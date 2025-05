Ύστερα από συνεργασίες με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό – ανάμεσά τους το Εθνικό Θέατρο, η Στέγη Ωνάση, το Teatros Del Canal, το Ringlokschuppen Ruhr, το Theater Oberhausen κ.α. – ο Ηλίας Αδάμ παρουσιάζει μια λεκτική περφόρμανς με τίτλο «Titanic song but it was completely edited by me».

Πρόκειται για μια συλλογική δουλειά, που ισορροπεί ανάμεσα στην ησυχία και το χάος. Σχολιάζει, μεταξύ άλλων, τη ρευστότητα της πραγματικότητας, την αποσύνθεση του έρωτα και την αναζήτηση νοήματος μέσα στο θολό πλαίσιο του ύστερου καπιταλισμού.

Η περφόρμανς θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7 και 13, 14 Ιουνίου στο Τζάμια Κρύσταλλα. Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Σταύρος Καραμπάτσος, Στυλιάνα Ιωάννου και Άρης Καραμπάτσος.

Λίγα λόγια για την παράσταση

O Τομ μπαίνει σε ένα ταξί με προορισμό την Κυψέλη. Μπροστά του είναι εγκατεστημένα τα εκθέματα — είναι πολύ σκληρά, τον στεναχωρούν. Αναρωτιέται πώς συνδέονται με τον έρωτα. Πίνει τον καφέ του. Ο χρόνος διαστέλλεται, κάτι μετατοπίζεται. Πρώην σύντροφοι εμφανίζονται, ενοχές, αμφιβολίες για ένα έγκλημα. Η πραγματικότητα συγχέεται με την παραίσθηση. Ο Τομ μιλάει με έναν ταξιτζή που ξέρει αυτά που λένε τα βιβλία, ανεβαίνει σε ένα ελικόπτερο, απολύει τον ψυχολόγο του, κάνει και άλλα πράγματα. Καταλήγει στο αστυνομικό τμήμα.

Ποια είναι η σχέση του έρωτα με τον νεοφιλελευθερισμό; Ποια είναι η φύση της πραγματικότητας; Πώς μπορούμε να βρούμε νόημα σε ένα σύμπαν που μοιάζει όλο και πιο ανοίκειο;

Επιχειρώντας να προσεγγίσει αυτά τα ερωτήματα, το «Titanic song but it was completely edited by me» σκιαγραφεί μια συνείδηση σε αναταραχή — παγιδευμένη σε έναν κόσμο όπου οι μεγάλες αφηγήσεις και η συνοχή έχουν διαλυθεί.

Συντελεστές

Κείμενο & σκηνοθεσία: Ηλίας Αδάμ

Συνεργασία στο κείμενο: Σταύρος Καραμπάτσος

Σκηνικός χώρος, κοστούμια και σχεδιασμός αφίσας: Αναστάσης Παναγής Μελέτης

Ηχητικός σχεδιασμός: Σωκράτης Αντύπας

Σχεδιασμός φωτισμών: Ιωάννα Αθανασίου

Φωτογραφίες: Τάσος Βρεττός

Performers: Σταύρος Καραμπάτσος, Στυλιάνα Ιωάννου & Άρης Καραμπάτσος

Παραγωγή: I love you Α.Μ.Κ.Ε.

Πληροφορίες