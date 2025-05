Μία ασύλληπτη εμπειρία βίωσε ένας αλεξίπτωτιστής πλαγιάς, ο οποίος σχεδόν πάγωσε μέχρι θανάτου αφού τραβήχτηκε 5 μίλια ψηλά σε μια παγωμένη δίνη σύννεφων.

Ο Liu Ge πετούσε με αλεξίπτωτο πλαγιάς πάνω από τα βουνά Qilian στη βόρεια Κίνα, όταν έχασε τον έλεγχο.

«Ένιωσα έλλειψη οξυγόνου και τα χέρια μου πάγωσαν… Αλλά συνέχισα να επικοινωνώ μέσω της ενδοεπικοινωνίας» φέρεται να είπε ο Liu.

Ο άνδρας παρασύρθηκε σε μια παγωμένη δίνη σύννεφων λίγο μετά την απογείωση -από περίπου 9.850 πόδια- και έφτασε σε υψόμετρο πάνω από 28.000 πόδια. Εκεί, η θερμοκρασία έπεσε στους -40°C και τα επίπεδα οξυγόνου ήταν ιδιαίτερα χαμηλά.

Ο ίδιος, ωστόσο, κατάφερε να διατηρήσει τις αισθήσεις του και να προσγειωθεί με ασφάλεια.

Ο Liu αναρρώνει τώρα στο νοσοκομείο με σοβαρά κρυοπαγήματα.

Δείτε το βίντεο:

NEW: Chinese paraglider nearly froze to de*th after being pulled 5 miles up into an icy cloud vortex

Liu Ge was paragliding over the Qilian Mountains in northern China when he lost control

«I felt oxygen deficiency and my hands were freezing… But I kept communicating via the… pic.twitter.com/EDczIhTxlh

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) May 27, 2025