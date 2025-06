Τα ιρανικά πλήγματα μέσα στις ισραηλινές πόλεις από χθες το βράδυ, έχουν προκαλέσει οργή στο Ισραήλ, αλλά κυρίως έχουν προβληματίσει τους γνωρίζοντες και τους ειδικούς, για τον τρόπο που αυτά πέτυχαν τους προκαθορισμένους στρατηγικούς στόχους τους, αλλά και μη στρατιωτικής χρήσης κτήρια.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά από τα πλήγματα έχασαν την ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, που σημαίνει ότι συνολικά ο αριθμός των νεκρών μέσα σε τέσσερις ημέρες έφτασε τους 18. Τουλάχιστον 100 άτομα τραυματίστηκαν από τα ολονύχτια πλήγματα. Υπάρχουν αναφορές πως από τα ολονύχτια πλήγματα τραυματίστηκαν πολίτες ακόμα και μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους – καταφύγια που υπάρχουν μέσα σε αρκετά σπίτια στο Ισραήλ.

Από τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γίνεται ξεκάθαρο ότι παρά το γεγονός πως σε σχέση με το παρελθόν τα ιρανικά μπαράζ είναι λιγότερα μαζικά (τα ισραηλινά μέσα υποστηρίζουν πως αυτό οφείλεται στις επιχειρήσεις κατά των εκτοξευτήρων πυραύλων εδάφους- εδάφους), πλήττουν σε σημαντικό ποσοστό τους στόχους τους.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, συνολικά μέσα σε 4 μέρες το Ιράν έχει εκτοξεύσει 350 βαλλιστικούς πυραύλους, πολλοί εκ των οποίων κινούνται με υπερηχητική ταχύτητα άνω των 5 Mach. Σημειώνεται ότι στις προηγούμενες ιρανικές επιθέσεις την άνοιξη και το φθινόπωρο του 2024, εκτοξεύονταν 300 πύραυλοι σχεδόν σε κάθε ένα μπαράζ.

Με σχετική ανακοίνωση τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) υποστήριξαν ότι αυτό οφείλεται σε μια νέα μέθοδο επίθεσης που χρησιμοποιήσαν, η οποία ουσιαστικά έστρεψε τα πολυεπίπεδα συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας το ένα απέναντι στο άλλο. Η τακτική αυτή, υποστηρίζουν οι IRGC τους επέτρεψε να πλήξουν με επιτυχία πολλούς στόχους.

⚡️ An air defense system at the Nevatim Air Base in the Negev was hit by the latest rocket barrage. pic.twitter.com/Gaa6nFFIay

— War Monitor (@WarMonitors) June 16, 2025