτικό κρητικό δυτικά του 24.00 συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι 08/22 UTC

Βόρειοι βορειοανατολικοί 7 ή 8

Θάλασσα κυθήρων ανατολικά του 22.30, νοτιοδυτικό κρητικό ανατολικά του 22.00 και βόρεια του 34.00 συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι 08/22 UTC

Βόρειοι βορειοανατολικοί 7 ή 8

Καρπάθιο νότια του 35.20 και δυτικά του 27.00 συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι 08/22 UTC

Βορειοδυτικοί 7 ή 8