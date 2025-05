Πήγαν, τραγούδησαν, χόρεψαν, σάρωσαν, σήκωσαν το τρόπαιο. Καλά μέχρι εδώ. Τι γίνεται όμως όταν τα παραπάνω ακολουθεί κι ένα «επέστρεψαν»; Τι συμβαίνει όταν οι νικητές και οι νικήτριες της Eurovision θέλουν να ανέβουν για δεύτερη φορά στη σκηνή του διαγωνισμού;

Υπήρξαν περιπτώσεις στην ιστορία του Διαγωνισμού της Eurovision που κατάφεραν να κατακτήσουν υψηλές θέσεις (γιατί όχι και πρωτιές, χαίρε Τζόνι Λόγκαν), υπήρξαν όμως και περιπτώσεις που η αποτυχία ήρθε και στάθηκε στον λαιμό σαν κόμπος.

Λίγες μέρες πριν τη συμμετοχή της Klavdia στον 69o διαγωνισμό της Eurovision, θυμόμαστε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά comeback στην ιστορία της διοργάνωσης.

Niamh Kavanagh (1993 – 2010)

Λάτρης της Eurovision η Niamh Kavanagh, πήρε μέρος για πρώτη φορά στον μουσικό διαγωνισμό εκπροσωπώντας την Ιρλανδία το 1993. Με το τραγούδι «In Your Eyes} κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση και να χαρίσει μία από τις επτά (συμπεριλαμβανομένων τριών συνεχόμενων νικών) νίκες της χώρας στη Eurovision.

Φτάσαμε στο 2010 και η Niamh Kavanagh θέλησε να επιστρέψει και εκπροσώπησε την Ιρλανδία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στο Όσλο, με το τραγούδι «It’s for You».

Οι καλές κριτικές πήγαν περίπατο και κατέκτησε την 23η θέση (την προτελευταία) στον μεγάλο τελικό.

Dana International (1998 – 2011)

Η Dana International ξεσήκωσε τα πλήθη με το τραγούδι «Diva». Ήταν 1998 στο Μπέρμιγχαμ, όταν η Dana κατέκτησε την πρώτη θέση, χαρίζοντας μια ακόμα νίκη στο Ισραήλ.

Μετά από τη μεγάλη επιτυχία με τα άλμπουμ Free (1999), Yoter Veyoter (2001), HaHalom HaEfshari (2002) και Hakol Ze Letova (2007), εκπροσώπησε το Ισραήλ στη Eurovision για δεύτερη φορά το 2011, αυτή τη φορά με το τραγούδι «Ding Dong».

Κανείς δεν μπορούσε να κατανοήσει γιατί επέλεξε τον δρόμο της επιστροφής και μάλιστα με ένα τραγούδι σαν αυτό. Αυτή η δεύτερη προσπάθεια στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία αφού δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό.

Μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει τέσσερις ισραηλινές νίκες στο διαγωνισμό. Οι Ιζχάρ Κοέν και Alphabeta κέρδισαν στο Παρίσι το 1978 με το uptempo «A-Ba-Ni-Bi». Στην πατρίδα του την Ιερουσαλήμ το επόμενο έτος, το Ισραήλ κέρδισε και πάλι, αυτή τη φορά με το ανθεμικό «Hallelujah» που ερμήνευσαν οι Γκάλι Ατάρι και Milk and Honey.

Η τρίτη νίκη ήρθε περίπου 20 χρόνια αργότερα στο Μπέρμιγχαμ το 1998 με την Dana International. Χρειάστηκαν άλλα 20 χρόνια αναμονής για να καταγράψει το Ισραήλ την τέταρτη νίκη του στον διαγωνισμό του 2018 στη Λισαβόνα, με το τραγούδι «Toy» από τη Νέτα, κερδίζοντας για το Ισραήλ την υψηλότερη βαθμολογία που έχει λάβει ποτέ με 529 βαθμούς.

Charlotte Perrelli (1999 – 2008)

Η Charlotte Perrelli έγινε ευρύτερα γνωστή μετά τη νίκη της στο Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision το 1999 με το τραγούδι «Take me to your heaven», εκπροσωπώντας τη Σουηδία.

Το 2008 επιλέχθηκε για να εκπροσωπήσει τη χώρα της για δεύτερη φορά στον Διαγωνισμό της Eurovision που διεξαγόταν στο Βελιγράδι, με το τραγούδι «Hero».

Αν και μεγάλο φαβορί και προερχόμενη από μια χώρα με παράδοση στις καλές επιδόσεις, η επιτυχία της δεν επαναλήφθηκε αφού κατέκτησε τη 18η θέση.

Alexander Rybak (2009 – 2018)

Ο Alexander Rybak κέρδισε τον εθνικό διαγωνισμό Melodi Grand Prix 2009 και εκπροσώπησε τη Νορβηγία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, με το τραγούδι «Fairytale», το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη ρωσική και νορβηγική παραδοσιακή μουσική. Τη μουσική και τους στίχους στο τραγούδι έγραψε ο ίδιος ο Rybak.

Το τραγούδι εκτελέστηκε με τη συμμετοχή του μοντέρνου συγκροτήματος παραδοσιακών χορών «Frikar». O Alexander Rybak κέρδισε με 747.888 ψήφους έναντι 121.856 για την Τόνε Ντάμλι Ααμπέργκε.

Ο Rybak σάρωσε, κερδίζοντας την πρώτη θέση στον διαγωνισμό, πετυχαίνοντας ρεκόρ με τον μεγαλύτερο αριθμό βαθμών (387), καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 292 βαθμών που είχαν πετύχει οι Lordi με τη Φινλανδία στη Eurovision του 2006 στην Ελλάδα.

Το 2018 ο Alexander Rybak επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision στη Λισαβόνα με το τραγούδι «That’s How You Write a Song». Παρά τη δημοφιλία του, ο Rybak κατέκτησε τη 15η θέση.

Lena (2010 – 2011)

Στις 12 Μαρτίου του 2010 ανακοινώθηκε ότι η Lena θα εκπροσωπήσει τη Γερμανία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovisionστο Όσλο, με το τραγούδι «Satellite». Μιας και η Γερμανία ανήκει στις Big Five της Eurovision, η Lena πέρασε απευθείας στον τελικό.

Έλαβε 246 πόντους και κατέκτησε την πρώτη θέση με διαφορά 76 πόντων από το συγκρότημα MaNga (Τουρκία) το οποίο έλαβε την 2η θέση, και με διαφορά 84 πόντων από το ρουμανικό ντουέτο της Πάουλα Σέλινγκ και του Οβίντιου Τσερναουτέανου, το οποίο έλαβε την 3η θέση.

Η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα των «Μεγάλων Πέντε» που κέρδισε τον διαγωνισμό μετά την εισαγωγή του κανόνα «απευθείας στον τελικό», χάρη στη Lena.

Την αμέσως επόμενη χρονιά, η δημόσια γερμανική ραδιοτηλεόραση ανακοίνωσε ότι η Lena θα εκπροσωπήσει εκ νέου τη χώρα στη Eurovision. Επιστρέφει με ένα εντελώς διαφορετικό τραγούδι, το «Taken by a Stranger», και καταλήγει στη 10η θέση.

Αν συνυπολογίσουμε όλα τα παραπάνω, δεν θα τη χαρακτηρίζαμε παταγώδη αποτυχία αλλά η νίκη ήταν τόσο «φρέσκια» για να ξεθυμάνει κατ’ αυτόν τον τρόπο.