Aν βγείς για λίγο έξω από το σύμπαν του Release Athens Festival και από το έξαλλο, ηλεκτρονικό, rave, industrial, ανατρεπτικό, ακραίο και ταυτόχρονα σαγηνευτικό σύμπαν των θρυλικών Prodigy, η φράση «πήρε φωτιά η πλατεία του νερού» στερείται κάθε λογικής.

Όμως, αυτό ακριβώς συνέβη χθες βράδυ στη συναυλία της θρυλικής electro μπάντας, στην Πλατεία Νερού στην Καλλιθέα.

Oι Prodigy του Maxim (φωνή) και του Liam Howlett (ιθύνων νους, δημιουργία, πλήκτρα), που είδαν τον Leeroy Thornhill (φωνή, πλήκτρα) να ακολουθεί το 2000 διαφορετική πορεία και τον ξεχωριστό τραγουδιστή και χορευτή τους Κeith Flint να φεύγει αιφνίδια από τη ζωή το 2019, προσέφεραν, μαζί με τους μουσικούς τους, σε όσους βρέθηκαν χθες στην Πλατεία Νερού μια συναυλία που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Πριν φτάσουμε όμως στο κυρίως πιάτο των Prodigy μια συνοπτική αναφορά σε όσα πολύ ενδιαφέροντα προηγήθηκαν

Bob Vylan

To εκρηκτικό ντουέτο με τον πολιτικοποιημένο στίχο και τον punk – hip hop ήχο, Bob Vylan, του κιθαρίστα τραγουδιστή Bobby Vylan και του ντράμερ Bobbie Vylan, ανέβηκε στη σκηνή, ελάχιστα μετά τις 18:30 με λίγο κόσμο, όπως είναι φυσικό λόγω της ώρας και όπως μοιραία συμβαίνει στις support μπάντες.

Οι Βοb Vylan έπαιξαν όμως με ένταση, πυγμή και κέφι σαν να είχαν από κάτω τους μια αρένα κατάμεστη από κοινό δεκάδων χιλιάδων.

«Ξέρουμε ότι ήρθατε για τους Pendelu, και Prodigy, ξέρουμε ότι πιθανότατα δεν μας γνωρίζετε καν ή ότι μας μάθατε μόλις πρόσφατα»

Στο σημείο αυτό, αρένα και Βοb Vylan ξεκίνησαν ρυθμικά το σύνθημα Free Palestine.

Αυτό το «πρόσφατα» παραπέμπει σε όσα συνέβησαν στο εμβληματικό βρετανικό φεστιβάλ Glostonbury, με τους Bob Vylan να εκφράζονται ανοιχτά υπέρ της Παλαιστίνης και κατά των ισραηλινών στρατευμάτων.

Σε πολλές στιγμές του live ο Βοbby Vylan αναφέρθηκε στην απόφαση πολλών φεστιβάλ να τους αποβάλουν κατηγορώντας τους για αντισημιτισμό ξεκαθαρίζοντας κάθε φορά ότι δεν μισούν κανέναν λαό και αυτό που μισούν είναι ο πόλεμος και η αδικία.

Pendulum

Ακουλούθησαν οι Αυστραλοί Pendulum, που εδώ και 20 χρόνια έχουν διαγράψει αξιοζήλευτη πορεία στην παγκόσμια ηλεκτρονική ροκ σκηνή.

O ευρύτερος συναυλιακός χώρος είχε αρχίσει να γεμίζει πριν καν ανέβουν στη σκηνή. Aπό τις πρώτες νότες τους ήταν φανερό ότι οι εντάσεις δύσκολα θα εγκατέλειπαν τα «κόκκινα». Ήταν φανερό πως οι Pendulum έχουν αρκετό κοινό στην Ελλάδα και τους αποζημίωσαν με το παραπάνω τηρώντας αυτήν την άτυπη παράδοση του Release Festival, oι περισσότεροι από τους subheadliners να δίνουν εξαιρετικές εμφανίσεις που άνετα θα υποστήριζαν και τον ρόλο του «πρώτου ονόματος» σε μία συναυλία.

H ώρα των Prodigy

Ο κόσμος γινόταν όλο και περισσότερος, η πυκνότητα αυξανόταν μέχρι τα πίσω σημεία και ήταν περίπου 21:50 όταν όλοι κατάλαβαν πως η στιγμή που οι Prodigy θα βγουν στη σκηνή, είχε έρθει.

Η σκηνή από φώτα και εφέ έχει γίνει κόκκινη και οι πρώτες κιθαριστικές νότες που ακούγονται προδίδουν την ταυτότητα του εναρκτήριου κομματιού. Διάσπαρτα γύρω σου, ακούγονται οι ενθουσιώδεις φωνές των πιο παρατηρητικών: «Το voodoo, το voodoo!».

