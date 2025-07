Πενήντα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μεγάλη πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στην πόλη αλ-Κουτ στο ανατολικό Ιράκ, μετέδωσε την Πέμπτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων (INA), επικαλούμενο τον κυβερνήτη της επαρχίας.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν φλόγες να καταπίνουν ένα πενταώροφο κτίριο στην αλ-Κουτ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ πυροσβέστες προσπαθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά.

Nearly 50 people were killed in a shopping mall fire in Iraq’s southern city of Kut on Thursday – Statement pic.twitter.com/B2jFvraGpU

