Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι βαριά δυσαρεστημένος με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τις επιθέσεις του στην Ουκρανία, όπως ο ίδιος δήλωσε χθες, Κυριακή. «Στέλνει πυραύλους σε πόλεις και σκοτώνει κόσμο ενώ βρισκόμαστε εν μέσω συνομιλιών εξετάζοντας το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Τραμπ εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτό που κάνει ο Πούτιν. Σκοτώνει πολύ κόσμο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές το πρωί της Κυριακής που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 13 άνθρωποι.

«Εξαπολύει πυραύλους σε πόλεις και σκοτώνει κόσμο, και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Είμαστε εν μέσω συνομιλιών κι αυτός στέλνει πυραύλους στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις. Δεν μου αρέσει καθόλου», επανέλαβε Αμερικανός Πρόεδρος.

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Τι διάολο έχει πάθει;» αναρωτήθηκε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νιου Τζέρσει λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον.

«Πάντα είχα πολύ καλή σχέση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, αλλά κάτι του συνέβη. Έχει τρελαθεί εντελώς! Σκοτώνει άσκοπα πολλούς ανθρώπους, και δεν μιλάω μόνο για στρατιώτες. Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύονται σε πόλεις της Ουκρανίας, χωρίς κανένα λόγο. Πάντα έλεγα ότι θέλει ΟΛΗ την Ουκρανία, όχι μόνο ένα κομμάτι της, και ίσως αυτό να αποδεικνύεται σωστό, αλλά αν το κάνει, θα οδηγήσει στην πτώση της Ρωσίας!», γράφει ο Τραμπ σε ανάρτησή του και συνεχίζει: «Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος. Αυτός είναι ο πόλεμος του Ζελένσκι, του Πούτιν και του Μπάιντεν, όχι του «Τραμπ», εγώ βοηθάω μόνο στο να σβήσουν οι μεγάλες και άσχημες πυρκαγιές, που έχουν ξεκινήσει λόγω της κατάφωρης ανικανότητας και του μίσους».