Aμέσως μετά έρχεται το Omen. Τους στίχους τους ξέρουν οι περισσότεροι και ενώνουν τις φωνές τους με αυτήν του Maxim, ο οποίος, ευθύς εξαρχής, με τη φωνή, την κινησιολογία, την ενέργειά και την επικοινωνία του με το κοινό, κάνει φανερό ότι θέλει ή μάλλον «απαιτεί» τη συμμετοχή όλων. Eίναι πραγματική εμπειρία από μόνη της, να παρακολουθεί κανείς όσα κάνει πάνω στη σκηνή αυτός ο καλλιτέχνης.

Now the writing’s on the wall

It won’t go away

It’s an omen

You just run on automation

Στις οθόνες της σκηνής, καθώς ψηφία εμφανίζονται και εξαφανίζονται, σχηματίζεται τελικά ο αριθμός 1990. Το έτος αφετηρίας της 35χρονης πορείας των Prodigy.

Διαρκής χορός

Τα κομμάτια διαδεχόμενα το ένα το άλλο, συνδέονται με ακαθόριστες εισαγωγές. Το κοινό, ενώ προσπαθεί να μαντέψει ποιο κομμάτι θα ξεπηδήσει ως επόμενο, σαν να θέλει να κρατήσει το σώμα του «ζεστό», διατηρεί μια ελαφριά κίνηση δεξιά – αριστερά, σαν ελαφρύ κύμα, στον απόηχο του προηγούμενου χορού και εν όψει του επόμενου.

Όταν μπει για τα καλά το νέο τραγούδι, και αντιληφθούν όλοι ποιο είναι, ο χορός ξαναφουντώνει

Millennials

Και μιας και το κοινό είναι γεμάτο από άνδρες και γυναίκες στις παρυφές ή και τις κορυφές της ηλικίας των 40, είναι πολύ ενδιαφέρον και – με την καλή έννοια- κάπως κωμικό, να βλέπεις πώς αντιδρούν.

Φυσιογνωμίες που το 75% του χρόνου τους το περνούν στο εργασιακό τους περιβάλλον μιλώντας για «στόχους», «deadlines», «bonus», «Τeams», «calls» και «meetings» ή τρέχοντας πίσω και μπροστά από τα παιδιά τους, ακούγοντας επαναλαμβανόμενα «μπαμπά» και «μαμά», και εκτοξεύοντας οι ίδιοι πίσω επαναλαμβανόμενα «πρόσεχε», «συγκεντρώσου», «μάσα», «σταμάτα», «μπες», «βγες» και «προχώρα», τώρα, να χορεύουν, να πίνουν και να κοπανιούνται όπως τότε στα ‘90s και τα ‘00s. Τότε που το πόσο έχει ο μήνας ή το πόσο άδειο ή γεμάτο είναι το ψυγείο, ήταν το τελευταίο που τους απασχολούσε.

Οι σκέψεις αυτές διακόπτονται απότομα. Έφτασε η ώρα για μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Prodigy, προσφέροντας μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του χθεσινού live. Είναι το «Firestarter», που τόσο ιδιαίτερα και μοναδικά ερμήνευε ο Κeith Flint.

Kαι επειδή πλέον ο Keith Flint δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσα μας, όπως συνηθίζουν να κάνουν οι Prodigy ως ελάχιστο φόρο τιμής και σεβασμού προς τον εκλιπόντα και για τρεις σχεδόν δεκαετίες συνοδοιπόρο τους, οι στίχοι δεν τραγουδήθηκαν από κανέναν. Η μπάντα παίζει, ο Μaxim στέκεται σιωπηλός και ακίνητος, η μορφή του Flint σχηματίζεται με laser στις οθόνες, και είναι 100% σίγουρο ότι στο μυαλό όλων ηχεί η χαρακτηριστική φωνή του.

«Eίστε ακόμα εδώ;», ρωτά ο Maxim στο τέλος του Firestarter επαναφέροντάς μας στο τώρα.

«Το επόμενο είναι για όλο τον κόσμο εδώ μπροστά…Όχι…για όλο τον κόσμο από εδώ μπροστά ως πίσω…Γ@μ@ το! Είναι για όλους όσοι είναι εδώ!»

H αφιέρωση είναι για το Roadblox.

O Μαxim, όπως συχνά κάνει, συνεχίζει να απευθύνεται στο κοινό: «Η νύχτα είναι ακόμα πολύ νέα. Είμαστε εδώ για εσάς απόψε!».

