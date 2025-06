Από τη νομική σύγκρουση μεταξύ BBC και Perplexity, τις στρατηγικές προσλήψεις της Meta, έως το φιλόδοξο AI υπερ-πρότζεκτ του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στην Αριζόνα, η τεχνολογία σήμερα εξελίσσεται μέσα από δικαστικές διαμάχες, επενδυτική δυναμική και… generative AI λάβα που κατακλύζει το TikTok.

Το BBC απέστειλε επίσημη νομική ειδοποίηση στην startup Perplexity AI, κατηγορώντας την ότι αντέγραψε και χρησιμοποίησε άρθρα της χωρίς καμία άδεια, τόσο για την εκπαίδευση των μοντέλων της όσο και για άμεση αναπαραγωγή του περιεχομένου. Το BBC ζητά την άμεση αφαίρεση του περιεχομένου, χρηματική αποζημίωση και δεσμεύσεις για μη επανάληψη. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από αλλεπάλληλες αναφορές ότι η Perplexity χρησιμοποιεί υλικό από πολλά διεθνή μέσα, όπως και οι New York Times είχαν ισχυριστεί σε αντίστοιχη περίπτωση.

Γιατί είναι σημαντικό: Η ενέργεια του BBC σηματοδοτεί μια πιθανή καμπή για το μέλλον της εκπαίδευσης AI με δημοσιογραφικά δεδομένα. Αν δικαιωθεί, μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο που θα δυσκολέψει τη χρήση τέτοιων δεδομένων χωρίς ρητές άδειες – γεγονός που θα επιβαρύνει τον σχεδιασμό και την εξέλιξη LLMs.

Αφού απέτυχε να εξαγοράσει τη startup Safe Superintelligence, η Meta (μητρική εταιρεία του Facebook) στράφηκε στην επόμενη τακτική της: να προσλάβει τους δύο συνιδρυτές της SSI, Daniel Gross και Nat Friedman, και να συνάψει συμφωνία με την εταιρεία τους NFDG για να ενισχύσει το δικό της ερευνητικό οικοσύστημα. Παράλληλα, η Meta ανακοίνωσε συνεργασία με τη Scale AI, δίνοντας επιπλέον ώθηση στις AI υποδομές της. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ το δικό της μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, το Llama 4, βρίσκεται ακόμα σε στάδιο εξέλιξης και υστερεί σε σύγκριση με ανταγωνιστές όπως το GPT-5.

Γιατί είναι σημαντικό: Η Meta αλλάζει στρατηγική: εφόσον δεν μπορεί να εξαγοράσει τα ταλέντα, τα προσελκύει άμεσα. Το γεγονός ότι οι Gross και Friedman έχουν ηγετικό ρόλο στη σύγχρονη έρευνα AI καθιστά την προσθήκη τους κρίσιμη για την τεχνολογική κατεύθυνση του κολοσσού. Επιπλέον, φανερώνει πόσο σημαντική είναι για τις Big Tech εταιρείες η ιδιοκτησία όχι μόνο τεχνολογίας, αλλά και ανθρώπινου δυναμικού.

Η SoftBank και η TSMC φέρονται να βρίσκονται σε προκαταρκτικές διαβουλεύσεις για την κατασκευή ενός κολοσσιαίου “AI & Robotics Hub” στην Αριζόνα, με συνολική αξία που θα ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια τα επόμενα χρόνια. Το σχέδιο ονομάζεται “Project Crystal Land” και στοχεύει να δημιουργήσει μια παγκόσμια πρωτεύουσα υπολογιστικής ισχύος, κατασκευής μικροτσίπ και ρομποτικών συστημάτων. Οι επενδυτές επιδιώκουν να προσελκύσουν αμερικανικές, ιαπωνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες για συνεργασίες.

Γιατί είναι σημαντικό: Μιλάμε για την πιο φιλόδοξη τεχνολογική υποδομή της εποχής. Η πρωτοβουλία έρχεται ως απάντηση στον περιορισμό της Κίνας από την αμερικανική αγορά τσιπ, αλλά και στην ανάγκη για ανεξαρτητοποίηση της Δύσης στην κατασκευή hardware AI. Αν υλοποιηθεί, θα επηρεάσει την παγκόσμια αγορά ημιαγωγών, cloud, edge computing και αμυντικής τεχνολογίας.

Η Applied Intuition, εταιρεία που αναπτύσσει λογισμικό για αυτόνομα οχήματα και στρατιωτικά συστήματα, ανακοίνωσε γύρο Series F ύψους $600 εκατ. με συμμετοχή επενδυτών όπως η BlackRock, η Kleiner Perkins και το Qatar Investment Authority. Η νέα αποτίμηση της εταιρείας έφτασε τα $15 δισ., καθιστώντας την μία από τις κορυφαίες μη εισηγμένες τεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο. Η Applied Intuition έχει συμβόλαια με τον αμερικανικό στρατό, την Porsche, την Isuzu και άλλες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Γιατί είναι σημαντικό: Η εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη της Applied Intuition επιβεβαιώνει την άνοδο των “defense AI” και “autonomous logistics” στον σύγχρονο κόσμο. Παράλληλα, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι αμυντικές επενδύσεις συμβάλλουν πλέον στη χρηματοδότηση καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα.

Η Wix, η γνωστή πλατφόρμα δημιουργίας ιστοσελίδων, προχώρησε στην εξαγορά της ισραηλινής startup Base22 έναντι 80 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Base22 ειδικεύεται σε no-code/low-code εργαλεία που επιτρέπουν σε χρήστες να δημιουργούν εφαρμογές με φυσική γλώσσα αντί για παραδοσιακό προγραμματισμό. Η τεχνολογία της θα ενσωματωθεί στα προϊόντα της Wix, ενισχύοντας τις δυνατότητες αυτοματοποίησης, ειδικά σε τομείς όπως e-commerce, mobile apps και ψηφιακά portfolios.

Γιατί είναι σημαντικό: Η εξαγορά δείχνει ξεκάθαρα τη στροφή των μεγάλων πλατφορμών προς την “prompt economy” – δηλαδή την ανάπτυξη προϊόντων με απλή γλωσσική αλληλεπίδραση. Η Wix φιλοδοξεί να γίνει το AI-first εργαλείο δημιουργίας ιστοσελίδων και apps χωρίς τεχνική γνώση.

Σε μια από τις πιο απρόσμενες και σουρεαλιστικές τάσεις που έχουν καταγραφεί τον τελευταίο καιρό στην πλατφόρμα του TikTok, οι χρήστες παρακολουθούν με τις ώρες βίντεο ASMR που έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη, με βασικό θέμα… τη λάβα.

Glass fruits appears to be the most popular genre so far, though I am also partial to the molten lava-themed videos pic.twitter.com/GJwrOJU0n1