Το Poison ξεσηκώνει τους πάντες. Γνωρίζουν όλοι τους στίχους, λέξη προς λέξη. Και αμέσως μετά, για να μας «αποτελειώσουν», οι Prodigy πυροδοτούν μία από τις πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμες εισαγωγές των ‘90s και ‘00ς. Ξεκινάει το Νο Good (Start the dance).

Πώς ήταν

Aκούστηκαν όλα τα αγαπημένα hits των Prodigy, φυσικά και το Breathe, και στην συντριπτική τους πλειοψηφία έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό.

Για τον γράφοντα τουλάχιστον, που παρά τις συχνές επισκέψεις των Prodigy στην Ελλάδα, η χθεσινή ήταν η πρώτη φορά που τους βλέπει από κοντά, ήταν μια εκρηκτική συναυλία, που είχε όλα όσα προσδοκά κανείς όταν κλείνει το εισιτήριό του για ένα live. Ένταση, ρυθμό, κοινή ενέργεια, ανεμπόδιστη και διαρκής επικοινωνία μεταξύ σκηνής και αρένας.

Είναι έτσι κι αλλιώς πολύ υποκειμενικό και επίσης συγκυριακό. Δέκα μέτρα πιο μπροστά ή πιο πίσω, δυο ποτήρια μπύρα λιγότερα ή περισσότερα, μπορούν να διαμορφώσουν μια εντελώς διαφορετική άποψη για ένα συγκεκριμένο live.

Το μοναδικό πλην, πάντως, θα το βάλουμε για τη σχετική παγωμάρα που κατέλαβε τους περισσότερους όταν αντιληφθήκαμε ότι οι Prodigy δεν θα ξαναβγούν στη σκηνή και ότι η συναυλία είχε μόλις τελειώσει. Στους περισσότερους δεν έγινε αντιληπτό πότε οι Prodigy ευχαρίστησαν το κοινό και πότε συνέχισαν με το πρώτο encore τραγούδι, «Smack My Bitch Up». Έτσι όταν ο Maxim είπε για το Οut of Space, «Αυτό είναι το τελευταίο», λίγοι τον πίστεψαν. Πείστηκαν όταν μετά από το μεγάλο χειροκρότημα και τις ευχαριστίες από πλευράς Prodigy, άνοιξαν τα φώτα και ξεκίνησε από τα ηχεία η κονσέρβα μουσική.

Η βοήθεια του κοινού

Λίγο πριν την αποχώρηση από την Πλατεία Νερού και σε μία προσπάθεια για μια όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική αποτύπωση των όσων συνέβησαν, φιλοξενούμε τις σύντομες τοποθετήσεις, ανθρώπων που για μιάμιση περίπου ώρα χόρευαν και τραγουδούσαν δίπλα μας.

– Γιώργος: Ήταν πολύ ωραία. Νομίζω ξεκίνησαν λίγο υποτονικά, το πρώτο 20λεπτο – μισάωρο. Ο κόσμος δεν είχε προλάβει να ζεσταθεί. Ήμασταν κάπως πιο κουμπωμένοι. Αλλά το δεύτερο μισό ήταν πολύ δυνατό. Έβλεπες όλο το κοινό να πάλλεται να πηγαίνει πάνω κάτω.

– Ελένη: Δυνατό. Γεμάτο ενέργεια. Νομίζω πάντως πρόπερσι ήταν πιο καλά.

– Γιώργος: Ναι. Ήταν βέβαια και πιο συγκινησιακά φορτισμένο, το προπέρσινο live, γιατί ήταν η πρώτη φορά στην Ελλάδα χωρίς τον Κιθ.

Η Βασιλική, ο Πέτρος, η Νατάσα και ο Παναγιώτης έχουν έρθει αυθημερόν από την Πάτρα.

Ο Παναγιώτης αρκέστηκε σε ένα θερμότατο χαμόγελο και σε έναν υψωμένο αντίχειρα.

Βασιλική: «Ήταν απίστευτα. Η ενέργεια ήταν μοναδική και θα ήθελα να μην έχει τελειώσει ποτέ.»

Πέτρος «Ήταν τέλεια. ‘Έπαιξαν πάρα πολύ ωραία, πάνω από τις προσδοκίες μου, αλλά νομίζω λίγη ώρα. Ήθελα περισσότερο. Το διασκεδάσαμε όμως, χορέψαμε. Άκουγα αρκετά παλιά Prodigy…Kαρφώθηκα τώρα για την ηλικία μου…Είναι η πρώτη φορά που τους ακούω από κοντά και δεν το μετανιώνω καθόλου. Θα ξαναρθούμε».

Νατάσα: «Ήταν απίθανα. Στα 47 μου χόρευα σαν είκοσι χρονών, τότε που άκουγα Prodigy και πήγαινα σε parties και γίνονταν χαμός. Μοναδική εμπειρία. Πραγματικά».